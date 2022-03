"Existau trei centre importante de producție a placajului - Rusia, Ucraina și Belarus -, deci, practic, peste noapte, aceste trei surse au fost compromise. Sigur, existau mai multe fabrici în fiecare țară, dar materia primă era de acolo", a explicat Andrei Constantinescu.

Totodată, a arătat acesta, războiul afectează producătorii de mobilă, cei care din placajul acesta produceau mobilier, de exemplu canapele sau bănci școlare. Sunt afectați de asemenea producătorii de ambalaje din lemn și, în același timp, producătorii ca BD Lemntech, care au mai multe linii de business, cum ar fi linia de mobilier, dar și linia de producție publicitară, unde placajul era un element important.

Cât despre soluțiile care există, Andrei Constantinescu a explicat faptul că sunt și alți producători de astfel de placaje, dintre care unul sau doi chiar în România, dar este placaj din alte esențe. Din Belarus, din Ucraina și din Rusia venea un placaj bun, de mesteacăn, care poate va mai fi acum disponibil din Asia, dar tot via Rusia.

Cu alte cuvinte, a completat General Managerul BD Lemntech, China va importa placaj din Rusia și apoi acesta va veni către Europa, dar la costuri mult mai mari. Sau, după cum a declarat acesta, mai există varianta înlocuirii esenței, cum ar fi cea de plop.

Astfel, a arătat Andrei Constantinescu, dacă vorbim de Turcia, există o taxă vamală de 27% pentru produsele importate din Rusia în Turcia, iar în contextul acesta s-a scumpit foarte mult și transportul din Turcia în România. Spre exemplu, dacă în 2019 se găsea un camion de la Istanbul la București cu 500-600 de euro, acum este 2200 de euro, dar în cele din urmă tot de acolo trebuie luat materialul.

Cât despre scumpirea produsului final, General Managerul BD Lemntech a explicat că depinde foarte mult de la produs la produs, pentru că este importantă ponderea materiei prime în produsul final, dar din observațiile sale există o creștere de preț de 30% pentru produsele unde ponderea materialului era scăzută, cu situații, însă, unde apare chiar și o dublare de preț.

Nu în ultimul rând, a mai arătat acesta, contextul nu este numai cel al scumpirii materiilor prime care veneau din Ucraina, ci și cel al scumpirii energiei și, automat, și al scăderii puterii de cumpărare.

Cât privește forța de muncă, Andrei Constantinescu a specificat faptul că există soluțiile cunoscute de toți cei din piață, în cadrul BD Lemntech fiind acum un mozaic cultural, cu oameni din Pakistan, India, Nepal, Sri Lanka și Republica Moldova.

"Am vrea să angajăm și ucraineni, pentru noi nu contează de unde vine persoana respectivă, dar aici este o problemă a managementului refugiaților, pentru că ar trebui să existe o listă clară a competențelor. Ok, vreau să anagajez, am și unde să-i cazez în condiții decente, dar cum îi găsesc? Cum știu cine la ce se pricepe?"

Andrei Constantinescu, General Manager BD Lemntech