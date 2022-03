FOTO | Cum arată Colosseum Mall, cel mai recent centru comercial din Capitală

Brandurile care se alătură acestei etape de extindere sunt Sinsay, parte a grupului polonez LPP, care deschide în Colosseum Mall cel mai mare magazin din România, New Yorker, CCC, Deichmann, Smyk All for Kids, Noriel, Stay Fit, cu cel mai mare centru de fitness al brandului din București, Colin’s, 4F, Douglas, Teilor, English Home, Ac&Co, Mumuso, Optiblu, Nala Cosmetics, Helpnet, City Flowers, Fun Planet, Magic Casino, Superbet Premium Store, KFC, Dristor Kebab, Noodle Pack, Mesopotamia, So!Coffee, Vibe Cafe, Uncle John, All For Six, Bunătăți Ardelenești, Restaurant Presto, La Galleria, Inmedio, Xpressions Beauty & Body Care.