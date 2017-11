Adrian Raduta practica motocross-ul profesionist de la 15 ani si este multiplu campion national si Est-European. El a fondat, la Ciolpani, Scoala de Motocross Rams MX School , ajungand sa antreneze in prezent 60 de oameni, cu varste pornid de la patru ani si jumatate. Ce particularitati are acest busines si sport si cum ar putea fi incurajat, afla din interviul de mai jos.

Inainte de ’89 piata de motocross din Romania era una dintre cele mai vibrante din Europa, beneficiind si de sprijin de la stat. In ultimii ani insa, implicarea institutiilor publice si Federatiei de Motocross a lasat de dorit si, astfel, Romania a intrat intr-un con de umbra (si) in acest domeniu.

“Exista multe preconceptii despre acest sport – cum ca ar fi foarte periculos sau, din contra, prea usor. Nu este mai periculos decat alte sporturi, toate implica riscuri insa, daca te pregatesti bine si esti serios, nu vei avea probleme. Pe langa fizic, motocross-ul te ajuta si psihic extrem de mult – te face mai ordonat, mai atent la detalii, mai disciplinat. Si asta ne spun si parintii copiilor care practica”, spune, zambind, Adrian.

Un curs dureaza 10 sedinte, iar costurile sunt de 550 euro (copii) si 750 euro (adulti). Costul de intretinere al circuitului este de 35.000 euro/sezon (aprilie – octombrie).

Toate motoarele sunt cumparate de la Yamaha.

Afla ce planuri de extindere are antreprenorul, cat se castiga din acest sport si de ce ar trebui sa il iei in calcul in activitatile tale sportive.