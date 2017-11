“In acest moment nu au fost publicate in Monitorul Oficial normele de aplicare si nu putem avea o imagine completa asupra impactului veniturilor angajatilor MedLife. Daca se mentin normele de aplicare in forma in care au fost discutate, din simularile noastre si ale firmelor de consultanta financiara cu care lucram nu vor exista scaderi salariale. Prin urmare anuntam ca vom lua masurile necesare pentru a mentine salariile angajatilor nostri cel putin la nivelul actual”, a mentionat Mihai Marcu, CEO al MedLife.

MedLife are in acest moment in jur de 5.800 de angajati si colaboratori, iar daca toate conditiile vor fi indeplinite si Consiliul Concurentei va autoriza tranzactia Polisano, compania va ajunge la un total de 6.300 de angajati si colaboratori.

“Credem ca este important sa transmitem un mesaj de sustinere si motivare al angajatilor, suntem responsabili de locurile de munca a cca 5.800 de romani, 35% dintre acestia fiind exclusiv medici. Vrem sa le dam acestora predictibilitate si siguranta, multi dintre ei au chetuieli si credite angajate si credem ca au nevoie de sustinerea noastra ferma”, a mai spus Mihai Marcu.

Totodata, in calitate de companie romaneasca, fondata de antreprenori romani, dorim sa atragem atentia ca implementarea unor masuri fiscale, de o asemenea amploare si intr-un timp atat de scurt, nu este benefica pentru climatul de business. Speram ca si Guvernul sa-si schimbe radical retorica fata de partenerii cruciali pentru economie, precum investitori straini, companiile multinationale si institutiile bancare, dar si pentru companiile romanesti. Credem ca este imperios necesar ca si Guvernul sa isi asume ca dupa aplicarea acestor masuri nu vor mai exista modificari la Codul Fiscal pana la finele mandatului curent, a conchis Marcu.

Guvernul a adoptat, miercuri, 8 noiembrie, o odonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal, una dintre prevederi fiind legata de transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului.