La finalul lui 2022 și începutul lui 2023, piața globală a muncii era martora unei „hore a concedierilor” în sectorul IT, în care intraseră, la acea vreme, giganți precum Microsoft, Amazon, Meta, X (fostul Twitter). Luni mai târziu, disponibilizările au ajuns să afecteze și țara noastră, însă nu la o intensitate atât de mare, cele mai mediatizate fiind disponibilizările de la FintechOS, Cognizant. Pentru 2024, managerii și executivii din IT exprimă un optimism moderat, după ce 2023 s-a încheiat cu rezultate sub așteptări.

„IT-ul dădea tonul în 2023, l-a dat și spre final de 2023, chiar dacă într-un sens mai puțin pozitiv. Sunt și cunoaștem cu toții exemple, fie de startup-uri care s-au dovedit nu neapărat în primă fază, dar chiar și companii mai mari, corporații sau alt alt tip de companii cu angajați mai mulți, care într-adevăr disponibilizează, în special pe fondul acesta al eficientizării costurilor, al cheltuielilor. Investițiile nu pot spune că sunt neapărat oprite, dar zona de cheltuieli este încetinită sau eficientizată, să spunem așa, mai diplomat”, a declarat Costin Tudor, fondator și CEO Undelucrăm.ro, în cadrul emisiunii HR Talks, realizată de wall-street.ro.

Specialistul spune că anii 2020-2022 au reprezentat o „infuzie” de angajați noi pe piața de IT, care au fost atrași cu salarii mari și cu beneficii extrasalariale pe măsură, de la zile libere, pachete avantajoase de servicii medicale și de asigurări de viață sau diverse programe de wellbeing.

„Și ce face angajatul când e foarte bine plătit? Eventual se preface că e la foc automat și muncește pentru pentru angajatorul curent și își mai ia eventual un job și asta e tot”, a adăugat CEO-ul Undelucram.ro.

Din perspectiva recrutărilor, industria IT constituie un paradox în piața muncii din România. În ciuda concedierilor sau a înghețării temporare a angajărilor (din anumite companii), sectorul IT se află constant în plină expansiune și are încă nevoie de oameni calificați în domenii precum dezvoltare software, securitate cibernetică, inginerie hardware și administrare rețele. Cererea pentru specialiștii în IT depășește oferta pe piața muncii, iar aceasta este o problemă în multe țări, nu doar în România. Nevoia mare de specialiști i-a împins pe mulți români către reconversii profesionale pentru că IT-ul a fost pentru mulți o destinație sigură și stabilă din punct de vedere financiar.

Cu toate acestea, Costin Tudor spune că multe trasee de învățare au fost duse la bun sfârșit în mod superficial (fie din partea candidatului, fie din modul în care erau deja construite de emitenți), ceea ce a dus, în final la multe reconversii profesionale „de umplutură”.

Încă din 2020, fără să fiu catalogat negativist, oarecum era de așteptat ce se întâmplă acum, în special în zona de IT, s-a mers foarte mult oportunistic pe zona de business, unde s-a angajat foarte mult pentru că era o cerere foarte mare și se digitaliza mult. Au fost și reconversii profesionale și nu întotdeauna reconversiile profesionale au fost calitative, adică de „umplutură”, așa, între ghilimele spus. Cam acesta e principalul motiv pentru care acum se pleacă pentru că atunci când eficientizezi, te uiți la ceea ce se produce și mai puțin la volume. Deci oarecum, cine se uita pe pe trenduri, cifre și cu șase luni înainte ne puteam da seama că vine un mic val de disponibilizări. Dar până la urmă asta e zona de business, e vorba de cerere și ofertă. Costin Tudor, fondator și CEO Undelucrăm.ro (foto)

Potrivit ANIS Sentiment Survey, un sondaj recent realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, 64% dintre companiile IT vor să termine 2024 cu o echipă mai mare decât în 2023. 28% dintre respondenți estimează că echipa lor va stagna în acest an și numai 8% consideră că aceasta va scădea pe parcursul anului. Executivii din IT mizează pe nevoia încă accentuată de digitalizare a serviciilor publice, dar și a economiei în general și consideră că acesta ar putea fi un factor de optimism pentru 2024. Cu toate acestea, există, însă și o doză de pesimism, generată de impredictibilitatea politicilor publice și a instabilitatea fiscalității.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: