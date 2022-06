Suntem în anul marilor demisii, când una dintre prioritățile principale ale românilor este să facă o schimbare de carieră. Unii dintre ei s-au îndreptat deja către cursuri de reconversie profesională în IT, domeniu care conduce detașat topul celor mai mari salarii din România, unde salariul mediu net este de 9.968 de lei, conform celor mai recente date de la INS. Până să ajungi să bagi în buzunar o astfel de sumă, e o cale mai lungă, dar nu imposibilă, chiar și pentru cineva care nu a terminat o facultate informatică. Codecool România este una dintre cele mai intense școli de programare din România, din punct vedere al numărului de luni petrecute în sala de curs sau online în fața unui laptop. Perioada de pregătire durează între 10-12 luni, pentru a deveni full-stack developer, unul dintre cele mai dinamice roluri din lumea programării. Avantajul acestei școli este că cei care finalizează cursurile de programare vor direct plasați în câmpul muncii, având un loc de muncă asigurat în domeniu.

Asta înseamnă că înveți să programezi și zona de front-end developer și cea de back-end developer și se învața între 4-6 limbaje de programare. Deci este un curs foarte complex, e full time, e de dimineața până seară. Se programează de 6 ore pe zi, ideal și mai mult, de luni până vineri. Claudia Tamași, Country Manager Codecool România (foto)

Cât câștigă un programator

Un programator care ajunge într-o companie pe o poziție de junior câștigă, la început de drum între 800 și 1.000 de euro net. Într-un an, maximum doi, dacă activitatea sa decurge în mod firesc și este dispus să-și adauge permanent noi cunoștințe, acesta poate ajunge să câștige fără probleme 2.000 de euro net pe lună.

„După ce termină școala urmează un internship plătit, timp de șase luni. Compania are ocazia să îi testeze să vadă în ce măsura se potrivesc și se integrează în colectiv, dar și la nivel tehnic și de cultură organizațională. După cele șase luni, ei urmează să semneze un contract pe perioada nedeterminată cu respectiva companie. Abia când ei încheie contractul cu firma respectivă, încep să ne plătească nouă taxa de școala pe care o pot plăti în rate lunare. Pot alege să plătească și toată suma, dacă le este mai ok așa”, a mai precizat Claudia Tamași.

Cursurile la Școala de Programare Codecool costă 5.000 de euro, iar cei care vor să se înscrie până pe 15 iunie, vor plăti cu 35% mai puțin, adică 3.250 de euro.

Ce e important și le recomand tuturor celor care se pornesc la drum în această reconversie profesională e că nu e necesar să aibă niciun fel de cunoștințe în zona de programare, ci doar să aibă diplomă de BAC, să aibă noțiuni medii de limba engleză pentru că programarea se face în această limbă. Trebuie să fie extrem de motivați și determinați și trebuie să ajungă la cursuri zilnic, adică să urmeze o perioadă intensă de învățare. Noi în România ne apropiem de 100 de programatori plasați.

Claudia Tamași, Country Manager Codecool România

De la fete, femei, băieți, mămici, foști bancheri sau experți în marketing, sunt mulți români care indiferent de experiența anterioară decid să facă tranziția către IT. Important de avut în vedere este că experiența anterioară nu se pierde, mai ales acele soft skills cu care angajații sunt, în general echipați pentru toată viața.

„În momentul în care ei adaugă la setul lor de cunoștințe și rolul de programator, vor fi foarte ușor de angajat în cadrul companiilor care au nevoie să cunoască industria banking-ului. Pot lucra pentru platforme de banking. Pot face programare, pot dezvolta aplicații pentru fintech-uri. Sunt extrem de apreciați pentru că ei cunosc deja nevoie businessului, nevoia clienților, cunosc nevoia de raportare internă a băncii și atunci e mult mai ușor să dezvolte programe când au această experiență în spate”, spune Claudia Tamași.

Liderul de la Codecool România oferă, totodată, și exemplul unui fost manager din zona de restaurante și alimentație publică. După ce a venit să urmeze cursuri de programare, a fost angajat ulterior la o companie, iar în decurs de un an a devenit team leader. La cursuri au mai venit, de asemenea și foști profesori, studenți de la filosofie sau tineri care au realizat că facultatea aleasă nu este cea potrivită pentru ei.

Penuria de IT-iști, veșnica problemă. România are nevoie de 15.000 de programatori anual

În ritmul actual în care se schimbă lumea, nu trebuie să lucrezi într-o companie tech ca să poți să fii programator pentru că fiecare companie are un departament de IT care are nevoie de specialiști. Prin urmare, nevoia de specialiști în IT e mare, iar candidații sunt încă puțini. Fie că este vorba de juniori sau de seniori cu ani de experiență în piață, specialiștii din domeniul IT sunt cei mai căutați candidați ai momentului. De altfel, recrutorii din companii spun, potrivit unui studiu realizat de eJobs, că piața ar putea absorbi oricând, cu lejeritate, peste 20.000 de IT-iști, atât pentru pozițiile deschise în multinaționale, cât și pentru cele din companiile mici, de tip start-up.

„În companiile IT e o deschidere foarte mare, e o foame foarte mare de programatori. Lipsa din piața este de aproximativ 15.000 de programatori doar în România. Atâția lipsesc anual. Și atunci e foarte mare nevoie de ei. E foarte mare nevoie și de partea aceasta de coordonare, de team leaders, de project manageri. Deci se promovează foarte ușor în măsura în care cursanții își dau interesul, au skill-uri de management, de coordonare de echipă”, a mai precizat Claudia Tamași, în cadrul emisiunii.

