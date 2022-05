Ion Codreanu, Leonidas: Primul business a fost să vând pepeni în piață, iar cu banii îmi luam pizza

Cum a ajuns să conducă una dintre cele mai de succes afaceri cu ciocolată din România după ce în copilărie vindea la piață pepenii bunicilor, pentru ca apoi să devină ofițer în armată – ne spune Ion Codreanu, importatorul celebrei ciocolate belgiene Leonidas, într-un interviu wall-street.ro.

”Vin dintr-o familie în care antreprenoriatul a fost prezent după 1990. Am simțit cumva ce înseamnă să fii comerciant. Chiar și eu am vândut inițial pepeni în piață, acolo am învățat la 13 ani cum e să ai o tarabă, să ai o marfă, să atragi clienții în așa fel încât să te diferențiezi de cei care au aceeași marfă ca tine. A fost o școală bună, zic eu, mai ales datorită bunicilor care practic erau producători”, spune Ion Codreanu, care în acest moment conduce rețeaua Leonidas Ciocolată Belgiană, principal importator al brandului pe piața locală.

Armată, multinațională, ciocolată

Bunicii săi au avut o mică fermă, pe care după 1989 a finanțat-o tatăl lui. ”Acolo am văzut cum se produce, cum se vinde. Făceam bani de buzunar și mă duceam cu prietenii să mâncăm la primul restaurant din București unde aveau pizza. Asta se întâmpla prin 1993-1994.”

A fost ofițer o scurtă perioadă de timp, apoi a lucrat într-o multinațională, în zona de retail, ceea ce l-a ajutat să înțeleagă piața. S-a decis să renunțe la jobul stabil ca să înceapă propria afacere.

”Trebuie să ai un dram de nebunie ca să faci asta”, spune el, dar trebuie să fii și pregătit să o faci cu adevărat. Și, foarte important, trebuie să îți asumi că propria ta afacere nu îți va oferi mai multă libertate – ci, uneori, chiar opusul.

De ce a ales ciocolata Leonidas

Nu a urmărit în mod special să facă un business cu ciocolată, ci pur și simplu căuta o franciză. Ion Codreanu recunoaște că, la momentul respectiv, în 2008, nu avea nici experiență și nici un buget prea mare, ci în mare parte bani împrumutați de la familie. ”Așa am început, ca multe alte business-uri.”

Mai ales în primii 5 ani de zile e un amestec între viața personală și cea de business în care, dacă nu știi să îți mai iei pauze, riști să intri în burn-out sau să nu mai înțelegi ce se petrece.

Ion Codreanu, Leonidas Ciocolată Belgiană

Ciocolata fină era însă, la momentul respectiv, un segment de piață aproape neabordat, o nișă pe care nu trebuia să concureze cu alți 10-20 de jucători. Iar Leonidas avea marele avantaj al unui brand deja validat – este numărul 1 ca vânzări de ciocolată în lume și are o cotă de piață de 60% în Belgia.

”Am dat peste ciocolateria Leonidas, care exista deja în piață. Suntem doi importatori și am deschis primul magazin în franciza respectivului. După 6 luni, după o discuție cu cei de la Bruxelles, am conchis că putem dezvolta și duce la alt nivel brandul Leonidas pe piața din România. Și am devenit masterfrancizat și importator”.

A urmat o perioadă dificilă, spune Ion Codreanu, dar benefică: aproape 3 ani în care a trebuit să facă ”curățenie” în piață, să unifice rețeaua, să-i dea o nouă traiectorie. ”Existau magazine în cealaltă rețea care au migrat către mine, dar erau foarte multe nereguli la nivel de brand. Poziționarea lui în piață nu era corect realizată, existau prețuri diferite între magazine, imaginea nu era unitară, erau foarte multe «out-of-stock-uri».”

Ciocolată de calitate, dar nu de lux

Pe de altă parte, Leonidas este unul dintre puținele branduri care nu au dublu standard în piață – toată producția vine din fabrica de la Bruxelles, un ”asset” extrem de important al companiei. Nu este însă, în Belgia, o ciocolată de lux, ci una de calitate, însă poziționarea pe piața din România, unde nu există o tradiție a ciocolateriilor și a consumului de ciocolată, este diferită. ”Am fost catalogați ca fiind de lux, dar noi niciodată am spus asta”, explică Ion Codreanu.

”După primii ani mi-am dat seama că avem o piață de cadouri destul de mare în România și am început să promovăm zona de cadouri. Aici am câștigat foarte mult pe zona de corporate, unde veneau clienții mari și comandau cantități; dar eram dependenți, 75% din business era practic al companiilor. Atunci am realizat că, pe termen lung, nu putem continua pe acest drum și am început să punem accent pe grija față de client și educarea clientului”.

