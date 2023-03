Sodexo Benefits and Rewards Services este mai mult decât un emitent de soluții pentru angajații din România, este un angajator puternic, iar grija manifestată în piață se resimte, înainte de toate, față de cei 250 de colegi din organizație. Cum altfel ar putea să nu existe un mediu de lucru motivator la o companie care dă tonul în piața locală, la nivel de soluții de employer branding?

„Ce ne-am propus noi, în interior, este să oferim pentru cei 250 de angajați pe care îi avem toate instrumentele pe care le oferim în piață. În acest mod o să putem să și vedem impactul pe care îl au produsele noastre, dar să le arătăm colegilor noștri că facem ceea ce spunem. Și pentru tot ceea ce oferim, ne ducem către valoarea maximă și aici vorbim de carduri de masă, carduri cadou, carduri cultură”, spune Directorul de Resurse Umane & CSR Sodexo Benefits and Rewards Services România și Bulgaria.

Foarte populare sunt și programele de învățare și de dezvoltare, iar ce este interesat e că fiecare membru din comunitatea mare de colegi de la Sodexo beneficiază de un buget individual pentru a deveni cea mai bună versiune a sa.

Am avut colegi, din marketing care și-au dorit o certificare în project management. Am avut colegi care la un moment dat și-au dorit un curs de golf pentru a face networking. Și am considerat în regulă, dacă pe tine te ajută în ceea ce faci, nu am pus nicio restricție. Este adevărat că nu sunt mulți astfel de colegi. Majoritatea aleg să se dezvolte conform planurilor lor de dezvoltare, dar acest beneficiu fiind foarte bine primit, am decis să-l păstrăm. Florentina Ciontea, Director Resurse Umane & CSR Sodexo Benefits and Rewards Services România și Bulgaria

Poate cel mai îmbucurător lucru pe care îl poți avea la un job este să vezi că managerului tău îi pasă cu adevărat de tine, nu doar la nivel declarativ. Florentina ia constant pulsul colegilor săi și crede că este foarte important ca angajator să-ți asculți mereu oamenii. Nu mai poți face HR pe stil vechi, în care să vezi în fața ochilor doar numere și nu oameni. Acesta este, de altfel și unul dintre motivele pentru care la Sodexo Benefits and Rewards Services, angajații completează săptămânal un chestionar în care au posibilitatea să-și exprime nevoile și să spună ce-și doresc cu adevărat.

„Există și deschiderea managerului pentru că eu cred că el e cel mai mult aproape de tine zi de zi. El vine și te întreabă pur și simplu, cum ești, cum e pentru tine perioada asta, ce se mai întâmplă. Pe lângă faptul că vedem ce ai de făcut profesional vorbind, noi venim la job cu totul. Și atunci e important să mă uit la cel din fața mea și să-l văd cu toate lucrurile pe care le are. Ne dorim foarte mult să avem acest lucru ca și cultură”, a mai precizat Florentina Ciontea.

Flexibilitatea este parte din ADN-ul Sodexo BRS

Pe măsură ce paleta de joburi remote din piață a scăzut semnificativ la începutul lui 2023, pentru prima dată în ultimii trei ani, sunt încă numeroase companii prezente pe piața din România care oferă locuri de muncă de acasă. Sodexo Benefits and Rewards Services România face parte din acele 4% companii care oferă un sistem de lucru exclusiv remote, fără nicio restricție în ceea ce înseamnă venirea la birou. De departe, acest lucru remote, într-o perioadă în care aproape toți angajatorii vor să-și readucă echipele la birou, este cel mai mare beneficiu dorit de colegii de la Sodexo BRS. „Angajații ne-au zis să nu schimbăm asta”, îmi spune Florentina.

Dacă tu te consideri un angajator pregătit pentru viitor, trebuie să te uiți la modul de lucru, pentru că acesta s-a schimbat foarte mult. Noi am lăsat în urmă paradigma aceea veche, în care venim la birou de la 9 la 5 la birou. Și, mai mult, oferim și flexibilitate, pentru că nu e de ajuns doar să lucrezi remote, fără să ai și flexibilitatea programului de lucru, să poți să mai integrezi ceva și din viața personală, dacă e cazul. Asta e foarte important. Florentina Ciontea, Director Resurse Umane & CSR Sodexo Benefits and Rewards Services România și Bulgaria

Sodexo BRS le-a oferit tuturor angajaților echipamentele și condițiile optime pentru ca munca de acasă să se desfășoare la cele mai înalte standarde. Există, desigur și situații în care angajații întâmpină dificultăți în lucrul de acasă, mai ales acolo unde există familii extinse sau în care locuiesc și copii mici. Înțelegere există, însă, pentru toată lumea, spune Florentina.

„În mod constant o să găsești cam 20% -30% dintre colegi la birou. Eu merg de două- trei ori pe săptămână, pentru că așa îmi doresc și când vin văd cam aceleași fețe”, povestește directorul de HR de la Sodexo Benefits and Rewards Services.

