Ce efecte au scumpirile la utilități și la produse esențiale asupra companiilor de recrutare și trade marketing

Provocările la care sunt supuse astăzi companiile prezente în piața locală a serviciilor de trade marketing şi recrutare de personal se acutizează tot mai mult din cauza creșterilor de preț la utilități și la produsele esențiale.

Este o perioadă pe care Eugen Saulea, fondatorul ESSA Group – unul dintre jucătorii din acest domeniu – o consideră lipsită de predictibilitate și foarte dificilă în noul context creat de valul patru al pandemiei de COVID-19. De altfel, ultima jumătate de an fost caracterizată de un lanț întreg de scumpiri care au avut ca efect direct conturarea unor salarii mai mari inclusiv pentru angajații rețelelor din comerțul alimentar modern.

„Contractele cu partenerii noștri din retailul modern au fost încheiate acum un an sau doi și, astăzi, suntem puși în situația în care trebuie să cerem mai mulți bani pentru salarizare şi carburant chiar dacă vânzările din supermarketuri nu au crescut anul acesta așa cum au crescut anul trecut. Și noi continuăm să ne confruntăm cu aceste scumpiri la utilităţi, la carburant, ceea ce crește costul pentru deplasarea echipelor”, spune Eugen Saulea.

Pentru ESSA Group, finalul de an nu înseamnă că aceste provocări vor dispărea, ci din contră, vor continua să persiste, cel puțin în primul trimestru din 2022. Cauzele se vor regăsi în noi scumpiri la utilități care se vor suprapune peste majorarea salariului minim, ceea ce duce la imposibilitatea de a contura un pachet salarial pe termen mediu și lung pentru personalul din retailul alimentar, caracteristică manifestată și în ultima parte a acestui an.

”Dacă ar fi să fac un calcul acum, față de luna august, pachetul salarial este cu circa 20% mai mare. Retailerii au nevoie de mai mulți oameni și, drept urmare, cei existenți sunt extrem de solicitați. În prezent, salariul brut de încadrare pentru un lucrător comercial este de 3.300 de lei, cu un net de bază de 1.900 de lei și 21 de tichete de masă de 15-17 lei”, mai spune Eugen Saulea.

Este o criză de personal care s-a generalizat în ultima perioadă și din cauză că mulți români au migrat iarăși afară, iar posibilitatea de a recruta din regiune nu este foarte ușoară printre altele din cauza pandemie. O soluție ar putea fi recrutarea din Republica Moldova, o zonă peferată și de marii retaileri prin prisma faptului că ar fi eliminată bariera de limbă, ceea ce nu se poate spune de personalul din zonele non-UE, la care apare problema comunicării.

În cazul ESSA Group mai există și soluția de a aduce lucrători din Sri Lanka, însă un răspuns pozitiv în acest sens a fost primit din partea unui singur retailer care, la rândul său, a considerat viabilă doar varianta angajării acestora în orașele mari, unde sunt mai mulți vorbitori de engleză decât în orașele mici. Cu alte cuvinte, ariile în care aceștia pot fi delegați sunt foarte limitate, fiind potriviți mai mult pentru zonele din depozite, pe partea de manipulare marfă sau în zona de servicii de curățenie. Iar la modul general, cererile sunt mai mari pentru alte segmente precum casieri sau pe segmentele care presupun comunicarea directă cu clienții.

Compania lui Eugen Saulea a cochetat și cu ideea personalului din Sri Lanka încă din 2019, de dinainte de criza sanitară, și chiar a negociat cu partenerii de acolo costurile acestui proces, care, într-o primă fază, erau cu mult peste un angajat din România. Ulterior, s-a ajuns la o diferență de circa 8% prin comparație cu angajații din România, chiar dacă în pachetul salarial negociat se calculează și transportul, cazarea și masa. În context, ESSA Group se limitează pentru moment la personalul din România, chiar dacă numărul celor care aplică este foarte redus.

În privința introducerii certificatului verde la locul de muncă, Eugen Saulea consideră că, deși este pro-vaccinare, acest lucru nu ar trebui să fie un criteriu de angajare pentru că ar adânci și mai mult deficitul de personal.

”De exemplu, la 100 de aplicanț pentru un job activ, am undeva la 30 care nu îmi răspund la telefon. Din cei 70 care rămân, 50% acceptă sa poarte o discuție pâna la capăt pe pachetul salarial și doar 10 din total rămân în echipă, deci e o rată de succes de 10%. Dacă aș mai introduce și criteriul legat de vaccinare, probabil că acest 10% ar fi undeva la 2-3%. Astăzi, e un lux să fii selectiv în recrutare”, spune Eugen Saulea.

În prezent, ESSA Group are parteneri de business pentru care urmează un vârf de vânzare, odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, iar atenția companiei este îndreptată către contractele semnate pentru această perioadă. Mai concret, ultimul trimestru înseamnă undeva la 40% din cifra de afaceri totală a ESSA, într-un an. Compania are parteneriate pe termen lung cu mai multe rețele de tip hypermarket, supermarket și cash&carry, asigurând serviciile în peste 2.000 puncte de vânzare.

