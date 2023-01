Color Smart: 2022 a fost un an ciudat. Sperăm ca în 2023 românii să-și reia proiectele de amenajări

Piața de lacuri și vopsele a avut în ultimii ani o creștere anuală între 5% și 10%, dar în 2022 a stagnat, în condițiile în care românii și-au trecut proiectele de renovare și reamenajare în plan secund, redirecționându-și banii către alte tipuri de cheltuieli, în special pe activități de relaxare, a povestit, pentru wall-street.ro, Cătălina Trupșor, fondator și CEO al companiei Color Smart.

Întrebată cum s-a văzut 2022, antreprenoarea ne-a spus că nu a fost anul pe care multă lume și l-ar fi imaginat, mai ales că mai toată lumea se aștepta să scape de problemele pe care le ridicase pandemia.

„Anul 2022 a fost unul ciudat, cu multe variabile ce au creat efecte stranii. Am trecut de la pandemia care ne izolase timp de 2 ani la războiul din Ucraina, care a amplificat starea de nesiguranță și teamă.

Am resimțit și noi această incertitudine economico-politică, inflația, teama oamenilor de război și de criza energetică, prin amânarea multor proiecte mari sau chiar prin anularea lor. Am avut întârzieri neplanificate și în dezvoltarea rețelei de distribuție. Oamenii nu au mai luat decizii de a începe un nou business sau de a-și diversifica gama de produse distribuite”, ne-a explicat Cătălina Trupșor.

Potrivit ei, furnizorii externi au mărit prețurile oarecum aleatoriu, iar aprovizionarea unor grupe de produse a fost îngreunată de diverse crize de materii prime provenite din China. Transporturile externe au fost mai scumpe, iar în multe cazuri s-au confruntat și cu probleme legate de flotele de transport dinspre diverse destinații europene.

Antreprenoarea ne-a mai spus și că în primele 9 luni ale anului au întâmpinat probleme cu durata proceselor de recrutare și calitatea candidaților care aplicau la joburi cheie pentru businessul Color Smart.

Prețurile în piață au crescut cu 25-30% în 2022

Fondatoarea distribuitorului de vopsele spune că firma sa a trecut mai ușor peste provocările anului 2022, având la bază o strategie bine conturată, ce le-a permis să nu crească prețurile foarte mult, astfel încât să nu descurajeze și mai mult cererea.

Citeste si: Studiu: Câți bani cheltuie românii cu renovarea și amenajarea caselor

„Am negociat din timp cu furnizorii externi și am trimis un plan bine gândit încă din noiembrie 2021. Acest lucru ne-a ajutat să nu ducem lipsă de produse și am putut ține sub control creșterea prețurilor. Chiar dacă piața a mărit prețurile cu 25-30%, noi la am avut o creștere de doar 10% în 2022”, ne-a explicat Cătălina Trupșor.

De altfel, ne-a mai spus ea, scumpirile au fost standardul în piața construcțiilor, unde multe materiale chiar și-au dublat prețul, cum a fost cazul fierului sau lemnului.

Climatul din piață s-a resimțit și în business-ul Color Smart. Compania a rămas pe un trend ascendent în ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri, dar ritmul a fost unul mai lent.

„Ne-am așteptat ca în 2022 să menținem trendul de creștere înregistrat în 2020 și 2021, de peste 35-40% pe an. Pentru 2022 suntem la o creștere de aproximativ 25%, dar estimăm ca în anul 2023 să atingem o cifră de afaceri de aproximativ 4,2 milioane euro”, ne-a mai spus Cătălina Trupșor.

Citeste si: Dezvoltator: Scăderea puterii de cumpărare îndreaptă românii către...

Potrivit ei, rezultatele din 2022 au fost susținute și de deschiderea unui nou showroom în Timișoara, introducerea unor noi tipuri de vopsele de la Pittsburg Paints, dar și faptul că au crescut vânzările pentru proiectele la cheie, care au însemnat aproximativ 20% din veniturile companiei.

Bineînțeles, crizele pot fi momente de oportunitate pentru anumite companii. Este important să te adaptezi rapid, să ai capacitatea să îți revizuiești modelul de business, să te reinventezi sau să găsești noi oportunități. Cătălina Trupșor

Cătălina Trupșor, fondator și CEO al companiei Color Smart - sursa foto: Color Smart

Referitor la evoluția generală a pieței de lacuri și vopsele, antreprenoarea estima dimensiunea pieței românești la circa 180-200 milioane euro. În ultimii ani, piața a înregistrat o creștere medie anuală între 5% și 10%, mai puțin în 2022, când a rămas constantă.

Citeste si: Scumpirea materialelor de construcții nu se oprește nici anul viitor

Apetitul pentru vacanțe a încetinit piața amenajărilor

Cătălina Trupșor ne-a dezvăluit că în 2022 situația a fost diametral opusă față de 2021, când oamenii încă se confruntau cu limitările date de restricțiile de călătorie.

„În perioada pandemiei, faptul că oamenii au stat mai mult timp în casă a fost un avantaj. Au avut ceva mai mulți bani pentru reparații, deoarece au călătorit și au ieșit mai puțin. A fost mai mult timp pentru analiză, decizie, dar și implementare de proiecte casnice. Mai mulți clienți au dorit ceva special, personalizat care să-i ajute să se simtă mai bine în mediul lor. A fost mai simplu să găsești profesioniști dispuși să se implice în proiectul tău casnic. Acestea au fost avantaje pentru business-ul nostru”, ne-a mai explicat CEO-ul Color Smart.

Citeste si: Abonamentele de fitness devin deductibile pentru companii de la 1...

În 2022, însă, o dată cu eliminarea restricțiilor, a crescut interesul pentru călătorii. Prin urmare, bugetele gospodăriilor au suferit modificări importante față de 2021.

„În vară, multă lume și-a luat minimum 3 vacanțe și a acționat ca și când mâine n-ar exista deloc. Astfel că, aceia care au avut resurse și-au dorit să se bucure de libertate și au beneficiat de câteva concedii pe parcursul anului, în special în vară. Acest lucru a influențat direct deciziile lor de achiziție în zona de amenajări interioare pe care le-au amânat sau chiar anulat. Bineînțeles și începerea războiului a însemnat stoparea sau amânarea începerii unor noi proiecte de renovare plus o atitudine circumspectă față de investițiile pe termen mediu sau lung”, ne-a dezvăluit Cătălina Trupșor.

Citeste si: Un român a fost numit director la o fabrică Danone din Spania

Totuși, ne-a mai spus CEO-ul Color Smart, chiar și în acest context, bugetele pe care le-au avut clienții pieței de amenajări interioare nu au scăzut, ci au rămas în linie cu cele din 2021.

„Observăm că pe piață există în continuare cerere pentru finisaje de lux și ne propunem să oferim mereu clienților noștri soluții care să îndeplinească cele mai sofisticate cerințe în acest domeniu. În ultimele două luni s-a simțit o revenire a clienților casnici sau cu proiecte mici, mult mai interesați să facă treabă începând de anul viitor”, ne-a mai spus antreprenoarea.

Care vor fi provocările de care piața s-ar putea lovi în 2023

Potrivit Cătălinei Trupșor, la nivel de piață, cele mai mari provocări în 2023 ar putea fi, în primul rând, posibila lipsă a materiilor prime prin perturbările apărute în funcționarea lanțurilor de distribuție, creșterea accelerată a costurilor de producție, a transporturilor, deprecierea cursului valutar leu-euro și problemele energetice – costul petrolului și al gazului.

„La acestea adăugăm și provocările legate de lipsa forței de muncă de calitate. Aceste lucruri vor afecta toate industriile, indiferent de localizarea lor. De asemenea, vom vedea modele noi de comportament ale clienților și criterii surprinzătoare ce vor influența deciziile de cumpărare.

De aceea, ne așteptăm ca în 2023 oamenii să investească ceva mai mult în amenajări, chiar dacă vor fi mai atenți la ce cumpără. Proiectele nu se vor opri, probabil vor avea nevoie de mai multă consiliere pentru a-și optimiza costurile păstrând un nivel de calitate ridicat”, ne-a mai spus fondatoarea Color Smart.

În ceea ce privește planurile companiei, Cătălina Trupșor ne-a spus că nu vor suspenda planurile de expansiune și se vor concentra pe extinderea sistemului de distribuție, în orașele unde compania nu este prezentă, următoarele ținte fiind: Buzău, Hunedoara, Târgu-Jiu și Petroșani, Suceava, Botoșani și Iași.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: