Brandurile Hugo Boss și Nike deschid două magazine noi în Fashion House Militari

FASHION HOUSE Group adaugă brandurile Hugo Boss și Nike în FASHION HOUSE Outlet Centre Militari. Cele două noi magazine se vor deschide în luna noiembrie și vor avea o suprafață de peste 900 de metri pătrați.

Brandurile de fashion vor oferi o gamă largă de articole de îmbrăcăminte, cu reduceri zilnice de cel puțin 30% din prețul inițial. În magazinul Nike, clienții vor putea găsi articole vestimentare și încălțăminte atât pentru bărbați, cât și pentru femei, în timp ce Hugo Boss va oferi îmbrăcăminte exclusiv pentru bărbați.

„Această decizie demonstrează în mod clar oportunitățile considerabile pentru retaileri pe o piață de outlet aflată în creștere. Vom continua să extindem mixul de branduri atât în FASHION HOUSE Militari, cât și în FASHION HOUSE Pallady - cel mai nou outlet al nostru, poziționat în estul Capitalei”, a declarat Cornelia Nicolae, Director Operațiuni Retail al Grupul FASHION HOUSE, România.

În această primăvară, alte două branduri de fashion cunoscute, Tommy Hilfiger și Calvin Klein au deschis magazine pe o suprafață totală de peste 350 metri pătrați în FASHION HOUSE Outlet Centre Militari.

Spațiul total disponibil în FASHION HOUSE Militari depășește 14.000 de metri pătrați, având aproximativ 60 de magazine, cu branduri internaționale și locale. În ultimii 12 ani, Centrul Outlet și-a extins constant portofoliul de branduri, oferind românilor reduceri zilnice de la 30 la 70%, pe tot parcursul anului.

Citeste si: Fashion House: Valoarea bonului de casa s-a dublat in ultimii ani

Printre brandurile prezente în FASHION HOUSE Outlet Centre Militari se numără: adidas, Puma, Sizeer, Otter, Diesel, US Polo, Under Armour, English Home, Levi`s, Lee Cooper-TimeOut-KVL, United Colors of Benetton, Colin`s, Marc O`Polo, Guess, Desigual, Cacharel, Triumph și River Woods.

Sursa foto: Fashion House Group

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: