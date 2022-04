Ce restaurant i-a luat locul lui Maize farm to table de pe strada Paris

Le Petit Paris by Chef Samuel este noul restaurant al lui Chef Samuel Le Torriellec și se află pe strada Paris, în locul lui Maize farm to table care s-a închis. Situat în apropiere de Piața Dorobanților, pe str. Paris 61A, Maize a fost un restaurant sofisticat, de fine dining, definit de conceptul farm to table, integrat în bucătăria modernă românească.