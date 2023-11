Veranda Mall: 7 ani de evoluție și conexiune cu comunitatea Obor și 1 mil. de euro investiți în proiecte de viitor

Celebrând șapte ani de evoluție și angajament comunitar, Veranda Mall reprezintă astăzi nu doar un mall, ci un catalizator al modernizării în zona istorică a Oborului.

Conducerea a implementat soluții care, pe lângă optimizarea costurilor operaționale, au adus beneficii tangibile pentru mediu și au consolidat legătura cu locuitorii. Investițiile în sistemele inovatoare de economisire a energiei, pornite de la fondarea mall-ului, continuă să aducă plus valoare comunității, adresând creșterea semnificativă a facturilor de curent apărută în urma crizei de electricitate din 2022. Proiectele recente, precum instalarea de panouri fotovoltaice și suplimentarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, reflectă dedicarea pentru un Obor mai eficient și mai accesibil.

Veranda Mall marchează această etapă aniversară prin reinvestirea în infrastructura locală și susținerea unei viziuni de dezvoltare centrată pe nevoile și aspirațiile comunității sale.

În dialogul nostru cu Andrei Pogonaru, Owner Representative Veranda Mall, explorăm împreună istoria și viitorul Veranda Mall, care promite să aducă o nouă dimensiune comunității locale. Vom afla direct de la sursă care sunt ingredientele ce au conturat traiectoria Veranda Mall și cum sunt nevoile locuitorilor întâmpinate de mall.

Investiții de 1 mil. euro în proiecte cu impact comunitar

Înființat în 2016, Veranda Mall este un mall relativ tânăr, a cărui construcție a putut beneficia de sisteme mai performante menite să economisească energie.

Andrei Pogonaru, Owner Representative Veranda Mall, subliniază dedicarea Veranda Mall față de obiectivele de sustenabilitate. „Cred cu tărie că Veranda Mall are un rol esențial în crearea unui viitor sustenabil pentru zona Obor. Investițiile noastre din ultimii ani reflectă viziunea de viitor pe care o avem la Veranda”, explică acesta.

Conducerea continuă seria de investiții cu proiecte de obținere de energie verde menite să contribuie la sustenabilitatea mall-ului și la dezvoltarea durabilă a cartierului Obor. În valoare de 1 milion de euro, acestea reprezintă și cea mai recentă soluție prin care Veranda Mall plănuiește să combată creșterea semnificativă a facturilor de electricitate începând din 2022. Un exemplu concret este instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice, un proiect de peste 900.000 de euro, care nu doar că răspunde creșterii costurilor cu energia, dar va și reduce amprenta de carbon a mall-ului, deoarece nu are impact asupra mediului.

Succesul Veranda Mall pe parcursul celor șapte ani se reflectă în modul în care centrul a crescut și s-a adaptat continuu la nevoile oborenilor. „Am evoluat împreună cu locuitorii Oborului, îmbunătățind constant infrastructura și facilitățile. Prin colaborarea strânsă cu autoritățile locale, am investit peste 10 milioane de lei în proiecte de infrastructură urbană, contribuind la fluidizarea traficului și îmbunătățirea calității vieții”, explică Andrei Pogonaru. Anul acesta au început demersurile împreună cu administrația străzilor pentru a fluidiza traficul pietonal printr-un nou semafor pe strada Ziduri Moși.

Veranda Mall are în vedere și proiecte verzi pentru comunitate. În ultimii ani s-a remarcat o lipsă acută de stații de încărcare, ca urmare a creșterii numărului de mașini electrice și hibrid. În 2023 au venit în întâmpinarea acestei nevoi prin instalarea a încă două stații de încărcare, cu capacitatea de a alimenta simultan și continuu opt mașini electrice.

„De când a fost inaugurat, mall-ul s-a tot dezvoltat pe măsură ce ne-am cunoscut tot mai bine comunitatea. În fiecare an facem studii de piață ca să identificăm nevoile comunității și să putem veni în întâmpinarea acestora”, declară Andrei Pogonaru. „Dar indiferent de schimbările de modernizare pe care le facem, avem mereu în vedere să păstrăm spiritul cartierului Obor și, mai ales, să avem comunitatea în centru”, continuă acesta.

