Românii care îşi doresc să-şi dezvolte competenţele în securitate cibernetică au oportunitatea de a aplica pentru o bursă gratuită în acest domeniu, oferită de unul dintre cele mai importante institute tehnologice din lume.

Bursa Paller de Securitate Cibernetică de la SANS Technology Institute este deschisă solicitanţilor din România, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Republica Moldova, Polonia şi Slovacia.



Toate cursurile programate vor fi susţinute în limba engleză şi sunt adaptate pentru cursanţi cu niveluri diferite de experienţă cibernetică, de la profesionişti experimentaţi în securitatea informaţiilor până la persoane fără experienţă tehnologică.



Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, transmis miercuri AGERPRES, bursele permit candidaţilor admişi acces la unul dintre cele două programe ale bursei şi oferă diplome şi certificate de cel mai înalt nivel.



Astfel, prin "New to Cyber Track" - programul ce nu necesită experienţă anterioară - cursanţii pot obţine un certificat de licenţă în Securitate Cibernetică Aplicată, o licenţă în Ştiinţe în Securitate Cibernetică Aplicată sau o licenţă în Studii Profesionale în Securitate Cibernetică Aplicată.



Al doilea curs, dedicat celor cu experienţă, "Experienced Student Track", este deschis pentru cei care au o diplomă de licenţă şi experienţă în domeniul IT sau securitatea informaţiilor şi le va permite cursanţilor să obţină unul dintre cele opt certificate de absolvire specifice unui loc de muncă sau un Master în Ingineria Securităţii Informaţiei.



Bursa acoperă toate taxele de curs, materialele de curs şi examenele de certificare GIAC, indiferent de programul urmat de studenţi.



Toate programele includ mai multe certificări Global Information Assurance Certification (GIAC), sunt disponibile 100% online şi oferă o serie de sesiuni provocatoare, la cerere sau live, concepute pentru a se potrivi nevoilor cursanţilor.



"Denumită după Alan Paller, fondatorul Institutului SANS şi al Institutului de Tehnologie SANS, Bursa Paller în domeniul securităţii cibernetice este dezvoltată având la bază moştenirea educaţională a acestui vizionar în domeniul securităţii cibernetice, mărturie stând milioanele de breşe în securitate prevenite şi sutele de mii de vieţi pe care Paller le-a ajutat să se schimbe. Astăzi, în contextul în care organizaţiile au nevoie de o apărare mai solidă ca oricând, Institutul de Tehnologie SANS este cel mai important program internaţional de securitate cibernetică şi este singurul colegiu axat exclusiv pe educaţia în domeniul securităţii cibernetice, luându-şi angajamentul ca persoanele cu talent, impuls şi dorinţă de a proteja să aibă oportunitatea de a acţiona şi de a face diferenţa", se arată în comunicat.



Aplicaţiile pentru Bursa Paller de Securitate Cibernetică sunt deschise până pe data de 15 noiembrie 2023, la ora 23:59.



Institutul de Tehnologie SANS este cel mai important colegiu din lume pentru securitate cibernetică, ce oferă programe de licenţă şi postuniversitare axate pe carieră. Instituia a fost înfiinţată în anul 1989 de către Alan Paller ca o organizaţie cooperativă de cercetare şi educaţie.

Sursa foto: Gorodenkoff / shutterstock.com

