Grupul chinezesc BYD a anunțat că-și va construi cea de-a doua uzină auto din Europa în Turcia, la șase luni după ce a ales Ungaria pentru prima sa fabrică de pe Bătrânul continent. Astfel, grupul confirmă trendul companiilor din China care aleg să investească în țări conduse de regimuri apropiate Beijing-ului, scrie Automotive News citând Bloomberg.

În iarnă, BYD anunța că își va extinde rețeaua de uzine auto în Europa, la doar câteva luni după ce Comisia Europeană anunțase că declanșează o investigație care vizează constructorii de mașini electrice din China. Ungaria a fost aleasă pentru acea fabrică, în timp ce România vecină nici nu a fost luată în calcul.

Acum, la doar câteva zile după ce au fost publicate concluziile anchetei direcționate de Bruxelles, care aduce taxe vamale suplimentare pentru producătorii de EV-uri din China, BYD a ales și gazda pentru a doua sa uzină din Europa. Știam de ceva vreme că BYD vrea să mai construiască o fabrică pe continentul nostru, iar anunțul despre o viitoare uzină în Turcia le urmează pe cele despre viitoare puncte de producție în Thailanda și Brazilia.

Oficialii turci au confirmat pentru Bloomberg existența unui acord în acest sens, dar urmează ca președintele Recep Tayyip Erdogan să organizeze un eveniment formal pentru a consacra colaborarea. Uzina va fi construită în provincia Manisa și va permite, alături de fabrica din Ungaria, celor de la BYD să evite taxele vamale crescute până la 27,4% (de la 10% cât era taxa standard pentru toate produsele venite din afara Uniunii Europene).

Evident, Turcia nu face parte din blocul comunitar, însă scopul anchetei Comisiei era blocarea unui „val” de importuri de EV-uri (și hibride cu range extendere) din China. Vorbim, însă, de taxe vamale provizorii, o decizie finală venind abia în jurul datei de 4 noiembrie. Până atunci, nu este imposibil ca datele problemei să se schimbe și Bruxelles-ul ar putea include și alte țări alături de China pe „lista neagră”, dacă se va considera că grupurile chineze fac fabrici în țări „proxy” pentru a evita taxele vamale.

Pe lângă piața de export, nu poate fi ignorată nici cea din Turcia. În țara lui Erdogan, EV-urile au o cotă de piață de 7,5% - mai mare decât cea din România, conform ultimelor cifre aferente lunii iunie. În urmă cu doar câteva zile, Turcia a anunțat că nu va mai aplica un impozit suplimentar de 40% pe toate mașinile importate din China, o mișcare motivată de dorința Ankarei de a „încuraja investițiile”.

În timp ce uzina maghiară a BYD se va deschide undeva la finele lui 2025, conform informațiilor oficiale, grupul chinez are o prezență redusă în Europa. În primele cinci luni ale acestui an, BYD a comercializat doar 12.944 de mașini în UE, spațiul EFTA și Marea Britanie laolaltă. Aceasta este o picătură în ocean pentru BYD care doar în trimestrul al doilea a vândut, la nivel mondial, 982.747 de mașini.

Totuși, BYD este pe un trend accelerat de creștere. În primele cinci luni din 2023, BYD a vândut în spațiul european și țările conexe doar 2.120 de mașini, conform cifrelor Dataforce. Chiar și așa, marca din China nu are în plan să pună bazele unei rețele de dealeri în România printr-un importator local. Totuși, rivalii de la MG (grupul SAIC), dar și Lynk & Co. (grupul Zhejiang Geely) sunt deja prezenți sau, în cazul Lynk & Co., vor intra curând pe piața din România.

