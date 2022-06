Patru tendințe majore modelează în prezent piața muncii din sectorul IT, arată datele companiei americane Coherent Solutions, companie specializată în dezvoltarea de produse software şi servicii de consultanţă.

Compania a ajuns într-un an și jumătate de la lansarea pe plan local de la zero la 65 de angajați și estimează că va ajunge, peste încă doi ani, la un număr de 400 de angajați.

Angajații caută independența, iar companiile răspund cu oferte

În contextul deficitului de specialiști în IT, principala presiune cu care se confruntă companiile este majorarea costurilor de personal, salariul și beneficiile asimilate acestuia reprezentând în continuare baza de plecare în negocierile cu angajații și candidații pe pozițiile deschise. În prezent, datele arată că anvelopele salariale bugetate de către companiile din sectorul IT cresc anual cu ponderi care depășesc cu mult rata majorărilor salariale din alte industrii.

Salariile din sectorul IT se păstrează pe o tendință de creștere. Potrivit unui recent studiu realizat de compania de consultanță Mercer și publicat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), nivelul mediu al compensațiilor salariale din sectorul de cercetare-dezvoltare (inclusiv primele asimilabile salariilor) a urcat cu 33% în București în perioada 2020-2022. Din acest punct de vedere, al inflației salariale din sectorul R&D, capitala României se plasează pe poziția a doua la nivel european după Budapesta, care a înregistrat o creștere de 42% în același interval. Tot potrivit datelor Mercer, salariul mediu din industria tehnologiei din România a avansat la nivel național cu 15% între 2019 și 2020 și respectiv cu 6% între 2020 și 2021.

Baza de negociere cu candidații rămâne în continuare pachetul salarial (inclusiv bonusurile, dacă este cazul). Însă dat fiind că remunerațiile sunt mai mult sau mai puțin aliniate la nivelul jucătorilor din industrie, pentru a atrage cei mai buni angajați companiile pun pe masă oferte creative, de genul unor scheme complexe care includ pachete de beneficii non-salariale, program de lucru remote sau hibrid și, nu în ultimul rând, oportunitatea de a lucra în proiecte atractive sau cu tehnologii foarte noi.

Flexibilitatea înseamnă și alte forme de colaborare

Un astfel de răspuns creativ al pieței la majorarea costurilor de personal se poate vedea în creșterea ponderii altor forme de colaborare decât contractul de muncă – respectiv contracte comerciale încheiate de companii cu SRL sau PFA. Atât companiile cât și oamenii caută soluții pentru a-și optimiza costurile. Soluțiile de tip B2B reduc povara costurilor fiscale reprezentate de contribuțiile sociale, care nu sunt scutite de la plată; singura facilitate fiscală de care beneficiază angajații din IT care dezvoltă software este scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii.

Proiecțiile noastre pentru următorii doi ani estimează dublarea forței de muncă a companiei aproximativ la fiecare 12 luni. La nivel național, potrivit estimărilor, industria are un deficit anual de circa 10.000 de specialiști, aproximativ jumătate din cererea de pe piață. Iar în principalul nostru domeniu de activitate, dezvoltarea de software, aproape trei sferturi dintre companii (72%) s-au confruntat cu fluctuații de personal determinate de plecarea angajaților. Valorile angajaților sunt extrem de importante pentru noi: pentru a atrage cei mai buni oameni a devenit critic să identificăm acele proiecte care sunt cu adevărat interesante pentru candidați, precum și modul în care angajații pot să-și pună în valoare abilitățile: nu doar muncind de oriunde, ci și pentru proiecte pe care le consideră interesante sau provocatoare. Evident, provocarea este în egală măsură și a angajatorului. Citeste si: Cei care lucrează doar de acasă sunt mai îngrijorați că nu vor... Alina Șandru, General Manager al Coherent Solutions România

Reconversia în IT: Unii angajați își schimbă domeniul chiar și după 15 ani petrecuți în alte industrii

Aproape la fel de importante sunt flexibilitatea angajatorului (incluzând aici și posibilitatea colaborării prin SRL, PFA sau contract individual de muncă), opțiunea de a lucra de la distanță, rutele de training oferite de companie (în special pentru angajații de nivel junior) și beneficiile extra-salariale, toate acestea numărându-se printre opțiunile oferite candidaților de către Coherent Solutions.

Un subiect adesea discutat în fazele de negociere cu candidații este posibilitatea de a lucra de la distanță, un beneficiu pe care mulți angajați l-au avut în ultimii doi ani și la care nu mulți sunt dispuși să renunțe – iar aceasta doar dacă li se oferă libertatea de a reveni la birou când și câte zile doresc. Peste două treimi dintre companiile din tehnologie analizate de Mercer le oferă angajaților scheme de lucru flexibile, la alegere între birou și muncă remote.

În contextul actual, din ce în ce mai mulți profesioniști din alte domenii aleg să își schimbe cariera pentru a lucra în domeniul IT. Potrivit reprezentanților Coherent Solutions, majoritatea celor care aleg reconversia profesională sunt foști angajați din sectoare precum inginerie și construcții, finanțe-bănci ori afaceri, în echipa companiei regăsindu-se angajați care s-au reprofilat după 15 ani petrecuți în alte domenii.

În cadrul Coherent Solutions le sunt oferite șanse și oamenilor aflați la început de drum, fără experiență anterioară, prin programe de tip „școală internă” sau traineeship, care oferă după absolvire șansa intrării pe un proiect real. La ultimul proiect de acest tip, din 20 de cursanți patru au fost angajați și au intrat direct în proiectele companiei.

O altă concluzie vizează pachetul de beneficii negociat cu candidații sau, după caz, cu colaboratorii. În experiența companiei Coherent Solutions, dacă în cazul contractelor cu freelanceri remunerația este practic singurul criteriu de discuție, în cazul angajaților contează mult proiectele sau tehnologiile pe care ar urma să lucreze, cât sunt acestea de actuale, ce problemă de business rezolvă efectiv proiectul, precum și posibilitatea de a schimba proiectul în caz de nevoie. Din datele companiei, peste 70% din candidații intervievați caută proiecte pe care le consideră interesante.

„ Am deschis biroul din România în primăvara anului 2021, sub auspicii nu foarte favorabile, din cauza pandemiei, care deja dura de mai bine de 12 luni. Și totuși, în același an am reușit să ajungem la o cifră de afaceri de aproape un milion de dolari, iar pentru 2022 estimăm că vom ajunge la afaceri de peste patru milioane. Avem deja 65 de angajați, număr care anticipăm că va crește până la sfârșitul anului, aproape 9% din forța de muncă pe care o avem la nivel global în cele opt țări în care suntem prezenți. Avem în plan ca până la finalul anului 2024 operațiunile noastre din România să dispună de 400 de angajați și colaboratori permanenți care vor furniza soluții software creative și valoroase pentru clienții noștri din întreaga lume, fie că vorbim de inteligență artificială, învățare automată, Internet of Things sau realitate extinsă”, afirmă Igor Epshteyn, CEO al Coherent Solutions.

