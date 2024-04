Scădere de aproape 10% a înmatriculărilor de mașini electrice în martie. Care este motivul

Cele mai noi date strânse de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arată o contracție importantă pe piața de mașini noi din România, iar vânzarea de automobile pe baterii este la rândul său afectată. Concret, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu mai mult de 25% față de martie 2023, se arată într-un comunicat.

În luna martie, românii au cumpărat mai puține mașini ca în aceeași perioadă a anului trecut, dar și față de februarie. Dacă scăderea pentru întreg segmentul autovehiculelor a fost de 22% față de martie 2023, în România s-au vândut cu 26,6% mai puține mașini noi față de perioada de referință de anul trecut. Vânzările de mașini au reprezentat 82% din total autovehicule noi pentru luna martie.

Dacia Duster, cel mai bine vândut model în România în martie 2024. Sursă foto: Dacia

Prin comparație cu februarie, scăderea este de 17,4% pentru autoturisme noi, adică un volum de 8.925 unități. Dacia a rămas brandul cel mai popular, însă cu o scădere puternică de aproape 43% față de martie 2023. Constructorul autohton a comercializat 2.428 de mașini în martie, respectiv 9.629 de bucăți în trimestrul 1, mai puțin cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacia Duster a fost cel mai popular model în martie cu 1.159 de bucăți vândute față de doar 536 de unități pentru Logan, best-seller-ul uzual.

Duster se bucură de o creștere a popularității (o creștere de 16,4% față de martie 2023, respectiv +9,1% în primul trimestru din acest an). În schimb, Dacia Logan este în scădere cu peste 54% față de martie anul trecut, respectiv -32,8% pentru T1. De asemenea, Skoda a rupt hegemonia Dacia în Top 4 cele mai populare mașini noi, modelul Octavia clasându-se pe poziția a treia în martie (337 bucăți - o creștere cu 38,7% față de martie 2023).

Statistică cu topurile de vânzări (mărci și modele) martie 2024. Sursă: captură de ecran APIA

Creșterea susținută a Daciei Duster în ultimele luni vine pe fondul începerii iminente a producției noului Duster. Generația a treia va înlocui actualul model din iunie, iar mulți clienți stau la coadă pentru motorul diesel care nu se va regăsi în gama lui Duster III. Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head Romania, spunea la Geneva că Duster este un model care sfidează trendul obișnuit tocmai pentru că sunt cei care caută o mașină ce beneficiază de mulți ani de dezvoltare sau de anumite opțiuni.

Mașinile electrice, popularitate în scădere probabil și pe fondul tichetelor mai mici Rabla Plus

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna martie a acestui an, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează o scădere de -39,1% față de perioada similară din 2023, ajungând, astfel, la o pondere de 58,4%. În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare diesel plus mild hybrid diesel, acestea înregistrează o creștere de 24.9% și dețin o cotă de 17,7% din total.

Skoda Octavia a rupt dominația Dacia în martie 2024. Sursă foto: Skoda

Pe de altă parte, autoturismele “electrificate“, respectiv cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full-hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) dețin în a treia lună a anului 2024, o cotă de piață de 23,9%, care depășește cu 6.2 p.p. cota deținută de motoarele diesel. Autoturismele full electrice dețin o cotă de 7,4% din piață, în luna martie a anului 2024, față de martie 2023, când reprezentau 8,4%, în timp ce autoturismele plug-in hibrid dețin o cotă de piață de 4.9%, în creștere cu +2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În luna martie a anului 2024 primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt Dacia Spring, cu 212 unități și o scădere de 57.8% față de aceeași perioadă a anului precedent, Tesla Model 3 cu 83 unități și o creștere de 84.4% și Tesla Model Y cu 78 unități și o scădere de -2,5%. Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 a lunii martie: Toyota Corolla cu 190 unități, în creștere cu 20.3% față de martie 2023, urmată de Toyota RAV4 cu 165 unități și 44.7% creștere, apoi Toyota C-HR cu 115 unități.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: