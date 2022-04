Cu un context pandemic mai relaxat și cu renunțarea la purtarea măștii în interior, managerii împreună cu angajații lor decid acum în ce mod va arăta reîntoarcerea la birou pentru următoarele luni din 2022. Fie că în continuare optează pentru un program de lucru remote, fie ca aleg să se întoarcă doar câteva zile pe săptămână, fiecare angajator abordează diferit posibilitatea de reîntoarcere la birou. Iată care sunt principalele concluzii ale specialiștilor din resurse umane, invitați în cadrul conferinței HR 2.0 – Preparing for the Future of Work, realizată de wall-street.ro.

Chiar în începutul dezbaterii, Crina Ilie, People Function Leader, Europe & Africa Genpact, adresează două întrebări cheie la care angajatorii ar trebui să se abordeze, atunci când creionează sistemul de lucru pentru următoarea perioadă: „De ce să ne întoarcem la birou?” și „Cine are nevoie să se întoarcă la birou?”. În industria de servicii, susținătorii activi ai lucrului de la birou, în ritmul în care se desfășura înainte de pandemie sunt, pe de o parte de managerii, iar pe de alta parte de clienții.

„Am avut un vis în care am sperat că se va reinventa managementul și leadershipul și că managerii și liderii vor renunța la control și la tratarea angajaților ca pe niște copii. Ei trebuie să le dea încrederea că se pot concentra pe rezultat atâta timp cât sarcina e clar trasată. În unele zone întâmpla, în altele nu. Cealaltă categorie de `avocați` pentru revenirea la birou, interesant de văzut e că în industria noastră sunt clienții. De ce spun interesant, pentru că oferă o explicație care din punctul meu de vedere e foarte puerilă, de tipul `Dacă noi ne-am întors, să va întoarceți și voi`”, a precizat Crina Ilie, People Function Leader, Europe & Africa al companiei de servicii de outsourcing, Genpact.

„Nu chemăm pe nimeni obligatoriu la birou”

Pentru angajații de la Telekom, șansele ca aceștia să se reîntoarcă complet la birouri sunt minime, iar marea reîntoarcere de care se discuta în trecut, nu se va întâmpla. „Munca hibrid e aici ca să rămână”, mai ales că reprezintă un instrument care respectă individualitatea, este de părere Ana Maria Spernac, Director de Resurse Umane Telekom România.

„Cred că toți suntem adulți, fiecare știe ce e cel mai bine pentru el. Venind cu un program hibrid, flexibil, putem să le creem spațiu angajaților să plimbe animalul, să ducă copilul la școală, să se concentreze asupra task-urilor (...) Ne întoarcem în muncă hibridă. În momentul de față nu chemăm pe nimeni obligatoriu la birou. E voluntară reîntoarcerea. Cei care vin se bucură de întâlnire, cei care nu, ne respectăm și ne întâlnim online. Pare să funcționeze, e o normalitate cu care ne-am obișnuit”, explică Directorul de Resurse Umane de la Telekom România.

La Luxoft, în acești doi ani de pandemie s-a împământenit foarte bine noțiunea de lucru de la distanță. Politica de muncă remote primează înaintea tuturor celorlalte opțiuni, explică Monica Mardare, Director HR Luxoft România, una dintre cele mai mari companii de dezvoltare software şi soluţii IT din România, care număra peste 2.000 de angajați la finalul anului trecut.

Ceea ce am oferit angajaților noștri este opțiunea de a lucra în primul rând 100% de acasă dacă asta doresc. Majoritatea rolurilor deschise de noi în pandemie au fost în lumina acestei intenții. Acum avem angajați în toată țara, de aceea analizăm posibilitatea de a crea anumite hub-uri în orașele mai mari, unde să se poată strânge angajații de la Luxoft (...) În acest moment, a veni la birou nu e o soluție de „vin la birou când vreau” pentru că trebuie să treci printr-o discuție cu managerul, trebuie să îți rezervi biroul în ziua respectivă, să te asiguri că ai și unde să stai. Deci e puțin mai complicat. Citeste si: Genpact: Angajam anual 1.000 de oameni. Mare parte sunt inlocuiri Monica Mardare, Director HR Luxoft România

Ana Maria Gardiner, Managing Partner Lighthouse PR, a oferit un punct de vedere din perspectiva consultantului de employer branding și totodata din perspectiva unui antreprenor care conduce o companie ce lucrează complet remote din 2018. Specialistul este de părere că nu există o rețetă singulară privind reîntoarcerea la birou, motiv pentru care se impun o serie de mai multe variabile care trebuie luate în considerare, în momentul în care un angajator creionează strategia de revenire la sediu.