Succesul celor 7 ani stă în prioritizarea nevoilor comunității: spații și activități pentru oameni, încă de la începuturile mall-ului

Owner Representative Veranda Mall, evidențiază rolul activ al centrului în viața comunității: „Veranda nu este doar un spațiu de cumpărături, ci un membru activ în viața de zi cu zi a Oborului. Prin fiecare inițiativă, ne asigurăm că servim nevoile reale ale locuitorilor și comercianților, contribuind astfel la prosperitatea și vitalitatea cartierului.”

De la concepția sa, Veranda Mall a fost un mall proiectat să ofere un spațiu prietenos și deschis pentru locuitorii din Obor. Transformarea fostei fabrici de mase plastice Prodplast într-un centru vibrant a fost prima dintre multele acțiuni care au revitalizat cartierul, respectându-i spiritul și istoria. În spiritul sustenabilității, familia Pogonaru a optat pentru mutarea și modernizarea fabricii în afara orașului, în loc să o desființeze - o decizie pentru o dezvoltare care prioritizează reutilizarea și modernizarea.

Mai mult, familia a investit semnificativ în infrastructura din jurul mall-ului, lărgind strada Ziduri Moși pentru a îmbunătăți fluxul traficului și a reduce congestionarea. Aceasta nu este doar o îmbunătățire funcțională, ci un mod de a contribui la bunăstarea zonelor adiacente.

Veranda Mall este proiectat să fie un loc unde oamenii pot să se întâlnească, să petreacă timp împreună și să reducă dependența de mașină, oferind o alternativă plăcută și accesibilă pentru locuitorii zonei Obor.

Tot în sprijinul comunității sunt și investițiile constante în îmbunătățirea facilităților sale pentru a oferi locuitorilor un spațiu cât mai atractiv de petrecere a timpului liber. În 2023, cu peste 30.000 de euro s-a modernizat Amfiteatrul și terasele din amfiteatru, și s-a realizat și un graffiti pe contratrepte, inspirat de istoria cartierului Obor.

„Inovația este în ADN-ul Veranda. Ne străduim să modernizăm și să îmbunătățim constant experiența vizitatorilor noștri, iar acesta este un drum pe care suntem hotărâți să-l continuăm. Cu aceste inițiative, dorim să oferim comunității din zona Obor un loc atractiv și sustenabil pentru cumpărături, divertisment și socializare în anii care vor veni.” afirmă Andrei Pogonaru.

Veranda promite ca în următorii ani să rămână un punct central în comunitatea din Obor și că va continua să se adapteze la nevoile în schimbare ale acesteia. „Sper ca Veranda Mall să fie un landmark în Obor, ținând cont de locuitori și de toate business-urile care se dezvoltă în zonă”, continuă proprietarul centrului comercial.

Aceste decizii reflectă o înțelegere profundă a valorilor comunității - crearea unui centru care să răspundă nevoilor locuitorilor, nu doar ca un loc de cumpărături, ci ca un adevărat spațiu comunitar.

Reinventarea mall-ului răspunde la nevoile comunității

„Veranda încearcă să aducă ideea de centru comunitar, un centru în care să ai de toate într-un loc”, spune Andrei Pogonaru.

Mall-ul a demonstrat o capacitate remarcabilă de a se reinventa și de a se adapta la cerințele în continuă schimbare ale consumatorilor. În ultimii ani, am asistat la o creștere și diversificare a numărului de magazine, care nu doar că au îmbogățit experiența de cumpărături, dar au consolidat și statutul Veranda Mall ca destinație principală pentru servicii de calitate în Obor, reflectând astfel spiritul comunitar al Târgului Moșilor de altădată.

