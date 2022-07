Din 2024, pe poarta fabricii Ford din Craiova va ieși primul automobil electric produs în România. Anunțul a fost făcut de premierul Nicolae Ciucă, care a fost prezent la Craiova la preluarea fabricii Ford de către Otosan, divizia din Turcia a gigantului auto american.

Deși Dacia este constructorul autohton care a lansat primul pe piață o mașină electrică, modelul Spring nu este produs la noi, ci în China. Practic, Ford va produce prima mașină electrică de serie de la noi din țară.

„Mă bucur foarte mult să particip la acest eveniment de preluare a fabricii Ford Craiova de către subsidiara din Turcia, Ford Otosan. Investițiile în următorii trei ani va fi de 490 de milioane de euro. Este o investiție ce vizează producerea de alte noi patru vehicule aici, iar din anul 2024 va fi produs și primul autovehicul electric. Am avut o discuție, atât cu președintele Ford Europa, cât și cu managerul Ford Otosan. Am înțeles foarte bine care sunt proiectele, bazate pe o viziune de devoltare a fabricii de la Craiova. Mi-au fost aduse la cunoștință și investițiile în industiria orizontală, adică a furnizorilor companiei americane. Am înțeles că toate aceste investiții noi vin cu o serie de obligații pe bază de dialog la nivel guvernamental astfel încât să susținem tranziția la combustie către mașinile electrice”, a declarat premierul.

România va avea 18.000 de stații de încărcare pentru mașini electrice

Șeful Executivului a amintit și de investițiile de electrificare a țării, asumate de România prin PNRR.

„Practic, investițile Ford Craiova vin și sprijină proiectele guvernamentale pentru ca România să atingă obiectivul privind tranziția către verde și să ne asigurăm că, din 2035 vom produce și vom folosi mașini cu emisii zero. Avem nevoie, mai ales în aceste momente de răstriște, de stabilitate și investiții. Avem o serie întreagă de elemente discutate în cadrul întâlnirii de azi, atât cu președintele Ford Europa, cât și cu managerul Otosan, care au ridicat problema infrastructurii pentru mașinile electrice. În prezent, la nivel guvernamental avem, prin PNRR, avem asumat angajamentul ca până la sfârșitul anului 2026 România să aibă funcționale 18.000 de stații de încărcare pentru mașini electrice. Dintre acestea, 13.000 vor fi finanțate cu fonduri de la UE, iar 5.000 din bani de la guvern”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Premierul a amintit și de creșterea producției la Craiova, dar și de creare de noi locuri de muncă

„Dacă azi, există în planurile fabricii craiovene o producție de 150.000 vehicule pe an, iar din 2023 angajamentul este de 200.000 de unități. Ceea ce este îmbucurător, atât pentru menținerea atenției pentru devoltarea industriei auto din România, dar și pentru industria orizontală. Există promisiuni că vor veni în România companii partenere ale Ford Otosan. Practic, acest demes se încadrează în eforturile guvernului pentru protejarea economiei și a locurilor de muncă. Prin planul de azi, există intenția dezvoltării a 600 de noi locuri de muncă la Ford Craiova. Avem prezenți, azi, la Craiova, nu doar 2 investitori, ci avem elementele de bază ale parteneriatului strategic al României cu SUA și Turcia. Pot să transmit că angajamentul oficialilor americani și turci este acela de a continua să identificăm noi oportunități pentru a întări relațiile economice. Este un exemplu elocvent că la nivelul României se poate crea un pilon de stabilitate cu 3 suporți foarte bine angajați în ceea ce înseamnă relația strategică între state partenre”, a declarat premierul Ciucă.

Ford Otosan promite investiții de aproape 500 de milioane de euro în următorii 3 ani

Ford Otosan, care a preluat fabrica de la Craiova, anunță o investiție de 490 de milioane de euro, care va fi implementată în următorii trei ani. Astfel, capacitatea totală de producție a fabricii de la Craiova va crește de la 250.000 vehicule/an la 272.000 de vehicule/an.

Modelul Courier va putea ajunge la o producție de 100.000 de unități/an, iar Ford Puma, la 189.000 unități, se spune într-un comunicat al Ford Otosan.

Ford înființează o nouă companie în România – Ford România Services SRL – care va continua activitățile comerciale ale companiei pe plan local.

Anul acesta, pe 14 martie, Ford a anunțat că fabrica de la Craiova va produce noua generație a modelului Courier, atât în varianta Transit (transport marfă), cât și în varianta Tourneo (transport persoane), ce va intra în producție în 2023, cu o versiune complet electrică din 2024. De asemenea, Ford Puma, cel mai bine vândut autoturism Ford din Europa, va beneficia în 2024 de o versiune complet electrică, care va fi produsă la fabrica din România.

„Pentru a sprijini lansarea următoarei generații a modelului Courier, Ford Otosan anunță astăzi o investiție de 490 de milioane de euro la fabrica de la Craiova, care va fi implementată în următorii trei ani. Astfel, capacitatea totală de producție a fabricii de la Craiova va crește de la 250.000 vehicule/an la 272.000 de vehicule/an”, spun cei de la Ford Otosan.

În Turcia, după noi investiții, grupul Otosan va ajunge la o capacitate anuală de 650.000 de unități, iar cu fabrica de la Craiova, grupul turc va depăși capacitatea de 900.000 de unități pe an.

Ford mai anunță că, în contextul transferului de proprietate de la Craiova, a fost creată o nouă companie - Ford Romania Services SRL - care integrează activitățile de vânzări și marketing ale Ford in România (Compania Națională de Vânzări), condusă de Roxana Capătă și Ford Business Solutions Center (FBS), condus de Dieter Rogmann. De asemenea, unele funcțiuni europene suplimentare, precum Serviciile de Cumpărări și Contabilitate, care operează din Craiova, își vor desfășura activitatea în cadrul companiei Ford România Services.