„În zona serviciilor, unii dintre noi preferăm să muncim în continuare de acasă sau poate să avem libertatea să mergem la birou când dorim. Unii mai scăpam de copii mici care plâng sau cei mai tineri dintre noi, vor un grad mai mare de socializare. Există companii care au atât activitate de producție, cât și de birou. Acolo simt, din perspectiva consultantului extern, că este nevoie de o aliniere între aceștia. Alegerea diferă de la o companie la alta. Dacă vorbim de corporații, decizia e luată de compania mamă. Sunt foarte multe lucruri care ar trebui luate în calcul, nu există o singură rețetă”, a precizat Ana Maria Gardiner.

Ideea este susținută și de Roxana Ilief, Manager HR Division Wizrom Software care arată, la rândul său că întoarcerea la birou se face în funcție de disponibilitatea fiecărui angajat în parte, în funcție de domeniul și de departamentul în care activează.

La Wizrom am avut inclusiv în timpul pandemiei flexibilitatea de a lucra de la birou sau de acasă, respectând, bineînțeles normele în vigoare impuse în fiecare moment al crizei sanitare. Am avut foarte mulți colegi care au venit zi de zi la birou, inclusiv în perioada pandemiei, la fel cum am avut și colegi care au dorit să lucreze de acasă din diverse considerente. Încercăm să lăsăm această flexibilitate fiecăruia. Până la urmă e important că lucrurile să se întâmple și oamenii să fie confortabili cu ceea ce au de făcut (...) Un programator poate lucra oricând de acasă fără probleme, pe când în relația cu clienții a apărut, într-adevăr această cerință a lor de a te duce acolo, de a fi alături de ei. Încercam să le balansăm. Citeste si: Wizrom a incheiat 2014 cu o crestere de 11% a cifrei de afaceri Roxana Ilief, Manager HR Division Wizrom Software

„Vom avea în viitor hub-uri de lucru la parterul blocurilor”

Dacă anul trecut, perspectiva legată de modul în care vom munci includea în mod cert o reîntoarcere la birou, prognozată pentru acest an, în 2022, flexibilitatea modului de lucru s-a impus ca un element definitoriu în relația angajator-angajat. Crina Ilie consideră că spațiile de birouri vor fi reconfigurate masiv în viitor.

„Interacțiunea există și sunt convinsă că va exista și în viitor, dar într-o altă manieră. Sunt convinsă că avem o mare oportunitate în față, probabil marile clădiri de birouri vor dispărea, într-un timp mai mult sau mai puțin îndepărtat. Asta e viziunea mea. Cred că vom avea în viitor hub-uri de lucru la parterul blocurilor, unde colegii se vor întâlni într-o plimbare frumoasă pentru a-și stimula inovația, creativitatea, vor avea o discuție un la unu într-un cadru personal. Eu personal așa mi-aș dori să fie viitorul pentru cei tineri”, a precizat Crina Ilie.

Andrei Crețu, cofondator Pluria, o platformă care agregă spațiile de lucru, de la lounge-uri, cafenele, spații de co-working și le pune la dispoziția companiilor, rezonează cu ideea de a avea spații de lucru la parterul blocurilor, într-un viitor tot mai flexibil.

„S-a avansat mult din punct de vedere mod de gândire și cum companiile construiesc modelul optim de lucru. Citeam un studiu (...) și vedeam cum de la un an la altul, procentul companiilor care vor continua să ofere într-o proporție oarecare munca remote ca opțiune, aproape că s-a dublat, de la 40 și ceva la sută până la aproximativ 75%. Acum, întrebarea esențială este cum poți să implementezi un model de lucru hibrid într-o manieră sustenabilă. E clar că secretul e acela de a oferi mai multă autonomie decizională la nivel individual așa cum s-a discutat și mă bucur că se întărește acest lucru. Din perspectiva noastră, contribuția Pluria în ecosistemul nostru e de a oferi o bucată suplimentară de flexibilitate”, a precizat cofondatorul Pluria, un serviciu care funcționează în România, Spania, Portugalia, Columbia și care urmează să deschidă operațiuni în Mexic și Brazilia.

