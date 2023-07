Change Maker, episodul 3: Liberty Galați pregătește tinerii pentru joburile viitorului

Era oțelului verde este deja aici, iar la Galați putem spune chiar că a început, acolo unde Liberty Steel Group scrie istorie prin intermediul oamenilor care strălucesc mai tare decât aliajul care iese de pe porțile fabricii. Într-o perioadă în care digitalizarea câștigă tot mai mult teren și ne ajută să contribuim la un stil de viață sustenabil, anii ce urmează ne aștern în față oportunități uriașe, iar o companie cum este Liberty Galați s-a aliniat deja la standardele unui viitor cu emisii reduse de carbon. Beneficiile accelerării digitalizării se văd și la Liberty Galați, angajator cu o puternică echipă de IT și Automatizări, pentru care compania caută și mai mulți lideri ai schimbării care să se alăture specialiștilor ce lucrează zi de zi cu cele mai noi tehnologii. Așadar, joburile viitorului sunt chiar aici, la Galați.

Liberty Galați și wall-street.ro lansează „Change Maker”, un proiect editorial inovator care promovează profesioniștii din industria siderurgică și lideri ai schimbării, totodată, ce transformă producția tradițională de oțel în GREENSTEEL un material sustenabil, cu amprentă neutră de carbon. În timp ce organizațiile și guvernele din întreaga lume încearcă să țină cu pasul cu schimbările rapide de ordin climatic, Liberty Galați și-a setat deja planuri ambițioase și anume să atingă neutralitatea emisiilor de carbon până în 2030, cu 20 de ani înaintea competitorilor săi. Compania investește în mod activ în educația noilor generații care îi vor trece pragul la Galați, pentru a crea viitorii lideri și specialiști în industria siderurgică. Prin programul sau GRADUATES, absolvenții universităților tehnice sunt invitați să contribuie la decarbonizarea acestei industrii.

Planul de transformare GREENSTEEL presupune îmbinarea tehnologiilor inovatoare de producție a oțelului cu energia regenerabilă. În cadrul acestui episod, specialiștii din echipa de IT și Automatizări ne-au povestit ce înseamnă pentru ei să fie parte din marea echipă Liberty Galați, timp în care au desființat totodată mitul că industria siderurgică este una grea, către care generațiile tinere nu se pot îndrepta.

Aș vrea să evidențiez în mod deosebit responsabilitatea socială pe care Liberty și-o asumă și aici vorbim de implicarea în comunitatea locală sau chiar și în cea internațională prin diverse programe. Implicarea sa în educație este una foarte mare. Compania are programe și contracte atât cu liceele, cât și cu universitățile . Și nu în ultimul rând aș evidenția grija și oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă tinerilor.

Despre joburile viitorului s-a tot vorbit în nenumărate rânduri în piața muncii, însă se discută poate prea puțin despre angajatorii care le oferă și care transformă industrii și comunități cum o face Liberty Galați. Pe platforma siderurgică de lângă Dunăre se pregătește terenul pentru viitoarele generații care vor prelua frâiele unei industrii care deja se modernizează în mod activ. Copiii, adolescenții, dar și studenții despre care putem spune cu ușurință că sunt viitorii lideri ai schimbării, sunt așteptați la Liberty Galați pentru a contribui la o lume mai bună. „Tehnologia este esențială pentru a deveni o companie verde. Așa se vor crea noi locuri de muncă, noi roluri și noi competențe pentru angajații Liberty”, ne-a transmis Violeta Butacu, Physicist / Technical Expert Liberty Galați.

„În ultimii ani s-a investit foarte mult în tehnologii care contribuie la digitalizarea și automatizarea liniilor de producție. În același timp a fost nevoie să atragem oameni cu noi specializări sau să pregătim oameni din echipele noastre pentru noi joburi. Multe din profesiile din Liberty Galați de azi nu existau în urmă cu 20 de ani, de exemplu dezvoltatori de aplicații în noile programe IT sau specialist analiză statistică a datelor”, spune, la rândul său, Aurelian Pop, Head of Automation Department Liberty Galați.

Liberty are avantajul de a fi organizație globală, ceea ce conferă un atuu major specialiștilor de la Galați pentru că au oportunitatea să colaboreze și să facă schimb de idei cu experții din alte colțuri ale lumii în care compania este prezentă cu linii de producție. Specialiștii din echipa de IT și Automatizări au astfel acces la know-how și tehnologii care se regăsesc și în alte companii Liberty cu care divizia din Galați lucrează îndeaproape, unită de același scop comun: de a deveni o organizație neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, până în 2030.

Tehnologia optimizează semnificativ procesele de producție. Pe termen lung, Liberty are în plan să investească în tehnologii avansate care să contribuie, bineînțeles, la viziunea companiei de a produce oțel verde până în anul 2030. Și aici mă refer, de exemplu, la două cuptoare hibride cu arc electric, o instalație de reducere directă a fierului și un mini laminor de tip MIDA, care vor contribui la producția oțelului cu zero emisii de carbon, dar și în echipamente IT și automatizare. Iar departamentul nostru cu siguranță este pregătit să susțină acest plan.

