5 to go face o achiziție importantă prin care-și va aduce produsele în spitale, aeroporturi și alte zone mai puțin accesibile

5 to go se extinde prin preluarea unei minirețele de vending snacks, pe care o va dezvolta sub brandul Fast Shop by 5 to go, în toate orașele în care partenerii de franciză sunt interesați să investească într-un sistem rapid, simplu și la îndemână de vânzare a produselor sub marca 5 to go, disponibil 24/24 ore pentru clienții lor.

Cu o investiție inițială de 50.000 de euro, 5 to go a ales această soluție de proximitate ca răspuns la nevoia francizaților care activează în spații mai puțin convenabile comerțului, precum spitale, birouri, gări, aeroporturi și nu numai, de a avea acces la produse într-un interval orar extins.

În prezent există 5 locații operaționale, dar se preconizează o evoluție care s-ar putea traduce printr-un număr de 500 de puncte de vânzare Fast Shop amplasate în întreaga țară în următorii 3 ani.

„Fast Shop by 5 to go reprezintă, în primul rând, o consolidare a parteneriatului cu actualii francizați, care au sesizat cererea în creștere pentru această categorie de produse și au ales să valorifice oportunitatea de a le face disponibile clienților prin intermediul automatelor, în regiuni în care prezența unei locații clasice 5 to go ar fi dificilă.“, spune Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

Sistemul este unul de dimensiuni mari, cu peste 60 de linii de servire, care pot oferi tot atâtea sortimente diferite de produse.

Astfel, francizații își vor dezvolta propria rețea de vending în zona lor, brandul 5 to go asigurând prezența produselor și obținerea finanțării pentru achiziționarea aparatelor de vending în sistem de leasing.

„La nivel global, piața automatelor se află în plină expansiune, în condițiile în care timpul este o resursă limitată și prețioasă pentru consumatori. (...) aceste vending machines sunt nu doar din ce în ce mai populare, ci și din ce în ce mai performante, ușor de folosit și adaptate nevoilor clienților, care (...) își doresc acces facil la produse variate și de calitate oriunde, oricând (...). Chiar dacă aparatele nu prepară cafea caldă, compensează prin oferta variată de produse ready to drink pe bază de cafea și nu numai“, completează Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Aparatele sunt de ultimă generație, dispun de temperatură controlată și de un sistem ultramodern de raportare și gestiune a produselor.

Sortimentele sub marca 5 to go disponibile sunt produsele din gama RTD pe bază de cafea, cu 4 arome (Latte Macchiato, Espresso Macchiato, Cappucino Macchiato și Irish Cappucino), Italian Sparkling Espresso, This is frappe, gama de capsule compatibile Nespresso (Esclusivo, Colombia L’esperienza, Urban Crema), gama de cookies organici, Salted Pretzels, dar și băuturi răcoritoare și alte produse partenere.

Sursa foto: 5 to go

