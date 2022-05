Top 10 domenii cu cele mai mari salarii din România

Salariul mediu net a ajuns, în martie 2022 la valoarea de 3.937 de lei, în creștere cu 216 lei comparativ cu luna februarie, fiind echivalentul unei majorări de 5,8%, conform celor mai recente date transmise de Institutul Național de Statistică (INS). Care sunt domeniile cu cele mai mari salarii din România?

Comparativ cu luna martie a anului 2021, câştigul salarial mediu net a crescut cu 11,0%. În ceea ce privește salariul mediu brut, acesta a fost 6.401 lei, cu 342 lei mai mare decât în luna februarie a acestui an.

În luna martie 2022, în majoritatea domeniilor de activitate, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut datorită acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), potrivit INS.

Dacă vrei să-ți calculezi salariul pentru a ști cu câți bani rămâi în mână la final de lună, poți accesa accest Calculator de Salariu Net dezvoltat de wall-street.ro.

Inflația va pune în continuare presiune pe salarii în acest an, independent de decizia angajatorilor de a crește sau nu salariile la nivelul angajaților. Cele mai recent date transmise de INS indică o rată a inflației care ajunge la 13,8% în luna aprilie, după ce în martie trecuse de 10%.

„Inflația va crește destul de serios. Pentru angajator apare și nevoia creșterii salariale care nu vine întotdeauna la pachet cu resursele pe care le are. Va fi o presiune în continuare din partea angajaților pentru creșteri salariale. Noi, din ce am discutat cu partenerii noștri, am văzut că unele companii au bugetat creșteri de 20%, dar sunt și companii care nu au bugetat creșteri sau chiar încearcă să își reducă costul cu personalul, menținând numărul de oameni pe care îl au”, a declarat pentru wall-street.ro, Florin Godean (foto), Country manager Adecco România, companie de recrutare de personal în regim temporar.

Top 10 domenii cu cele mai mari salarii din România

IT-iștii rămân la final de lună cu cei mai mulți bani, încasând un salariu mediu net de 9.968 de lei, fiind urmați de românii care lucrează în industria de asigurări, cu un salariu mediu net de 9.597 de lei. Pe locul al treilea sunt situați angajații care activează în fabricarea produselor din tutun, care au câștigat, în luna martie un salariu mediu net în valoare de 9.127 de lei, mai arată datele de la INS.

Nr. crt. Domeniu de activitate Salariul mediu net (RON) 1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 9.968 2. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 9.597 3. Fabricarea produselor din tutun 9.127 4. Activităţi de editare 8.805 5. Informaţii şi comunicaţii 8.516 6. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 8.149 7. Intermedieri financiare şi asigurări 7.090 8. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 6.991 9. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 6.827 10. Activităţi de servicii anexe extracţiei 6.501

Sursa: INS

În luna martie 2022, în majoritatea domeniilor de activitate, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut datorită acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), potrivit INS.

Citește și: Cum să ceri o mărire de salariu, într-o perioadă cu inflație galopantă

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: