JYSK inaugurează două magazine noi

JYSK continuă expansiunea în România și inaugurează pe 26 august două magazine noi, ajungând astfel la 106 magazine în țară. Cele două magazine se vor deschide în Timișoara, în Bega Retail Park de pe Strada Ion Ionescu de la Brad nr. 15, și în Roșiorii de Vede, pe Strada Carpați nr. 132.

Încheiem o vară plină, în care am deschis șapte magazine noi. În Timișoara va fi cel de-al patrulea magazin JYSK, este un oraș în care activăm de mult timp și în care clienții cunosc bine compania noastră. În Roșiorii de Vede inaugurăm primul nostru magazin, de aceea suntem cu atât mai entuziasmați să ne întâlnim cu clienții de aici. Era o zonă neacoperită de JYSK, cel mai apropiat magazin fiind în Alexandria Iraida Paiuc, Sales and Marketing Manager JYSK România și Bulgaria

Oferte speciale de deschidere vor fi valabile în cele două magazine noi, JYSK Timișoara Bega Retail Park și JYSK Roșiorii de Vede, în perioada 26 august – 1 septembrie 2021.

Reducerile din campania de deschidere ajung până la 75%, iar în oferta sunt incluse produse precum saltele, plăpumi și perne, lenjerii de pat, decorațiuni, produse pentru baie și mobilier de interior.

JYSK Timișoara Bega Retail Park va funcționa începând cu 26 august de luni până sâmbătă între orele 10.00 – 20.00 și duminică între orele 10.00 – 18.00. Magazinul se află în incinta Bega Retail Park, pe strada Strada Ion Ionescu de la Brad nr. 15, și are o suprafață totală de 1300 mp.

JYSK Roșiorii de Vede va funcționa începând cu data de 26 august în Strada Carpați nr. 132, Roșiorii de Vede. Cu o suprafață de 1360 mp, este primul magazin JYSK din oraș și va funcționa de luni până sâmbătă între orele 10.00-20.00 și duminică între orele 10.00 – 18.00.

Primul magazin JYSK a fost deschis în Danemarca în anul 1979. În prezent, JYSK desfășoară operațiuni în 51 de țări, are peste 26.500 de angajați și peste 3000 de magazine. În Germania, grupul își desfășoară activitatea sub denumirea de Dänisches Bettenlager - iar în restul țărilor sub numele de JYSK.

