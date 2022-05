Un director din cadrul S&P Dow Jones Indices a anunţat miercuri că firma a decis să elimine constructorul american de automobile electrice Tesla Inc din cadrul indicelui de sustenabilitate S&P 500 ESG din cauza unor probleme legate de acuzaţiile de discriminare rasială şi accidentele produse de pilotul său automat, scrie Agerpres.

Ca urmare a unor modificări care au intrat în vigoare de la data de 2 mai, indicele de sustenabilitate a eliminat şi alte companii precum Delta Air Lines şi Chevron Corp dar a adăugat reţeaua socială Twitter Inc şi compania de rafinare Phillips 66.

Printre motivele care au contribuit la eliminarea din indexul de sustenabilitate se numără lipsa de detalii cu privire la strategia Tesla de reducere a emisiilor de carbon sau a unui cod de derulare a afacerilor, a precizat Margaret Dorn, responsabilă pentru indicii de sustenabilitate la S&P Dow Jones Indices. "Nu poţi să iei declaraţia de principii a unei companii ca atare, trebuie să te uiţi la practicile ei de-a lungul tuturor dimensiunilor cheie", a spus Margaret Dorn.

În replică la decizia S&P Dow Jones Indices, fondatorul şi directorul general de la Telsa, Elon Musk a scris pe Twitter că "ESG este o înşelătorie".

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!



ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors.— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022