Sameday a anunțat care au fost direcțiile de investiție în ultimii trei ani, dar și planurile sale în viitorul apropiat. Compania de curierat a vorbit, în cadrul unui eveniment găzduit de hub-ul logistic de la Rudeni, despre extinderea rețelei de lockere, de înnoirea echipamentelor pentru curieri, dar și de provocările care apar atunci când vrei să oferi cât mai multe facilități clienților.

Fondată în 2007, firma de curierat Sameday a ales calea digitalizării și automatizării pentru a nu ceda sub greutatea propriului succes. Dacă în urmă cu doi ani anunța că cifra de afaceri crescuse cu 140% față de ultimul an de dinainte de pandemie, această prognoză de creștere a putut fi observată chiar de mai devreme.

„Piața era tradiționalistă [la începuturile Sameday] și nu ajuta e-commerce-ul să crească”, și-a amintit Lucian Baltaru, CEO Sameday. „Piața avea nevoie de un model de livrare înclinat spre consumatori, iar majoritatea operatorilor se aplecau mai degrabă spre modelul B2B”, a spus acesta. Un pas în această direcție avea să fie montarea primelor easybox-uri, aceasta fiind însă o decizie apărută de nevoie.

Hub-ul logistic central al Sameday aflat în Rudeni

„A fost o decizie venită dintr-o nevoie”, a spus Baltaru. „Noi construim planuri pe mulți ani. În 2018, lucram la planul pe următorii 10 ani. Înțelegeam că în 2028 ajungeam la 10.000-11.000 de curieri, ceea ce ni s-a părut imposibil de construit în 7-8 ani, motiv pentru care a fost nevoie să găsim o metodă de a scala mai bine, cu un preț competitiv”. Astfel, conform omului de la cârma Sameday, „livrarea la punct fix este singura soluție care poate indeplini toate criteriile [pe care le aveam] și, astăzi, acesta a devenit un serviciu fără de care e-commerce-ul nu ar putea să se dezvolte”, a punctat acesta”.

Investiții de zeci de milioane de euro în mai multe arii de dezvoltare, inclusiv pe zona de transport verde

Planul de investiții al Sameday pe ultimii trei ani (2021-2023) a implicat o sumă totală de 180 de milioane de euro, dar acești bani nu s-au dus doar pe extinderea capacităților de lockere. În total, 20 de milioane de euro au fost pompați în zona de tehnologie. „Avem un core system foarte important, este probabil unul dintre cele mai bune core system-uri din zona aceasta a Europei”, a remarcat CEO-ul Sameday. „Sistemul de software a fost rescris în 2018, astfel am reușit să scalăm foarte ușor operațiunile noastre, ca număr de colete, dar și ca expansiune geografică”.

Alin Abalașei, Country Manager Sameday, și Elena Stoica, Chief Marketing Sameday

În plus, s-au îndreptat sume importante de bani și către „aplicația pentru curieri, expeditori, cea mobilă pentru destinatari, dar și aplicațiile operaționale. Toată tehnologia din Hub are o cantitate mare de machine learning, software modern, pentru o sortare cât mai rapidă și corectă a coletelor”, a adăugat acesta. Doar în aplicația mobilă pentru destinatari investiția totală este de 1 milion de euro, conform Elenei Stoica, Chief of Marketing & CX Officer Sameday.

Predictibilitatea livrărilor, tot mai importantă pentru companiile de curierat

„Noi avem de livrat zilnic, într-o perioadă normală, 200.000-300.000 colete de către o echipă de 2.500 curieri”, a spus șeful Sameday care a spus că s-au făcut investiții pentru a nu mai lăsa deciziile cu privire la ruta de livrare din fiecare zi la latitudinea șoferilor. „Noi facem [traseele] pe baza unui software care decide care este drumul cel mai scurt, cu cel mai mic consum și avem acuratețe mare, pentru a ști la ce oră ajunge curierul la fiecare adresă”, a adăugat acesta. Astfel se poate satisface una dintre cele mai importante cereri ale clienților, cea legată de predictibilitate.

Acum, tirurile noastre stau între șase și opt ore la graniță, dar după ce intrăm în Schengen timpul de livrare va fi de 24 de ore. Lucian Baltaru, CEO Sameday

„Noi trimitem clientului, în dimineața livrării, o notificare cu interval de două ore pentru livrare, deci o predicție de aproximativ 92%”, a mai spus Lucian Baltaru. Algoritmul și partea de hardware au reprezentat o provocare, întreg sistemul fiind pregătit vreme de doi ani.

În centrul de la Rudeni lucrează zilnic aproximativ 400 de angajați, în flow-uri diferite

Investițiile în easybox-uri merg și ele în aceeași direcție. „Deși lockerele par doar niște dulapuri metalice și atât, ele sunt de fapt un dispozitiv cu multă tehnologie. Acest dulap metalic are capacitatea să se diagnosticheze singur, adică tot ce funcționează și ce nu, sistemul știe dacă o ușă sau un controller nu merge”, a spus CEO-ul Sameday. „Senzorii transmit informația dacă display-ul sau sistemul de plată sau o yală nu merg”, a explicat acesta. În plus lockerul poate să facă automat un tichet în sistemul de ticketing pentru service dacă are nevoie de o intervenție și totul este automatizat.

Pentru a atinge acest nivel de automatizare, Sameday a investit 40 de milioane de euro doar în easybox-uri în ultimii trei ani. Primele 300 de lockere au fost montate în 2019, iar acum s-a ajuns la un total de 4.900 de lockere. „Am realizat că un număr minim de easybox-uri cu care putem testa acest proiect, pe baza unui kpi onest este de 1 easybox la 10.000 de locuitori. Pe o regiune geografică când ajungem la acest punct, avem o funcționare bună”, a spus CEO-ul firmei de curierat. „Azi suntem la 1 easybox pe aproximativ 5.000 locuitori”.

Perioada cu cel mai mare flux de pachete este de la 12:00 noaptea până spre 5:00 dimineața

Această expansiune îi face pe cei de la Sameday să se raporteze la „walking distance”, adică distanța pe care cineva trebuie să o parcurgă pe jos, de la locuință, pentru a ridica un colet de la un locker. „Azi avem cam 50% din populația României la maximum 10 minute de easybox-urile noastre, în medie”, a spus acesta. În orașele mari, însă, timpul de plimbare până la easybox-uri scade la aproximativ cinci minute, în timp ce în localitățile „eligibile” (adică unde există măcar un easybox la 10.000 locuitori), cam 74% din populație este la 10 minute de această soluție de livrare.

În total, Sameday manageriază 220.000 de celule de easybox, iar această capacitate poate fi crescută în perioadele cu vârfuri de cerere, cum sunt zilele de Black Friday sau perioada sărbătorilor. „Cam 54% din coletele livrate în octombrie au mers către easybox conform datelor noastre”, a spus Baltaru. „Am transferat controlul timpului de la curier la client, iar clientul decide el când are timp să meargă să ridice coletul din easybox”, a mai spus acesta care a recunoscut că, inițial, întregul efort spre zona de self-service a fost văzut cu un oarecare sentiment de ezitare, mai ales că alte eforturi în aceeași direcție par că se chinuie: casele de marcat self-pay sau spălătoriile auto self-service.

Alin Abalașei, Country Manager pe România la Sameday

Sameday folosește utilitare electrice pentru livrările last-mile

„În capacitatea operațională a fost următoarea mare investiție (imprimante mobile, device-uri moderne, camioane și dube electrice)”, a spus șeful companiei care a început ca un mic start-up înaintea crizei din 2008. „Am investit 40 de milioane de euro în această parte. Cele mai mari sume s-au dus pe depozite (șapte depozite în regiune - trei în România, trei în Bulgaria, unul în Ungaria, lângă Budapesta). În Ungaria, fiind simplă geografic, putem avea doar unul, dar în România avem trei pentru că geografia e complexă”.

Azi avem cam 50% din populația României la maximum 10 minute de easybox-urile noastre, în medie. Lucian Baltaru, CEO Sameday

„Investiții s-au mai făcut și pe expansiunea internațională în regiune. Prima mișcare a fost spre Ungaria, în 2020. A urmat apoi, în vara anului trecut, intrarea în Bulgaria. Facem această extindere pentru că avem o viziune: credem că putem să construim o infrastructură de livrare în regiune fără granițe”, a spus CEO-ul Sameday care a semnalat problemele apărute deoarece România n-a intrat în Schengen. „Încă nu suntem la 0 diferență de cost sau pe același tip de livrare ca în România, dar spre asta tindem. Acum, tirurile noastre stau între șase și opt ore la graniță, dar după ce intrăm în Schengen timpul de livrare va fi de 24 de ore - acum e între 24 de ore și 48 de ore din cauza limitărilor”, a adăugat acesta.

Toboganele cu role de încetinire a pachetelor de la hub-ul din Rudeni

„Livrarea la easybox implică o amprentă de CO2 cu 95% față de o livrare la ușă”, s-a menționat în timpul conferinței. „Noi, având astăzi peste 50% dintre trimiteri la easybox, reușim să avem o amprentă de CO2 semnificativ mai mică decât orice alt operator de curierat din regiune. De asemenea, am instalat peste 40 de lockere independente energetic cu panouri solare, alimentate cu mașini electrice. Am crescut flota de mașini electrice cu peste 100 de EV-uri în București. Suntem într-un proces de învățare pe aceste mașini pentru a le utiliza eficient, cred că deja am trecut de jumătatea curbei de invățare iar apoi ne vom extinde accelerat în această zonă.

„Livrăm cam 30.000 de colete pe zi în Ungaria. În Bulgaria avem 400 de easybox-uri și livrăm între 13.000 și 15.000 de colete pe zi”. Cei de la Sameday n-au descris exact în ce va consta viitorul pas în materie de extindere, dar construirea unui nou hub logistic legat de cel de la Rudeni a fost menționată. „Serviciul acesta cross-border au fost livrate 500.000 de colete din România către Ungaria și Bulgaria. Iar în acest an am livrat peste 1,5 milioane de comenzi către aceste țări și cam 120.000 de colete din aceste țări au venit către România”.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: