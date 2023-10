Cum vede BAT România transformarea industriei tutunului și lupta cu contrabanda de țigări

Viitorul produselor din tutun și nicotină pare să se îndrepte încet, dar sigur către produsele alternative apărute în ultimii ani, clasicele țigarete pierzând tot mai mult teren în fața produselor de vapat sau de tutun încălzit.

Companiile mari din industrie au observat potențialul acestui fenomen și investesc tot mai mult în această direcție, implicând sume uriașe și echipe pe specialiști care să creeze alternative la variantele clasice de fumat, unele care să reducă riscurile.

Pentru a afla mai multe despre ce înseamnă tranziția către produsele alternative, ce sume sunt investite și ce fel de implicare include acest proces, am stat de vorbă cu Jorge Araya, directorul general al BAT România și director al Ariei Europa de Sud-Est din cadrul BAT.

Aflăm de la el că, doar în cadrul companiei pe care o reprezintă sunt investite sute de milioane de lire sterline, crearea de centre de cercetare și dezvoltare și angajarea unor echipe extinse de specialiști care să conceapă noi produse pentru o piață aflată în schimbare.

Totodată, nu puteam să nu profităm de ocazie și să-l întrebăm și despre eforturile pe care autoritățile și companii din industrie le întreprind în combaterea contrabandei cu țigări, un fenomen care înțelegem că nu este ușor de gestionat și care necesită o implicare semnificativă din partea jucătorilor și a instituțiilor statului.

Investiții de sute de milioane de lire sterline în fiecare an în inovație

Wall-Street.ro: Când a început BAT să vadă potențialul alternativelor la țigaretele clasice?

Jorge Araya: În urmă cu 10 ani, când am pornit într-o călătorie de transformare care a început odată cu lansarea primului nostru produs pentru vapat. Vorbim despre investiții uriașe în știință, inovație și tehnologie, dar mai ales despre o investiție într-o viziune și în oamenii care au jucat roluri esențiale în această transformare remarcabilă. De mai bine de un deceniu investim în această transformare concretizată prin portofoliul cu multiple categorii de produse în centrul căruia se află alternativele cu risc redus la fumat.

WS: La cât se ridică aceste investiții și ce presupun?

J.A.: Investim aproape 350 de milioane de lire sterline anual doar pentru cercetare și știință, iar cei 1.500 de oameni de specialiști din cadrul BAT dezvoltă permanent opțiuni cu risc redus pentru fumătorii dispuși să facă această schimbare. Evident, consumatorii sunt cei care decid ce produse preferă și, prin urmare, traducerea așteptărilor lor în produse inovatoare este esențială pentru noi, pentru a ne ghida în utilizarea resurselor considerabile pe care le investim în capacitățile de cercetare și dezvoltare.

WS: Ce înseamnă capacități de cercetare și dezvoltare în această privință?

J.A.: Investim permanent în dezvoltarea Centrului nostru global de cercetare și dezvoltare pentru noile categorii de dispozitive din Shenzhen, China. În Trieste, Italia, am inaugurat anul acesta un centru de inovație de ultimă generație, care găzduiește o zonă de producție pentru noile categorii, un laborator de inovare și un centru de excelență digitală. Totodată, în Southampton, Marea Britanie, centrul nostru global de cercetare și dezvoltare a trecut printr-o modernizare complexă, care a generat un mediu inspirațional în care echipele noastre se pot dezvolta și inova.

România joacă un rol tot mai important pentru BAT în regiune

WS: Este și România o parte din acest proces în cadrul BAT?

J.A.: Desigur. România este o piață importantă pentru noi. Anul trecut am marcat 25 de ani de prezență în România și am analizat impactul economic și evoluția business-ului pentru această perioadă: 125 de miliarde de euro contribuție economică, cu 24 de miliarde de euro plătiți direct la bugetul de stat și circa 2,2 miliarde de euro plătiți în 2022 sub formă de taxe și accize. Aici avem una dintre cele mai performante organizații din cadrul BAT și continuăm să ne dezvoltăm activitatea aici și să investim. De exemplu, fabrica noastră de la Ploiești a fost prima din Uniunea Europeană care a produs consumabilele de tutun pentru glo, dispozitivul nostru de încălzire a tutunului, iar investițiile totale în modernizarea capacităților de producție au depășit 500 de milioane de euro.

WS: Aveți în plan să continuați investițiile?

J.A.: Nu ne oprim aici. BAT investește constant în creșterea sustenabilă a afacerii, prin care contribuim la creșterea economică și la dezvoltarea socială. Cred că cea mai importantă investiție este în oamenii noștri. BAT România are 3.000 de angajați în cele 3 entități economice care operează în România (fabrica din Ploiești, entitatea comercială și centrul nostru global de soluții integrate din București) și generează alte 30.000 de locuri de muncă prin intermediul lanțului de aprovizionare și distribuție. Suntem dedicați investițiilor în dezvoltarea profesională a angajaților noștri și ne mândrim cu echipe diverse și dinamice: oameni care sunt în companie de peste 10 ani, unii chiar de la început, dar și profesioniști la început de carieră. Avem, de asemenea, peste 16 naționalități doar în cadrul entității noastre comerciale.

WS: Am înțeles că rolul României a devenit mai important în regiune

J.A.: Așa este. În 2023, BAT România a devenit centrul de coordonare a activității locale și în alte 12 țări din Aria Europa de Sud-Est în cadrul BAT, echipa de conducere cu sediul la București conducând activitatea în aria nou formată. Aceasta este o realizare impresionantă, cu mulți profesioniști români în poziții de conducere care susțin transformarea afacerii pentru BAT. Este o echipă uimitoare și diversă, dedicată obiectivului nostru de a oferi un viitor mai bun.

O perioadă de transformări continue

WS: Ultimii ani au adus multe schimbări pentru toți. Cum se văd lucrurile la BAT?

J.A.: Într-adevăr, traversăm o perioadă marcată de transformări continue, iar călătoria companiei către un viitor mai bun este un proces major și un moment foarte interesant. Inovația și noile tehnologii transformă toate industriile, produsele și mentalitățile, iar pentru noi acest lucru înseamnă reducerea impactului activității asupra sănătății și dezvoltarea unor noi categorii de produse cu risc redus fundamentate științific. Suntem lider global în categoria vaping și, de asemenea, liderul categoriei de produse moderne pentru uz oral (pliculețe cu nicotină), iar glo, produsul nostru de încălzire a tutunului, are o rată de creștere rapidă pe piață - în România, aproximativ 400.000 de dispozitive sunt deja folosite de consumatori adulți.

WS: Care sunt instrumentele cu care gestionați aceste schimbări?

J.A.: Știința este cheia pentru amplificarea acestui potențial de transformare a industriei și, prin urmare, investim considerabil în cercetare și inovare. În ceea ce privește categoriile de produse cu risc redus, ne concentrăm pe producerea de date științifice solide și accesibile, care să ilustreze beneficiile trecerii la produse alternative fumatului. Trebuie să contribuim în acest sens și la nivel de industrie și sperăm că autoritățile de reglementare și comunitatea de experți în politici publice se vor alătura acestei dezbateri.

Jorge Araya: Susținem eforturile autorităților în combaterea contrabandei

WS: Cât de importantă este cooperarea cu autoritățile în acest sens?

J.A.: Avem nevoie de colaborare între industrie, guverne și organizații interguvernamentale pentru a accelera înțelegerea și acceptarea conceptului de reducere a efectelor nocive ale fumatului, astfel încât consumatorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la alegerile lor. Factorii responsabili trebuie să comunice cu exactitate riscurile, în timp ce industria ar trebui să poată comunica în mod responsabil beneficiile schimbării prin intermediul unor libertăți de comunicare adecvate.

WS: Care ar fi provocările la nivel local pentru industrie?

J.A.: La nivel local, avem nevoie de un cadru legislativ previzibil și de o abordare fiscală echilibrată pentru toate categoriile de produse cu nicotină, bazată pe contextul și realitatea economică, precum și de un dialog deschis cu jucătorii legitimi din piață. România, de exemplu, are peste 2.000 de kilometri de frontieră extracomunitară, iar comerțul ilicit cu țigări afectează grav dezvoltarea economică și veniturile statului, cu pierderi de aproape 400 de milioane de euro anual.

