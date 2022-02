Carrefour își îndeamnă furnizorii să își reducă emisiile de CO2 din producție

Grupul Carrefour îşi încurajează furnizorii care fac parte din Pactul Tranziţiei Alimentare să reducă cu 20 de megatone emisiile de CO2 asociate cu fabricarea şi utilizarea produselor, până în 2030.

Conform sursei citate, progresul acestui demers va putea fi urmărit prin intermediul unei platforme online colaborative, dezvoltată în parteneriat cu PepsiCo şi cu peste alţi douăzeci de furnizori internaţionali ai Carrefour.



"Grupul Carrefour şi-a luat angajamentul de a fi lider în tranziţia alimentară pentru toţi, ambiţie care se concretizează în programul-umbrelă global Act for Food, tradus în programe locale precum Creştem România BIO, Deschidem Vinul Românesc sau parteneriatele cu producători locali şi cooperative agricole. Mai mult, viziunea Carrefour este de genera un proces de tranziţie alimentară care respectă şi protejează mediul înconjurător, adusă la viaţă pe plan local, de exemplu, prin programul Punem Preţ pe Plastic, care transformă plasticul în monedă de schimb", se mai precizează în comunicat.



În acest fel, Grupul şi-a anunţat în luna octombrie 2021 obiectivul de atingere a neutralităţii din punct de vedere al emisiilor de carbon asociate cu activităţile sale directe, până în anul 2040. Pe lângă acest angajament, Grupul Carrefour este implicat şi în reducerea emisiilor sale indirecte, asociate cu fabricarea şi utilizarea produselor pe care le vinde, aceasta reprezentând cea mai mare parte a emisiilor Carrefour.



Astfel, ambiţia grupului este de a-şi angrena furnizorii să îşi reducă emisiile cu 20 de megatone până în 2030 (raportat la 2019). Pentru a urmări această evoluţie, dar şi pentru a-şi implica partenerii, Carrefour lansează o platformă online deschisă tuturor furnizorilor săi, unde aceştia îşi pot raporta progresul şi pot împărtăşi acţiunile luate în vederea reducerii emisiilor de CO2. Platforma va permite Grupului Carrefour să monitorizeze angajamentele şi progresul furnizorilor săi în lupta împotriva încălzirii globale şi să evidenţieze acţiunile inovatoare luate de aceştia. Platforma a fost dezvoltată de Grupul de Lucru dedicat Climei din cadrul Pactului Tranziţiei Alimentare iniţiat de Carrefour, condus de PepsiCo, iar ea include participarea unor companii precum Beiersdorf, Bel, Carambar & Co, Coca-Cola, Danone, Essity, Heineken, Henkel, Innocent, JDE, Johnson & Johnson, Kellogg's, Kimberly-Clark, L'Oreal, Mars, Nestle, Procter & Gamble, Reckitt, Savencia, Soufflet şi Unilever.



Ca parte a acestui demers, Grupul Carrefour a colaborat cu PepsiCo şi cu experţi independenţi pe probleme de climă pentru a dezvolta metodologia de raportare, dar şi platforma dedicată furnizorilor. În mai 2022, Grupul va raporta primele rezultate ale acestei campanii de implicare a furnizorilor.



"Transformarea întregului lanţ valoric, de la producţie la raft, este atât o provocare, cât şi o necesitate în lupta împotriva schimbărilor climatice. Pentru a reuşi acest lucru, este esenţial să ne unim forţele cu toate părţile implicate, de la parteneri, clienţi şi, desigur, furnizori. Această abordare este esenţială ca să ne aducem la îndeplinire obiectivul de a fi lideri şi de a promova tranziţia alimentară pentru toţi. Colaborarea cu PepsiCo şi cu ceilalţi peste douăzeci de furnizori în realizarea acestei platforme este un pas important care ne va duce mai aproape de îndeplinirea misiunii noastre de neutralitate a emisiilor de CO2", a explicat Carine Kraus, Executive Director of Engagement al Carrefour Group.



La rândul său, Silviu Popovici, Chief Executive Officer, PepsiCo Europe a afirmat că planeta noastră se confruntă cu o criză de mediu şi nu există un vaccin împotriva schimbărilor climatice.



"Colaborarea în sistemul alimentar este esenţială pentru a aborda urgenţa climatică, de aceea suntem mândri să ne alăturăm eforturilor Carrefour din cadrul acestei ambiţioase iniţiative. Această colaborare susţine angajamentul nostru de a obţine zero emisii nete în operaţiunile noastre globale până în 2040. Prin faptul că suntem co-preşedinţi ai acestui grup de lucru, folosim expertiza comună în ceea ce priveşte reducerea emisiilor cu efect de seră pentru a progresa pe această temă critică", a menţionat Silviu Popovici.



Carrefour a lansat în 2019 Pactul pentru Tranziţia Alimentară, un angajament reciproc între Grup şi principalii săi parteneri industriali de a transforma sistemele alimentare cu accent pe cinci domenii cheie: produse responsabile, transparenţă, ambalaje, biodiversitate şi climat.



La nivel naţional, Carrefour România a preluat această acţiune, invitând şi parteneri locali de a se alătura. Astfel, dintre cele 28 de companii invitate în Pactul pentru Tranziţia Alimentară pentru acţiuni concrete în beneficiul clienţilor, 8 sunt parteneri locali: Albalact, Dry Fruits Transilvania, Delaco, Friesland Campina, Fuchs, Five Continents, Strauss Coffee şi Smithfield România.



Pentru a reduce cât mai mult emisiile directe care derivă din activităţile sale, Carrefour îşi propune să utilizeze energie electrică 100% regenerabilă pentru depozitele şi magazinele sale până în 2030, să îşi reducă consumul de energie şi să înlocuiască utilizarea agenţilor frigorifici nocivi.



În urmă cu câteva luni, când a prezentat Strategia Digitală 2026 la Digital Day, Alexandre Bompard, CEO-ul Grupului Carrefour, a anunţat că Grupul urmăreşte neutralitatea emisiilor de carbon pentru toate activităţile de e-commerce până în 2030, însemnând cu 10 ani mai devreme faţă de obiectivul iniţial. Această ambiţie presupune neutralitatea impactului generat de întregul act de cumpărare, de la primul click până la livrare.



Grupul Carrefour are aproximativ 13.000 de magazine în peste 30 de ţări. Carrefour a înregistrat vânzări brute de 78,6 miliarde euro în 2020.

Sursa foto: Shutterstock

