Mercedes-Benz România: Perspective încurajatoare în 2024 după rezultatele record de anul trecut

Mercedes-Benz România anunță rezultate fără precedent în 2023, marcând cel mai de succes an de până acum al companiei, cu vânzări de peste 7.000 de autoturisme și autovehicule comerciale ușoare. În mod special, anul precedent s-a dovedit a fi unul istoric pentru companie la nivel local, dat fiind că a înregistrat cele mai mari cifre de vânzări de autoturisme din istoria sa, se arată într-un comunicat.

În decembrie 2023, Mercedes-Benz România a atins apogeul, înregistrând cele mai mari vânzări lunare de autoturisme. Această realizare se adaugă la o creștere de 30% de la an la an față de 2022, cu un număr record de 4.220 de autoturisme vândute. În plus, segmentul autovehiculelor comerciale ușoare a înregistrat o creștere substanțială de 15,2% a vânzărilor de la an la an, totalizând 3.053 de unități.

În plus, Mercedes-Benz România a atins trepte importante în domeniul electrificării. Compania și-a asigurat o cotă de 10% de autovehicule complet electrice și o cotă de 30% de autovehicule electrificate (incluzând modelele electrice și hibride plug-in) în totalul vânzărilor de autoturisme. Privind în viitor pentru 2024, Mercedes-Benz România își menține angajamentul față de excelență și trasează obiective ambițioase, conform sursei citate.

Utilitare ușoare Mercedes-Benz eSprinter

„În 2024, electrificarea și consolidarea identității noastre luxury rămân în prim-planul priorităților noastre strategice,” a declarat Natalie Thompson, CEO al Mercedes-Benz România. „Cu angajamentul nostru de neclintit față de inovație și sustenabilitate, suntem pregătiți să redefinim viitorul luxului și să ducem mai departe povestea de succes a brandului care a inventat automobilul în urmă cu 138 de ani.”

Care sunt planurile Mercedes-Benz România în 2024

Compania își propune să își intensifice eforturile de electrificare, vizând o creștere atât în sectorul autoturismelor, cât și în cel al autoutilitarelor, cu scopul de a atinge o pondere de 40% a autoturismelor electrificate din totalul vânzărilor în 2024. De asemenea, este pus accentul și pe consolidarea poziționării în segmentul de lux, vizând o cotă de 30% pentru cele mai emblematice modele ale sale, constând în sub-brandurile Mercedes-AMG și Mercedes-Maybach, precum și în modelele G-Class și S-Class.