WS: Cum poate fi combătută contrabanda cu țigări?

J.A.: Nu este un fenomen ușor de gestionat. Susținem eforturile autorităților în combaterea contrabandei cu țigări prin campanii anuale de informare și donații de echipamente și ne bucurăm să observăm o scădere semnificativă a nivelului comerțului ilicit, cu o medie de 7,1% din totalul pieței în 2022. Pentru a menține această tendință pozitivă, trebuie să intensificăm eforturile de combatere a traficului ilicit și să ne bazăm pe măsuri fiscale previzibile și echilibrate.

WS: Cât de importantă este implicare producătorilor în combaterea fenomenului?

J.A.: Eforturile noastre de combatere a comerțului ilicit au continuat să înregistreze rezultate noi și încurajatoare în acest an. În cei 25 de ani de prezență pe piața locală, BAT a fost un partener solid al autorităților în combaterea comerțului ilicit, un fenomen grav cu implicații economice și sociale serioase. În fiecare an, derulăm campanii naționale de informare prin intermediul platformei noastre Stop Contrabanda, singurul integrator al capturilor de țigări ilegale din România, și sprijinim autoritățile române în eforturile lor de combatere a comerțului ilicit.

WS: Ne-ar ajuta să înțelegem impactul dacă ne-ați da o cifră.

J.A.: Potrivit www.StopContrabanda.ro, autoritățile române au confiscat circa 105 milioane de țigarete de contrabandă de la începutul anului, aproape dublu față de aceeași perioadă a anului 2022. În acest context, trebuie să menționez că, în acest moment, în toate punctele de frontieră terestre din România sunt oferite pliante și informații despre cadrul legal și impactul grav al comerțului ilicit asupra economiei și societății. Eforturile sunt efectuate în cadrul unei campanii de conștientizare dezvoltate de BAT România în parteneriat cu Poliția de Frontieră Română și Autoritatea Vamală Română.

Ce planuri are BAT

WS: Înainte să încheiem, cum arată agenda BAT în prezent?

J.A.: Nici nu știu de unde să încep. Transformarea companiei este un proces major și facem pași importanți pentru a oferi un viitor mai bun (face referire la inițiativa "A Better Tomorrow™" a companiei) prin reducerea impactului activității asupra sănătății, oferind o gamă largă de produse plăcute și mai puțin riscante pentru fumătorii adulți. Portofoliul nostru din România reflectă în mare măsură acest parcurs de transformare, cu inovații și alternative cu risc reduse lansate recent, cum ar fi VuseGo, marca noastră de țigări electronice, sau veo, o gamă de consumabile din plante de rooibos, cu nicotină, compatibile cu glo, care oferă fumătorilor și consumatorilor adulți o alternativă la fumat fără tutun și fără combustie.

WS: Presupunem că nu mai poți avea o strategie fără o rubrică pentru sustenabilitate

J.A.: Desigur. Și ne bucurăm că am făcut progrese în ceea ce privește agenda noastră de sustenabilitate, cu pași importanți atât la nivel global, cât și la nivel local. Anul acesta, am publicat primul nostru raport anual combinat al performanței de business și sustenabilitate (Combined Annual & ESG Report), care include informații detaliate privind strategiile de sustenabilitate cu mult înainte de viitoarele cerințe globale impuse companiilor de a extinde domeniul de aplicare și de a îmbunătăți calitatea informațiilor legate de sustenabilitate pe care le publică. În România, desfășurăm în mod constant campanii interne în care angajații noștri se implică în mod concret în reducerea impactului asupra mediului și desfășurăm programe de preluare a dispozitivelor noastre electronice, în cadrul cărora consumatorii sunt încurajați să returneze vechile versiuni de Vuse Go și glo pentru a fi reciclate.

WS: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

J.A.: La BAT, obiectivul nostru este de a deveni o afacere transformată într-o industrie transformată, axată pe inovație, știință și tehnologie, cu mărci puternice și având în centru sustenabilitatea, pentru a contribui la un viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii asupra sănătății, în care fumătorii să aibă acces la opțiuni mai bune.

Sursa foto: BAT România

