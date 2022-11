Noua lege a energiei ar putea duce la faliment producătorii de energie solară și eoliană

Noile prevederi în proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 119/2022, adoptat în Plenul Camerei Deputaţilor, forţează intrarea în insolvenţă a unor capacităţi de producţie din surse regenerabile (eolian şi solar) de mii de MW, se arată într-un comunicat comun al Asociaţiei Română pentru Energie Eoliană (RWEA) şi al Organizaţiei Patronală a Producătorilor de Energie Regenerabilă din Romania (PATRES).

"NU omorâţi Regenerabilii! NU anulaţi investiţii de mii de MW, în plină iarnă şi criză energetică, când România are nevoie de fiecare MW instalat în capacităţile de energie regenerabilă pentru a acoperi consumul de energie al românilor şi industriei! NU impuneţi formule de supraimpozitare total neadecvate care lovesc radical în producătorii de energie din surse regenerabile şi îi forţează să închidă capacităţile de producţie! NU falimentaţi sectorul regenerabilelor! NU sacrificaţi invesţiile viitoare!", se arată în comunicatul remis.



RWEA - Asociaţia Română pentru Energie Eoliană, reprezentând o putere instalată în România de 3 GW în urma unor investiţii de peste 5 miliarde euro, împreună cu PATRES - Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie Regenerabilă din Romania, reprezentând producători de energie regenerabilă din toate sursele (apă, vânt, soare, biomasă) cu o putere instalată de peste 1,8 GW şi investiţii în România de peste 2,7 miliarde euro, fac, din nou, un apel public de forţă majoră către ăreşedintele României, Guvern şi Parlament, cu solicitarea expresă de a lua măsuri urgente pentru a se evita distrugerea în masă a investiţiilor existente în regenerabile ţi oprirea imediată a investiţiilor în capacităţi noi.



"Am ajuns într-o situaţie de neconceput şi deosebit de gravă pentru România! Conform proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr 119/2022, adoptat în Plenul Camerei Deputaţilor, s-a modificat radical modul de calcul al supraimpozitării pentru producătorii din energie. Dacă până acum în formula de calcul erau recunoscute şi cheltuielile cu achiziţia de energie necesară pentru onorarea contractelor atunci când sursă de energie nu este disponibilă (când nu bate vântul, când gradul de însorire este redus), în formulă nouă adoptată de Parlament, aceste cheltuieli nu mai sunt recunoscute. Mai mult decât atât, cheltuielile cu dezechilibrele vor fi recunoscute doar în procent de maximum 5% din valoarea energiei electrice vândute, în condiţiile în care standardul în industrie arată dezechilibre înregistrate de centralele eoliene de circa 40%, respectiv 25% în cazul centralelor solare", spun reprezentanţii producătorilor.



Astfel, se supraimpozitează doar venitul fără a se ţine cont că în cazul surselor regenerabile de energie sunt momente când resursa nu este disponibilă, iar operatorul este constrâns de însăşi modul de funcţionare a pieţei să cumpere energie pentru a-şi onora obligaţiile.



"Ce înseamnă noile prevederi aprobate de deputaţi în cazul producătorilor de ESRE (energie din surse regenerabile - n.r.)? Dacă se supraimpozitează veniturile fără a se ţine cont de cheltuieli, aceştia vor intra automat pe pierderi. Vorbim de o formă mascată de NAŢIONALIZARE! Practic, se aruncă în aer capacităţi operaţionale din surse regenerabile (eolian şi solar) de circa 4400 de MW", se mai arată în comunicat.



RWEA şi PATRES semnalează că va ajunge într-o situaţie fără precedent pentru România, când se vor închide capacităţi de producţie în plină criză energetică.



"Şi cum să atragi noi investitori, cu astfel de măsuri distructive?! Chiar asta să vrea Guvernul României!? În demersurile noastre repetate către autorităţi, am transmis că orice formulă de supraimpozitare trebuie să ţină cont de caracterul volatil al producţiei din surse regenerabile, care prin definiţie nu poate produce aceeaşi cantitate în mod constant. Formulele de supraimpozitare trebuie să se aplice pe venitul net realizat în urmă deducerii cheltuielilor necesare pentru achiziţia de energie pentru profilare şi cheltuielile pentru dezechilibrele înregistrate. Altfel discutăm despre supraimpozitarea pierderii", au continuat reprezentanţii industriei.



Potrivit acestora, România va ajunge să fie ocolită de investitori, într-un moment în care avem mare nevoie de noi capacităţi de producţie.



"Foarte important de ştiut! Criză energetică este dată de lipsa de capacităţi de producţie care să acopere întreg consumul, România fiind stat net importator de energie de câţiva ani în lipsa unor investiţii noi. NU energia regenerabilă este responsabilă pentru creşterile de preţuri pe pieţele spot, dar şi angro din România. De-facto, energia regenerabilă, atunci când este disponibilă, ajută la calmarea şi reducerea preţului, iar România, dacă ar fi avut la acest moment o capacitate mult mai mare instalată în regenerabile, ar fi avut un preţ mai mic şi un nivel mai ridicat de securitate energetică", au mai spus asociaţiile menţionate.

