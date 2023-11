Schimbări anunțate de compania aeriană Dan Air: își va muta operațiunile

Ultima cursă pe care compania aeriană Dan Air o va opera de pe Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav va fi pe data de 12 noiembrie, iar din 13 noiembrie îşi va începe operaţiunile pe Aeroportul din Bacău, de unde va lansa noi rute, a anunțat directorul general Matt Ian David.

"Ultima cursă de pe Aeroportul Braşov va fi pe 12 noiembrie. Vom continua cu programul de iarnă de pe Aeroportul Braşov până pe 11 decembrie şi pe 11 decembrie vom lansa şi un program în paralel de pe Aeroportul Bacău. Deci, practic, operarea de pe Braşov se mută complet pe Bacău până pe 11 decembrie, iar tot de pe Aeroportul Bacău, din 11 decembrie, vom lansa alte curse care să se adreseze şi băcăuanilor, pentru că sunt interese diferite. În Braşov, zona Germaniei este mai de interes, în Bacău, zona Italiei este de interes pentru pasageri şi, ca atare, vom lansa şi un program paralel unde vom introduce la Bacău şi a doua aeronavă care era menită pentru Braşov, care să opereze un program pentru băcăuani. Deci, practic, până pe 11 decembrie vor fi operate toate cursele care erau programate să plece de pe Aeroportul Braşov, dar le operăm din Bacău. Până pe 13 noiembrie le operăm de pe Aeroportul Braşov, de pe 13 noiembrie până pe 11 decembrie le operăm de pe Bacău. Deci, mutarea efectivă de pe Braşov va începe pe 13 noiembrie. Pe 11 decembrie se lansează în paralel din Bacău programul de iarnă, cu destinaţii în Italia, Marea Britanie şi Spania", a spus David.



Potrivit acestuia, pasagerii care şi-au achiziţionat bilete şi urmau să plece de pe Aeroportul Braşov au două opţiuni: fie să solicite rambursarea contravalorii biletelor de avion ori să fie transportaţi gratuit la Bacău cu autocarele companiei aeriene, pentru a zbura de acolo.



Mai exact, pasagerii care doresc în continuare să zboare şi să se folosească de biletele achiziţionate vor beneficia de transfer gratuit pe ruta Braşov-Bacău şi retur în ziua zborului. Călătorii au fost informaţi de noile modificări şi au la dispoziţie un formular special unde îşi pot exprima opţiunea pentru respectivele zboruri.



"Din 13 noiembrie din Braşov o să operăm rutele care au rămas în continuare vândute, adică în zilele cu zboruri pasagerii vor veni cu autocarul din Braşov la Bacău. (...) Este un factor de încărcare foarte mare, logic, în perioada 20 decembrie - 5 ianuarie pe Braşov. Acele curse vor fi operate, nu vor fi anulate. Bilete s-au vândut inclusiv până în luna februarie 2024. Deci, vom opera cursele şi vom reacomoda pasagerii care vor dori să meargă la Bacău. Vă daţi seama că mulţi dintre ei nu vor dori să meargă la Bacău şi vor solicita anulare. De pe 13 noiembrie şi până în februarie vorbim cam de 5.000 de pasageri", a explicat acesta.



El a precizat că eventualele renunţări din partea pasagerilor de a mai zbura cu Dan Air depind de rută, pentru că în anumite cazuri aceştia nu vor avea alternativă. Un exemplu este Stuttgart, unde se poate ajunge doar plecând din Bucureşti. În consecinţă, un nou bilet, mai scump, şi drumul până la Bucureşti vor însemna costuri pe care pasagerul nu le-ar avea dacă va fi transportat gratuit la Aeroportul din Bacău cu autocarul.



Decizia companiei de a renunţa la operaţiunile de pe Aeroportul din Braşov vine în contextul în care, pe data de 30 octombrie 2023, reprezentanţii aeroportului din Braşov au comunicat că extinderea programului de funcţionare de la 12 ore, la 16 ore, se va face abia din data de 15 ianuarie 2024. Aşadar, programul restrâns, lipsa dotărilor corespunzătoare ale aeroportului, esenţiale pentru efectuarea zborurilor pe timp de iarnă, şi lipsa de facilităţi oferite companiilor aeriene - sunt motivele care au determinat compania românească Dan Air să îşi mute cursele pe Aeroportul Internaţional din Bacău. De altfel, mai mulţi operatori aerieni români şi străini aşteptau prelungirea programului Aeroportului Braşov.



În urma plecării Dan Air, pe aeroportul din Braşov va mai rămâne o singură companie aeriană.



Matt Ian David a precizat că Dan Air îşi va relua operaţiunile de pe Aeroportul Braşov doar în cazul în care programul acestuia va fi 24 din 24.



"Evident, Braşov este oraşul nostru de suflet, oraşul în care am lăsat primul serviciu regulat. Vom reveni în momentul în care condiţiile vor permite. Chiar dacă se prelungeşte programul la 16 ore de la 12 ore, real ele vor fi tot 12 ore, din cauza vizibilităţii reduse. Deja am trecut cinci luni prin episodul Aeroportul Braşov deschis 12 ore. Nu este fezabil pentru companie să se întoarcă în momentul la care se prelungeşte programul, mai ales - poate că este o coincidenţă sau nu - programul se prelungeşte fix la terminarea sezonului. Lunile februarie, martie şi aprilie nu sunt de interes pentru niciun operator, deci ca atare nu vom reveni. Dacă se deschide 24 din 24, categoric ne vom întoarce. Dar doar dacă se deschide 24 din 24 şi cu capacităţile tehnice şi capabilităţile tehnice necesare ca să funcţioneze în condiţiile de vizitate redusă. Program 24 din 24, da, asta este una dintre condiţiile esenţiale pentru care am putea să ne întoarcem la la Braşov. Pentru că nici într-un program de 16 ore, nici într-un program de 18 ore, nici într-un program de 20 de ore, practic, nu poţi să-ţi asiguri eficienţa curselor şi nu poţi să elimini riscul de a ateriza pe alt aeroport", a susţinut directorul general al companiei.



În opinia sa, funcţionarea aeroportului din Braşov ar fi rentabilă doar dacă acesta ar fi deschis non-stop.



"Funcţionarea acestui aeroport ar fi rentabilă doar dacă ar fi deschis 24 din 24. Da, doar aşa se poate atrage suficient trafic. Am văzut un articol care mi s-a părut deranjant, mai ales cine a emis acea opinie: că Aeroportul Braşov se va deschide în 2026, 24 din 24, şi trebuie să aibă minim 30 de zboruri pe zi. Oarecum, autorităţile o iau total invers. Ele aşteaptă să vină traficul şi apoi să-l deschidă, când de fapt trebuie să-l deschizi şi apoi vine traficul. Deci, este o chestie cred că întâlnită numai în România. Mergem invers", a atras el atenţia.



Matt Ian David a subliniat că pierderile companiei cauzate de nefuncţionarea 24 din 24 a aeroportului din Braşov se ridică la 2,6 milioane de euro până în prezent (în cinci luni de operare), iar în perioada de iarnă, ar fi fost, dacă nu s-ar fi mutat operaţiunile la Bacău, de 1.000.000 - 1.500.000 euro pe lună.



"Pe lângă faptul că suntem forţaţi şi de vreme şi de capacitatea aeroportului, de program, suntem forţaţi şi de partea financiară. Apoi, nu putem să-i punem în pericol pe cei 140 de colegi ai noştri care lucrează aici doar pentru a menţine ceva în viaţă artificial. Vă daţi seama, odată ce dispare Dan Air, ceea ce se şi doreşte, sincer să să vă spun, vor dispărea şi celelalte companii pentru că acestea când vin acolo vin doar să facă concurenţă. După ce dispare concurenţa - cum s-au mai închis şi alte baze Bacău, Suceava ş.a.m.d. - se relochează la cea mai apropiată bază", a afirmat David.



În ceea ce priveşte operarea de pe aeroportul din Bacău, şeful Dan Air a spus că, spre deosebire de Braşov, care nu a oferit nimic, programul Reconnect Bacău vine cu o serie de facilităţi pentru operatori.



"Se negociază pentru a beneficia de acest program Bacău Reconnect prin care se oferă facilităţi operatorilor. Probabil, vom semna contractul la începutul săptămânii viitoare, cu siguranţă înainte de începerea operării. La Braşov nu există nimic. Dacă o să vedeţi pachetul Bacău Reconnect, o să vedeţi că oferă handling gratuit operatorului pentru 1 an, oferă taxe la jumătate, oferă... Noi n-am primit efectiv nicio facilitate la Braşov. (...) Am achitat facturi în jur de 20.000 euro pe lună la aeroportul Braşov şi în jur de 20.000 de euro/lună la agenţia de handing. Circa 40.000 euro pe lună, bănuiesc că astea sunt costurile care s-au achitat lunar de Dan Air", a arătat acesta, subliniind că schimbarea de operaţiuni pentru companie a debutat pe 30 octombrie, când s-a anunţat programul Aeroportului Braşov.



Dan Air a început să zboare de pe Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav imediat după inaugurarea lui, în luna iunie a acestui an. A fost, timp de două luni, singurul operator aerian care efectua curse regulate de acolo. La 1 septembrie 2023, compania a transmis Aeroportului Braşov orarul de zbor pentru sezonul de iarnă, când trebuia să între în vigoare prelungirea programului de funcţionare, de la 12, la 16 ore, aşa cum au promis autorităţile locale. De altfel, operatorul aerian plănuia să aducă la Braşov încă o aeronavă, pentru a creşte frecvenţa curselor şi implicit a traficului de pasageri. Urma ca frecvenţa zborurilor pe săptămână să crească, la fel şi numărul de destinaţii (se adăugau Paris, Malaga, Roma, Dublin, Tel-Aviv, Dubai şi Olso). Însă, pe 30 octombrie, a venit anunţul oficial de amânare a prelungirii programului până în ianuarie 2024.



"Aeroportul Braşov a demonstrat un potenţial imens şi s-a clasat deja în topul celor mai importante aeroporturi din România. Este o investiţie strategică şi de importanţă naţională care continuă să fie neglijată, despre care se vorbeşte de ani de zile şi, când este gata, autorităţile descoperă că nu au personal calificat suficient sau capabilităţile tehnice ale acestuia nu sunt aprobate la nivelul la care să permită operarea aeroportului într-un mod eficient şi în condiţii de siguranţă. (...) În pofida caracteristicilor de funcţionare ale Aeroportului Braşov, echipa Dan Air s-a încăpăţânat să opereze pe Braşov pentru că a crezut în potenţialul acestui oraş şi a dorit să susţină dezvoltarea lui. Dan Air a 'subvenţionat' existenţa Aeroportului Braşov şi a forţat alţi operatori să deschidă curse regulate pe acesta, ca efect direct al prezenţei companiei noastre, însă, ca orice business, avem nevoie de predictibilitate. În aproximativ 5 luni, Dan Air a pierdut deja 2,6 milioane de euro, iar braşovenii au pierdut 120 milioane de euro bani publici", a declarat Matt Ian David.

Sursa foto: shutterstock.com

