Enel a cerut Guvernului să înceteze schema de plafonări de prețuri la energie

Enel a propus Guvernului României câteva măsuri pentru perioada următoare, care includ eliminarea plafonului de preţuri şi posibilitatea ca distribuitorii să cumpere energie prin contracte bilaterale direct de la producători, a afirmat Francesco Starace, directorul general al companiei, într-o conferinţă cu analiştii.

"Cazul României rămâne deschis, în condiţiile în care Guvernul se luptă cu creşterea preţurilor ca urmare a situaţiei de pe piaţa gazelor. În ceea ce priveşte furnizarea, suntem afectaţi ca urmare a modului în care Guvernul a ales să intervină pe piaţa liberă, decizie care este greu de înţeles. În ceea ce priveşte sectorul de distribuţie, creşterea preţurilor şi plafonul de 7% ne afectează rezultatele financiare", a spus Starace.



El a precizat că, după ce Guvernul va adopta măsurile ce se vor aplica de la 1 aprilie, compania va analiza impactul lor.



"Am avut câteva propuneri, incluzând eliminarea plafonării preţului, iar distribuitorii să poată cumpăra energie de la producătorii existenţi prin contracte bilaterale la preţul de 90 de euro pe MWh şi garanţii de la bugetul de stat pentru finanţare. În ceea ce priveşte suprataxarea, aceasta va fi probabil aplicată pentru tarife de peste 90 de euro pe MWh. Suntem încrezători în semnalele pe care le avem că Guvernul ar putea schimba legea în unele părţi", a continuat oficialul Enel.



La rândul său, Alberto De Paoli, directorul financiar, a arătat că, în România, compania a avut o EBITDA mai mică cu 100 de milioane de euro în 2021, comparativ cu anul anterior.



Această scădere a fost influenţată de rezultatele din trimestrul al patrulea, când Enel Energie şi Enel Energie Muntenia au înregistrat pierderi operaţionale de peste 100 milioane de euro.



În noiembrie anul trecut, după ce Guvernul a stabilit plafonarea preţului la energie şi gaze şi suprataxarea producătorilor de energie, oficialii Enel au arătat că iau în calcul să reducă investiţiile în România ca urmare a acestor reglementări.



În replică, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări că aceste măsuri se vor aplica doar până la 31 martie.



"Eu nu cred că o legislaţie care se aplică timp de cinci luni are efecte asupra unor investiţii până în 2027. Prefer să nu comentez acea declaraţie a preşedintelui Enel. Noi vorbim de măsuri tranzitorii, pe cinci luni, luate în toată Europa. Am înţeles că îi deranjează pe toţi posibilii investitori acea taxă pe preţul energiei electrice mai mare de 450 de lei, acel să-i zicem tot un windfall tax. Aceasta se aplică doar până în luna martie. Nu cred că cineva pornea investiţii în această iarnă şi nu cred că va scădea atractivitatea investiţiilor şi sunt convins că şi Enel îşi va face bugetul de investiţii pe care l-a anunţat", a spus Popescu, pe 7 decembrie.



Joi seară, Ministerul Energiei a publicat un draft de Ordonanţă de Urgenţă care prevede plafonarea preţurilor şi continuarea suprataxării producătorilor de energie şi gaze timp de încă un an, pentru perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: