2023 a început promițător pe piața muncii din România, dacă ne raportăm la volumele de recrutare, dar și la diversitatea pozițiilor vacante pe care angajatorii le puneau la dispoziție, în varii industrii. Însă pe măsură ce au înaintat în an, angajatorii au fost mai temperați cu recrutările, iar în a doua jumătate a anului am fost martori și la primele disponibilizări în IT. Acolo s-a angajat „oportunistic”, arată Costin Tudor, fondator și CEO al platformei Undelucram.ro, în cadrul emisiunii HR Talks, realizată de wall-street.ro.