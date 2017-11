Premier Capital, francizorul McDonald’s in Romania si in alte cinci tari europene, are in plan o investitie de 10 milioane de euro in inovatii digitale, pentru a imbunatati experienta clientilor in restaurant dar si pe mobil.

Pana la finalul acestui an, peste 4,5 milioane de euro urmeaza a fi investite in implementarea platformei integrate de operare in 50 de restaurante noi deschise sau existente din Tarile Baltice (Estonia, Letonia si Lituania), Grecia, Malta si Romania.

Platforma integrata de operare imbina sistemul de comanda la casa de marcat, sistemul digital de comanda si sistemul de plata cu toate noile procese de preparare a produselor in bucatarie, pentru a imbunatati experienta si interactiunea clientilor in si cu restaurantele McDonald’s.

In prezent, Premier Capital opereaza 136 de restaurante cu peste 7.000 de angajati - numai in 2016 peste 105 milioane de clienti au vizitat restaurantele McDonald’s din grup.

Anul acesta, trei noi restaurante au fost deschise in Grecia, Lituania si Romania, iar pana la finalul lui 2017 inca 5 restaurante vor fi deschise in Lituania, Romania si Malta.

„Pentru echipa Premier Capital inovatia este elementul cel mai important in cresterea business-ului. In Romania suntem lider al pietei restaurantelor cu servire rapida, tocmai am deschis la inceputul lunii septembrie un nou restaurant in Bacau cu rezultate foarte bune, iar planurile noastre de expansiune sunt ambitioase si vom veni cu multe suprize placute pentru clientii nostri. Ne indreptam tot mai mult spre mediul digital – ne incurajeaza cele 230.000 de descarcari ale aplicatiei mobile McDonald’s – si lucram constant la imbunatatirea experientei clientilor in restaurantele noastre”, a declarat Daniel Boaje, Director General Premier Restaurants Romania

Implementarea noii platforme de integrare digitala se desfasoara in toata reteaua de restaurante McDonald’s, parte a unui plan ambitios cu noi deschideri de restaurante.

Intre 2018-2019 grupul Premier Capital va investi 5.5 milioane de euro pentru implementarea noului sistem de operare in cel putin 65 dintre restaurantele existente si noi. Astfel, cele 34 de restaurante McDonald’s din Letonia, Lituania si Estonia vor fi reorganizate cu noul sistem de operare pana la finalul lui 2018.

Programul de implementare a noii platforme se va incheia in 2021, cand grupul va numara 200 de restaurante care vor functiona cu noua paltforma de integrare.

Aplicatia mobila McDonald’s, 230.000 de descarcari in Romania

Premier Capital urmeaza indeaproape strategia McDonald’s Corporation pentru a raspunde nevoilor si comportamentului consumatorilor, in special in ceea ce priveste comunicarea digitala.

Un exemplu este aplicatia mobila McDonald’s, care a fost lansata pana in prezent in Tarile Baltice, Romania si Grecia si urmeaza a fi lansata in 2018 si in Malta. Aproximativ 0,4 milioane de euro sunt dedicati dezvoltarii comunicarii mobile la nivelul grupului.

Aplicatia pune la dizpozitia utilizatorilor harta restaurantelor, noutati despre meniu, evenimente, activari cu QR code-uri si programe de loializare a consumatorilor. Pe termen mediu, alaturi de actualizarile periodice de date, aplicatia urmeaza sa prezinte noi functionalitati, cum sunt comenzile prin aplicatie pentru restaurantele cu Drive-Thru si platile mobile.

In Romania, aplicatia mobila McDonald’s a fost descarcata de 80.000 de ori in prima luna de la lansare, iar in prezent are 230.000 de descarcari. In Tarile Baltice aplicatia e descarcata lunar de aproximativ 11.000 de utilizatori, iar pana in prezent a avut 230.000 de descarcari.

Nu in ultimul rand, la inceputul acestui an aplicatia a fost lansata si in Grecia, iar pana astazi a fost descarcata de 32.300 de ori.

Premier Capital plc este partenerul pentru dezvoltare a restaurantelor McDonald’s din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Romania si Malta. Reteaua de 136 de restaurante in zone de top, mai mult de jumatate dintre ele fiind cu McDrive si numeroase cafenele McCafe, serveste peste 105 milioane de clienti pe an, cu o echipa de 7000 de angajati.

Premier Capital plc este divizia McDonald’s a Hili Ventures Ltd, grup care dezvolta operatiuni in parteneriat cu McDonald’s si Apple, in domeniile logistica, inginerie, imobiliare si tehnologie. Prezent in 9 tari in centrul si estul Europei si America de Nord, cu o echipa de 8000 de persoane, Hili Ventures este partener al CMA CGM, IBM, Konecranes, Lenovo, Microsoft, NCR, Peterson, Diebold Nixdorf si multe alte branduri globale.

Sursa foto: saknakorn/Shutterstock