Fericirea echipei e un mod de viață în sine

La finalul anului trecut, Sodexo Benefits and Rewards Services a lansat The Happiness Index, un instrument prin care companiile pot afla în timp real, cu ajutorul neuroștiinței, al datelor și al tehnologiei, cât de implicați și fericiți sunt angajații la locul de muncă și ce pot face pentru a crește gradul lor de mulţumire. România a fost a doua țară după SUA în care grupul a lansat acest serviciu.

„Folosim The Happinex Index, un instrument foarte frumos pentru că se uită la ce simt angajații, se uită la zona de fericire, dar și la ce gândesc (...) Am început să-l folosim de anul trecut, printr-un studiu de cultură organizațională. Am vrut să vedem ce spun colegii noștri despre cum e să lucrezi în Sodexo Benefits and Rewards Services. Tocmai ce am încheiat studiul și avem rezultatele pe care le vom interpreta împreună cu talentele din companie, în aprilie. La sfârșitul lui aprilie, pe baza rezultatelor vom extrage împreună trei acțiuni asupra cărora să ne îndreptăm atenția în următoarea perioadă”, explică Florentina Ciontea.

„Suntem umani la finalul zilei”

Florentina Ciontea este psiholog la bază și s-a alăturat echipei Sodexo Benefits and Rewards Services în noiembrie 2022, după ce anterior a acumulat o vastă experiență în banking, dar și în healthcare, tot din poziții de management al resurselor umane. După program își dedică timpul celor două fetițe ale sale, una de un an și jumătate și cealaltă de 14 ani. Spune că s-a adaptat foarte repede la Sodexo, în special pentru că a găsit un mediu în care s-a simțit acceptată și i s-a înțeles și rolul de mamă.

Într-adevăr sunt de cinci luni aici, m-am adaptat destul de repede, pentru că venind din banking am întâlnit anumite similitudini și asta e important să știe și candidații. Mi-a fost ușor să mă adaptez. Îmi place că suntem umani la sfârșitul zilei și o să dau un exemplu personal: eu tocmai ce am revenit din concediu de maternitate, iar șeful meu, când mi-a făcut oferta, mi-a zis „știu că ai nevoie, poate în anumite perioade, de mai mult timp. Sunt 100% de acord cu lucru acesta”. Ori eu nu prea am auzti asta până acum și mi se pare extraordinar. Florentina Ciontea, Director Resurse Umane & CSR Sodexo Benefits and Rewards Services România și Bulgaria

Loialitatea, transparența și respectul pentru oameni sunt valorile comune pe care Florentina le are cu organizația și pe care le promovează împreună. Iar „împreună” este un cuvânt puternic pentru că nu crede că se mai poate face HR ca altădată, când managerii primeau niște bugete și tăiau apoi din ele fără să fie atenți la ce se întâmplă în urmă. Totul se face împreună acum.

„Aș zice că lecția cea mai importantă este respectul pentru oameni. Și dacă ar fi să discut cu managerii din jurul meu, aș spune că e important acest aspect. Oamenii nu își vor mai aminti de tine sau de ce majorare salarială i-ai dat, își vor aminti de modul în care i-ai ajutat, cum i-ai susținut să se dezvolte, cum i-ai ajutat când au avut o problemă personală. Și atunci acesta e lecția cea mai importantă”, a conchis Florentina Ciontea.

Ce trebuie să știi dacă te angajezi la Sodexo BRS

Dacă ești un tânăr aflat la început de carieră și vrei să te alături echipei Sodexo Benefits and Rewards Services, trebuie să știi că e nevoie, înainte de toate să te „echipezi” cu câteva lucruri esențiale. Înainte de a porni la drum ai nevoie să te decizi cu privire la domeniul către care vrei să te specializezi. Răbdarea este iarăși un atribut care te ajută să faci alegeri conștiente pentru că trebuie să „lași lucrurile să se întâmple”, după cum este și îndemnul Florentinei.

„Vrem să se întâmple totul foarte repede, asta e foarte bine, dar cumva experiențele acestea se acumulează prin proiecte, prin experiență cu echipa din care faci parte. Așa că ai nevoie să treacă un timp. Ai nevoie și de răbdare, dar și să vezi care sunt valorile companiei la care vrei să mergi, să vezi dacă au evenimente în zona aceasta de impact pozitiv asupra comunității. Cu alte cuvinte să-ți faci documentarea și apoi să mergi pe alegerea pe care ai luat-o”, explică directorul de resurse umane de la Sodexo Benefits and Rewards Services care le recomandă tinerilor și posibilitatea de a apela la un mentor.

Ca specialist, însă, e important, înainte de toate, să nu crezi că le știi pe toate. Învățarea nu se oprește niciodată, iar schimbarea necesită adaptare și deschidere către nou la orice vârstă. Dacă înțelegi acest aspect, vei fi foarte „vânat” de angajatorii din piață.

„Important să vrei să fii la curent cu ce se întâmplă, să vezi ce importanță capătă digitalizarea. Noi ne dorim să devenim o companie complet digitală și credem că e nevoie de competența asta din ce în ce mai mult”, a mai precizat Florentina Ciontea.

Sursa foto: Wall-Street.ro