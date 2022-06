Stere Garofil, Philip Morris, la 25 de ani de carieră în companie: „Philip Morris este o școală fără taxă”

Agilitate și flexibilitate, acestea sunt cele două atribute care îl caracterizează cel mai bine pe Stere Garofil, Head of Project Management în cadrul Philip Morris România. Anul acesta, Stere Garofil trage linia sub cei 25 de ani de carieră în cadrul companiei, unde nu a fost doar martorul, ci și promotorul unui model de transformare prin inovare. Un sfert de secol de muncă, dedicare, experiențe încununate de succes, care au depășit granițele țării, cu provocări „peste așteptări”, dar și cu rezultate pe măsură.

Maturizarea vine din provocări

Stere Garofil e unul dintre liderii prin care se poate vedea modul în care Philip Morris s-a transformat de-a lungul timpului. S-a angajat ca vânzător la o companie care produce țigări pentru ca 25 de ani mai târziu să devină Head of Project Management Office al unui jucător cheie, care contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică a țării. După multiple poziții în cadrul Philip Morris, Stere Garofil rememorează cu multă căldură și entuziasm parcursul celor 25 de ani în cadrul Philip Morris, dintre care aproape șase i-a petrecut ca membru în board-ul subsidiarei din Bulgaria.

„Prima experiență ca membru în board-ul Philip Morris Bulgaria a fost extrem de interesantă și utilă. A venit la momentul potrivit, ca un pas firesc în carieră. Deși echipa era mai mică față de cea din România, a fost destul de dificil la început pentru că aveam o astfel de responsabilitate pentru prima dată și, în plus, eram într-o altă țară, o cultură diferită și o nouă organizație. Dar trebuie să vezi mereu partea plină a paharului: este un rol care te onorează, te dezvoltă, o oportunitate extraordinară să înțelegi mult mai bine responsabilitatea pe care o ai față de toți colegii din companie, nu numai față de cei din echipa ta”, spune Stere Garofil.

Fără doar și poate, crezul după care se ghidează Stere Garofil are în centru ideea că schimbarea reprezintă singura constantă din viața noastră, fiind de părere că marile transformări din cadrul companiei au fost, totodată, cele mai interesante și frumoase provocări. Cu o mentalitatea orientată mereu spre soluții, Stere Garofil este conștient că în drumul spre progres trebuie să îmbrățișezi cu mult curaj eșecul.

Au existat numeroase situații neprevăzute cu care m-am confruntat în carieră. Fiecare situație este diferită și necesită soluții adaptate. Nu există o rețetă general valabilă, dar numitorul comun este perseverența de care ai nevoie pentru a găsi soluția de fiecare dată. Din aceeași ecuație mai fac parte ambiția de a reuși și curajul de a greși. E bine să cauți succesul, dar chiar dacă eșecul te găsește, acordă-i atenția cuvenită.



Philip Morris este o școală „fără taxă”, după cum îi place să spună, în care 80% din ce înveți la înveți la job poate fi aplicat și în viața personală. Acest mediu l-a încurajat să devină mereu o versiune mai bună a sa și să inspire la rândul său generații întregi care au călcat pragul Philip Morris România, prin ambiția și perseverența sa.

„Indiferent de clasamente, eu cred în ceea ce văd în jurul meu, cred în cultura organizațională Philip Morris, cred în colegii mei, nu contează poziția pe care o ocupă în companie. E mai greu să creezi un mecanism anume, mai ales că suntem o companie foarte mare. Poți, însă, stimula și motiva oamenii să găsească soluții inovative, să fie creativi, să trateze fiecare proiect sau activitate ca și cum ar fi parte din propria lor companie”, a mai declarat Stere Garofil, Head of Project Management Office Philip Morris România.

Într-un ecosistem de business dinamic, care nu stă niciodată pe loc, situațiile de moment necesită decizii de moment, fără să îți lase prea mult timp de gândire. O criză cum a fost cea pandemică, a necesitat crearea rapidă a unor repere concrete, adaptate la vremurile diferite care veneau. O economie de tip digital și-a rezervat cu siguranță un loc la masa viitorului, aspect pe care echipele Philip Morris l-au îmbrățișat din fiecare colț al lumii din care lucrau.

Chiar și pe timp de pandemie, inovarea a fost în continuare principala forţă prin care un business de talia Philip Morris s-a transformat, a avansat și a reconfigurat pieţe. O astfel de mentalitate s-a reflectat constant și în grija pentru angajați, care nu au pierdut nicio secundă șansa de a se dezvolta la nivel profesional, chiar și lucrând de acasă.

„Chiar dacă nu știam cum va evolua situația și care urmau să fie provocările, cu toții eram deciși să trecem și peste acest hop. Optimismul caracterizează oamenii din Philip Morris. Prioritatea numărul unu a fost siguranța colegilor noștri. Un business are succes chiar și în momente critice doar dacă oamenii din organizație văd acțiuni concrete și acceptă grija companiei pentru ei. La început a fost puțin mai greu. Dar am dat dovadă de agilitate și flexibilitate, am înțeles repede nevoia de digitalizare rapidă și de adaptare la noile condiții pandemice. Ne-am orientat cu viteză și cu succes, deși am avut schimbări majore în multe dintre activitățile comerciale”, a spus Stere Garofil.

Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în România se rezumă la un impact total estimat în 2020 la 4,4 miliarde de lei. Stere Garofil este unul dintre promotorii activi ai unui viitor fără fum, o viziune care a impulsionat energia și pasiunea colegilor săi, alături de care a pășit deja în lupta pentru a aduce o schimbări pozitive în societate.

„Philip Morris International nu mai este compania de acum 25 de ani. Suntem prima companie din industria tutunului care își dorește să nu mai existe cerere de țigări, cât mai curând posibil. Ne transformăm într-o companie care se bazează pe știință, o companie care dorește să facă trecerea cât mai repede la alternative mai bune, fundamentate științific, cum sunt produsele fără fum. Acum 25 de ani, cu siguranță nu îmi imaginam această transformare a companiei. Nici măcar acum 15 ani. Îmi amintesc când au apărut primele discuții despre noile produse și au fost luate primele decizii. Era prin 2015, iar reacțiile au fost diverse. Dar toți acești ani, am fost și sunt mândru să fac parte din această transformare. Aștept cu nerăbdare ceea ce va urma. Știu că nu ne oprim aici, vor mai urma multe schimbări și sunt pregătit să mă implic”, a mai declarat Stere Garofil, Head of Project Management Office Philip Morris România.

Lecțiile nu au contenit să apară

De-a lungul celor 25 de ani petrecuți în cadrul Philip Morris, Stere Garofil a plecat constant cu câte o nouă lecție învățată, având mereu oportunitatea de a mai pune o cărămidă la expertiza sa și de a duce compania la alt nivel. Oamenii urmează oameni, motiv pentru care Stere Garofil știe foarte bine că nu funcția este cea care îi aduce succesul, ci încrederea echipei și rezultatele obținute împreună.

Un lider este urmat pentru ceea ce a făcut pentru organizație, mai puțin pentru ceea ce spune că va face. Respectul, ca lider, îl câștigi prin atitudine și rezultate, nu prin funcția ocupată în cadrul companiei. Stere Garofil, Head of Project Management Office Philip Morris România

O altă lecție valoroasă pe care liderul a depins-o de-a lungul longevivei sale cariere în cadrul Philip Morris este cea legată de strategie, care se bazează pe două principii simple: conturarea ei nu trebuie să-ți ocupe mai mult de 20% din timp pentru ca restul de 80% să fie dedicați implementării. „Niciodată invers”, subliniază Stere Garofil.

