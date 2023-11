Directorul Aeroportului Brașov neagă că ar fi revocat din funcție, acuză președintele CA că ocupă abuziv postul

Directorul Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, Alexandru Anghel, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că nu există nicio Hotărâre a Consiliului de Administraţie privind revocarea sa din funcţie şi a subliniat că toate Hotărârile CA-ului sunt susceptibile de a fi lovite de nulitate deoarece preşedintele acestuia, Daniel Micu, ar ocupa funcţia în mod ilegal, scrie Agerpres.

"Nu există nicio hotărâre de CA de revocare a mea din funcţie. Pe ordinea de zi (a şedinţei de joi - n.r.) nu a existat acest subiect - din punct de vedere legal, nu se poate aproba decât ce este pe ordinea de zi. În al doilea rând, (...) analizând contractul meu de mandat, am văzut că în poziţia de membru al CA nu ai voie să faci parte din întreprinderi care au relaţii comerciale cu aeroportul. În caz contrar, mandatul se anulează. Semnalez că domnul Micu, fiind angajat la Romatsa, noi având facturi de la la Romatsa, adică relaţii comerciale cu aceasta, nu ar mai fi trebuit să fie coleg cu noi de vreo jumătate de an, practic din momentul în care s-a aprobat bugetul regiei cu bani care erau destinaţi Romatsa. Eu nu am calitatea de a stabili acest lucru, mă adresez celor în drept, să stabilească, să ia măsurile care se impun", a afirmat Alexandru Anghel, precizând că va trimite o adresă Consiliului Judeţean Braşov în care va cere clarificarea acestei chestiuni.

Conform lui Anghel, în cazul în care se dovedeşte că Daniel Micu se află ilegal în funcţie, toate hotărârile CA ar fi lovite de nulitate.

"Eu am mai ridicat problema în CA (...) şi domnul Micu a spus că nu este niciuna. (...) El este preşedintele CA şi semnează toate hotărârile, iar acestea pot fi lovite de nulitate, deci problema trebuie rezolvată de urgenţă", a mai spus Alexandru Anghel.

Consiliul de Administraţie al Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav a decis, joi, demararea în instanţă a acţiunii în răspundere împotriva directorului general, Alexandru Anghel, în urma analizării respectării atribuţiilor de către acesta, a transmis instituţia, vineri, printr-un comunicat de presă.

Conform articolului 7 alin. 5 din contractul de mandat al directorului general, în cazul în care Consiliul de Administraţie decide pornirea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, contractul de mandat încetează de drept în termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat mandatarul (directorul general - n.r.) cu privire la acest aspect, a precizat sursa citată.

Reprezentanţii CA al Aeroportului au precizat că vor stabili săptămâna viitoare ce atribuţii va avea directorul general în perioada celor 30 de zile.

Sursa foto: Facebook / Aeroportul Internațional Brașov

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: