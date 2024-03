Tesla a trebuit să oprească din nou liniile de producție de la singura sa uzină europeană, dar, de această dată, vina nu mai poate cădea pe vreun insurgent din Marea Roșie. Conform ziarului BZ citat de Automotive News, de vină pentru cele mai recente probleme ar fi activiștii ecologiști care au o răfuială mai veche cu autoritățile locale, dar și cu oficialii uzinei. În urmă cu doar câteva zile, reprezentanții unor ONG-uri locale au construit un fel de căsuțe în copac pentru a-și arăta nemulțumirile față de planul de expansiune al uzinei.

Pe lângă pompieri, la fața locului s-au prezentat și geniștii, deoarece activiștii ar fi lăsat în urmă niște semne din care se înțelegea că în zonă ar fi fost îngropată niște muniție. Un purtător de cuvânt al constructorului american a declarat că nu se așteaptă ca producția să fie reluată imediat. Poliția a fost alertată în urma unui apel ce semnala incendierea unui stâlp de telegraf în zona Gosen-Neu Zittau, nu departe de uzină. Pene de curent au fost semnalate atât la uzină, dar și în regiunea Freienbrink, la sud-est de capitală.

#GigaBerlinBrandenburg

Tesla Gigafactory in has been without power for hours, production is at a standstill. The reason is said to be an arson attack on an electricity pylon.

Presumably this is an attack by the " climate activists "

The police have not yet commented on these… pic.twitter.com/VedH6EewfK— Gigafactory Berlin News (@Gf4Tesla) March 5, 2024