Modificarile Codului Fiscal care vizeaza transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat vor spori considerabil birocratia in departamentele de HR ale companiilor, mai ales daca angajatorul va decide sa majoreze salariile brute pentru a mentine aceleasi salarii nete pentru salariati. Andreea Berceanu (foto), HR Manager in cadrul Vulpoi&Toader Management, a explicat pentru wall-street.ro care ar putea fi costurile totale in HR pe care firmele le-ar putea suporta odata cu "Revolutia Fiscala".

Astfel, fiecare companie ar avea nevoie in primul rand de o simulare a statului de plata in noua varianta care va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018. "Aceasta va fi necesara pentru ca angajatorul sa poata stabili in deplina cunostinta de cauza care va fi impactul pe care noile modificari legislative le-ar putea avea asupra fondului de salarii si implicit asupra bugetului deja aprobat", subliniaza specialistul in HR de la V&TM. Totodata aceasta simulare ii va ajuta pe...