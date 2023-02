SoftServe, companie IT din Europa, cu origini în Ucraina vrea să angajeze 750 de specialiști IT până în 2025.

SoftServe, care a deschis centrul din România în mai 2022, ca parte a strategiei de extindere globale, are în prezent peste 50 de angajați în România și intenționează să crească echipa până la 800 de oameni până la finalul lui 2025.

Potrivit reprezentanților SoftServe, în acest moment compania caută, printre altele, DevOps Engineers, Data & Big Data Engineers, Experience Designers și Business Analysts în România.

Am reușit în doar 8 luni să construim o echipă puternică, care numără în prezent peste 50 de colegi și este în continuă creștere. Consider că structura foarte diversificată a proiectelor globale pe care angajații noștri le coordonează pentru clienți de top și importanța pe care o acordăm ca organizație dezvoltării oamenilor și susținerii unui echilibru cu viața personală sunt elemente care ne poziționeză ca un angajator atractiv pentru specialiștii locali. Candidații vor flexibilitate, proiecte interesante și beneficii competitive. Dan Paraschiv, Country Manager SoftServe România

Compania permite tuturor angajaților să lucreze la distanță și oferă orare de muncă flexibile, în afara tradiționalului 9-18. Totodată angajații au 25 de zile de concediu de odihnă ca standard, dar și alte zile libere pentru evenimente de familie sau sănătate, în plus față de cele legale. Spre exemplu, în cazul unor probleme de sănătate, angajații pot beneficia de 5 zile libere extra, fără adeverință medicală.

SoftServe livrează soluții IT la nivel global, pentru clienți din America de Nord, Europa și Asia, și deservește industrii variate: de la energie și petrol la industria medicală, finanțe și retail, auto sau producție. Specialiștii săi au o expertiză extinsă, de la inginerie software, Cloud și DevOps la Big Data, AI, IoT, securitate cibernetică, realitate extinsă (XR) sau robotică. În plus, compania are una dintre cele mai mari comunități Big Data și Data Science din Europa de Est, cu peste 200 de ingineri, și o echipă de cercetare și dezvoltare de deep-tech care dezvoltă soluții de ultimă generație.

Citeste si: HR regional Huawei: În România nu stăm rău la nivelul recrutărilor

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: