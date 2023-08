Asociația Fabricat in RO - o șansă în plus pentru producătorii români să iasă în evidență

În luna mai a acestui an, a avut loc un eveniment important pentru producătorii și furnizorii de servicii din țara noastră. Este vorba despre înființarea Asociației Fabricat in RO, o asociație care, ca și platforma cu același nume, și-a propus să dea o mână de ajutor producătorilor români care vor să se afirme în mediul online, dar și cel offline.

Obiectivele Asociației Fabricat in RO

Asociația Fabricat in RO și-a propus o serie de obiective de îndeplinit în următorii ani. Toate acestea au ca scop sprijinirea producătorilor români pentru a-și atinge mai ușor adevăratul potențial.

Educarea cumpărătorilor pentru a identifica pe piață produsele românești

În prezent, numai 30-40% din toți românii cu putere de cumpărare investesc în produse românești atunci când merg la cumpărături. Restul, optează pentru produse similare, fabricate peste hotare.

Motivul nu este calitatea inferioară a produselor românești deoarece, în majoritatea cazurilor, ele au o calitate cu mult superioară bunurilor străine. De asemenea, nici prețul ușor mai ridicat al produselor românești de nișă nu este un impediment deoarece mulți români sunt dispuși să plătească mai mult pentru ceva mai bun.

Lipsa de educație este în realitate cel mai important motiv pentru care românii evită să cumpere produse românești doar pentru că nu le cunosc suficient de bine ca pe cele străine, cu care au văzut reclame încă din fragedă copilărie.

Descoperirea caracteristicilor produselor românești, în opinia membrilor Asociației Fabricat in RO, de către cumpărătorii români, ar putea face ca procentul consumatorilor din țara noastră care aleg preponderent produse românești ar putea crește la 70%.

Atât pentru producătorii români, cât și pentru întreaga societate, fiecare investiție într-un produs românesc este foarte importantă.

Semnificația investițiilor în produse românești:

validare pentru producătorii lor;

mai mulți bani la bugetul de stat;

mai multe locuri de muncă pentru români;

familii fericite cu părinți care lucrează în țară;

un trai mai bun.

Membrii Asociației Fabricat in RO și-au propus să educe consumatorii din România prin prezentarea caracteristicilor produselor românești, dar și a impactului pe care investiția în acestea o are asupra tuturor.

Atunci când ai de ales, cumpără de la un producător român pentru că fiecare zâmbet de copil contează! Este doar unul din mesajele pe care Asociația Fabricat in RO și-a propus să le expună public, în orașe, dar și la televizor.

Blogul platformei Fabricat in RO este deja folosit ca unealtă educațională. Curioșii pot să afle de acolo de ce este mai bine să cumperi pâine cu maia de la producătorii români sau de ce este atât de important să ții o cură cu lapte de magarita cel puțin o dată pe an. Tot de acolo pot descoperi și care este cea mai bună cofetărie iași sau cele mai apreciat branduri de ciocolată din România și multe alte informații interesante despre producătorii români și bunurile fabricate de ei. Însă acest blog și conturile platformei Fabricat in RO de pe rețelele sociale au o vizibilitate limitată și expunerea mesajelor în mai multe medii poate crește impactul acțiunilor de promovare a produselor românești.

Strângerea de donații pentru copiii români proveniți din familii nevoiașe

Viitorul României este unul sumbru dacă ne gândim că unul din trei copii din țara noastră au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate și nenumărate familii își duc traiul de zi cu zi într-o sărăcie cruntă. Dar ne putem implica dacă dorim!

Pentru acești copii cu o situație materială nefavorabilă membrii Asociației Fabricat in RO și-au propus să strângă donații în bani, dar și în bunuri.

Mulți producători români ar fi dispuși să ofere acestor copii o parte din produsele pe care le fabrică, pe de-o parte ca să-i ajute să-și depășească condiția și pe de altă parte ca o formă de educație, ca să-i învețe de mici care sunt avantajele consumului de produse românești și să-i determine să le cumpere și atunci când vor fi adulți și vor avea suficiente mijloace financiare ca să poată face cumpărături pe cont propriu.

Rolul Asociației Fabricat in RO în această poveste este de identificare a copiilor nevoiași, dar și a producătorilor și persoanelor dispuse să se implice și să-i pună în legătură unii cu alții.

Organizarea de evenimente offline pentru producătorii români

În ziua de azi se spune că nu exiști ca antreprenor dacă nu poți fi găsit pe internet. Și într-adevăr, expunerea în mediul online este o condiție importantă pentru succesul în afaceri. Dar parteneriatele de durată se încheie tot în mediul fizic și discuțiile importante au loc în general față în față, într-un mediu propice afacerilor.

De aceea, membrii Asociației Fabricat in RO au în plan să organizeze evenimente business pentru producătorii români, unde aceștia să se întâlnească, să facă schimb de experiență și să afle ce pot face unii pentru alții, ca fiecare din ei să se poată dezvolta ca profesioniști.

Echipa Fabricat in RO a participat până în prezent la zeci de evenimente offline unde numele platformei a apărut în calitate de partener sau invitat special, dar niciodată până acum în calitate de gazdă.

Dar lucrurile se vor schimba de acum înainte, și pe baza experienței acumulate de-a lungul a ani de zile membrii Asociației Fabricat in RO și-au propus să organizeze cele mai fructuoase întâlniri de networking.

Ajută Asociația Fabricat in RO să-și îndeplinească obiectivele!

Dacă îți place agenda Asociației Fabricat in RO, te poți implica și tu, ajutând asociația să-și îndeplinească mai ușor obiectivele. În primul rând, ca angajat, poți completa declarația 230 și direcționa astfel 3% din impozitul pe venitul tău către Asociația Fabricat in RO. Procedând astfel, preiei controlul asupra banilor tăi și decizi cum vor fi aceștia cheltuiți, sprijinind cauzele în care crezi.

De asemenea, poți face donații direct în contul asociației: RO26BTRLRONCRT0674536801, atât ca persoană fizică, cât și juridică, sau poți dărui din lucrurile pe care le fabrici entităților sau persoanelor sprijinite de asociație.

Cu parteneri ca Asociația Fabricat in RO și tu poți face acum o schimbare pentru România! Implică-te! Orice formă de sprijin contează!

Sursa foto: Shutterstock.com

