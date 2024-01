Industria IT exprimă un optimism moderat pentru 2024, după ce anul 2023 s-a încheiat cu rezultate sub așteptările de la începutul anului, arată datele colectate în ANIS Sentiment Survey 2024. ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, a derulat sondajul în luna decembrie 2023, în rândul companiilor membre, care reprezintă, la nivel de venituri, aproximativ 65% din întregul sector de software și servicii IT.