Ca urmare, a început să pună accentul pe pe clientul care ia doar câteva praline. Iar acum acest consum a ajuns undeva la 50% și a echilibrat business-ul.

Pandemia a adus Leonidas în online

Înainte de pandemie, business-ul Leonidas Ciocolată Belgiană avea o creștere de 15-20% pe an. Pandemia a început cu o stagnare, dar apoi a apărut online-ul. Era o zonă pe care nu punea atât de mult accent, pentru că prefera să se concentreze pe experiența consumatorului în ciocolaterii, pe experiența de la om la om.

”Aveam site-ul, era funcțional, dar noi nu eram pregătiți înainte de pandemie să facem față valului de comenzi. Ne-am repliat și a trebuit să creăm proceduri și fluxuri de lucru complet diferite. Noi ziceam înainte de pandemie că știm să facem online, dar practic știam, cred eu, doar 15%. Acum suntem mult mai experimentați. Ne-a prins bine, clienții au reacționat pozitiv iar acum ca nivel de vânzări dinamica s-a schimbat”, spune Ion Codreanu.

În 2021 cifra de afaceri a depășit 11 milioane de lei, iar la începutul lui 2022 a investit într-un nou spațiu, pe Dorobanți, cea mai mare ciocolaterie din România. ”Această vizibilitate ne-a ajutat să captăm noi clienți. Am descoperit că existau persoane din zonă care știau brandul, dar nu știau că suntem în cartier, pentru că nu ne vedeau din mașină. Auzisem lucrul ăsta, dar nu îmi venea să cred.”

Afacere de familie

În Belgia, Leonidas este o afacere de familie și la fel este și în România, unde cei doi soți Codreanu conduc împreună afacerea. ”Soția e cu cifrele, ea e pe zona administrativă, eu sunt pe zona de dezvoltare, resurse umane, promovare, marketing. Ne-am împărțit cumva, ne-am potrivit foarte bine. Ea e atentă pe cifre, e mai riguroasă.”. ”El are viziune”, spune soția sa.

Una dintre filosofiile noastre e să nu facem diferența între clienți, fie că iau o pralină sau o sută de cutii. Nu îi zâmbim unuia mai mult și altuia mai puțin. Ion Codreanu, Leonidas Ciocolată Belgiană

Și-ar dori ca Leonidas să fie preluat de copii, dar spune că depinde de ei. ”Fiul cel mic îmi spune întotdeauna că are cine să-l învețe afaceri”.

Îi place să vândă ciocolată el însuși, dar, pe de altă parte, în ultimii ani a început să aibă mai mult timp liber, pentru că a apărut o structură cu departamente și coordonatori de departamente. ”Avem colegi cu care dezvoltăm business-ul. Ne-am creat practic o familie. Împărtășim 3 valori: respectul, responsabilitatea și auto-depășirea”, spune Ion Codreanu.

România, piață de ciocolată cu lapte

Care sunt preferințele românilor în materie de ciocolată? România e o piață de ciocolată cu lapte, spune Ion Codreanu, dar în ultimii ani se vede tot mai mult o deschidere pentru combinațiile exotice.

De pildă, Leonidas a adus o pralină în formă de inimă albastră, cu spirulină, și a chemat ciocolatierul din Belgia care a avut sesiuni live, în magazin, de tipul «how it’s made».

Atunci când a pornit afacerea, în urmă cu 14 ani, produsele de calitate nu erau încă bine înțelese pe piață, spune Ion Codreanu. Nici acum însă lucrurile nu s-au schimbat radical și în continuare mulți consumatori preferăm un produs ieftin unuia de calitate. ”Există pe piață ciocolată surogat, care nu a văzut boabă de ciocolată”. Pe de altă parte, generațiile viitoare își vor dori tot mai mult să consume produse de calitate, atât fiindcă călătoresc, cât și pentru că sunt mai bine informate, speră antreprenorul român.

Pralinele sunt cele mai frumoase flori

Crăciunul este cea mai mare parte din cifra de afaceri, iar perioada 1-8 martie este în creștere. Inițial, spune Ion Codreanu erau mai mult femei în ciocolaterie și nu înțelegea unde sunt bărbații. A comandat atunci un studiu de piață, iar din acesta a reieșit că femeile consideră bărbații oferă ciocolată versus flori «șic și moderni».

De asemenea, a aflat cu această ocazie că 54% dintre femei preferau să primească ciocolată mai degrabă decât flori.

”Eram în ciocolaterie, fiindcă ascultăm foarte mult opinia clienților, și a venit o doamnă care a spus așa: «Pralinele Leonidas sunt cele mai frumoase flori»”, conchide Ion Codreanu.