În 2023, Veranda a rafinat mixul său de chiriași, cu un ochi atent la echilibrarea segmentelor de servicii, modă și divertisment. Noi branduri s-au alăturat portofoliului Veranda în 2023, inclusiv nume cunoscute precum Burger King și Cartofisserie, dar și inițiative locale ca Rembrandt Art Centre. În perspectiva deschiderii unor noi spații precum marele retailer Sinsay, primul restaurant Smols din țară și Tezaur Amanet & Exchange, Veranda își întărește promisiunea de a fi un centru vital pentru cumpărături și socializare.

Pe lângă experiențele de cumpărături, conducerea mall-ului are în vedere și să ofere mai multe oportunități de petrecere a timpului liber. Din 2023 pune la dispoziția comunității facilități inovatoare precum Virtuality Club VR, un spațiu de realitate virtuală, Trapped Escape Room, o experiență unică de divertisment ce îmbină logica, munca în echipă și distracția în jocuri de evadare, precum și un teren de Padel în exteriorul mall-ului.

Conștienți de spațiul limitat și de necesitatea de a optimiza fiecare metru pătrat, Veranda pune accent pe consolidarea prezenței brandurilor existente și pe susținerea lor pentru a servi cât mai eficient comunitatea. „Suntem mândri de rata noastră de ocupare de 99% și de mixul stabil de chiriași. Vrem să ne concentrăm pe îmbunătățirea și consolidarea ceea ce avem deja, și suntem dedicați să sprijinim brandurile noastre în oferirea celei mai bune experiențe posibile pentru clienți,” afirmă Owner Representative Veranda Mall.

Veranda Mall este inima evenimentelor din Obor

Filosofia axată pe nevoile comunității este evidentă nu doar în arhitectura și amenajarea spațiilor, cât și în diversitatea serviciilor și facilităților pe care mall-ul le oferă. De la zonele de relaxare și spațiile verzi până la amfiteatrul modernizat și evenimentele culturale, Veranda își asumă să fie mai mult decât un centru comercial - este un centru vital al vieții comunitare.

Pe lângă shopping, Veranda Mall a devenit o destinație de nelipsit pentru evenimente, de la cele tematice de sărbători, până la inițiativele caritabile. În 2023, a lansat grupul de Facebook Obor 24/7, care servește drept un hub de interacțiune pentru rezidenți și un forum pentru acțiune civică, amplificând vocea comunității.

Din 2023 nu au lipsit nici evenimentele organizate de Veranda pentru comunitate, cum ar fi activități tematice de sărbători, tombole cu premii instant sau acțiuni caritabile realizate în colaborare cu Armata Salvării. Acestora s-au alăturat însă câteva alte proiecte mai mari.

Evenimentele culturale sau cele internaționale, cum ar fi expoziția de pisici Magnificats și turneul FIBA 3x3 Nations League, aduc un suflu nou în cartier și subliniază diversitatea și multiculturalitatea pe care Veranda le promovează. „Suntem încântați să fim gazda unor evenimente care reunesc oameni din diverse culturi și locuri, aducând împreună comunitatea prin experiențe memorabile. Încercăm mereu să aducem lucruri noi deoarece vrem ca vizitatorii noștri să aibă parte de o experiență inedită oricând vin în Veranda și să vrea să vină aici pentru petrecerea timpului liber. Întocmai cum Târgului Moșilor a fost destinația celor ce voiau să vadă ultimele minunății,” spune Andrei Pogonaru.

Citeste si:

Navigând printre provocări către un viitor strălucit

Anul 2023 a adus o serie de provocări economice globale, de la inflație până la tulburări cauzate de criza energetică și repercusiunile conflictului din Ucraina. În ciuda acestor vremuri incerte, Veranda Mall a rămas un pilon de stabilitate și creștere în comunitatea din Obor.

Cu o abordare strategică și colaborări puternice, Veranda a răspuns provocărilor prin inovații și soluții adaptative care au permis nu doar supraviețuirea, ci și prosperarea.

„Într-un cuvânt, 2023 a fost un an provocator. Dar vom trece cu brio peste toate provocările, așa cum am făcut-o și în anii anteriori, de când a pornit pandemia. Suntem norocoși să avem alături de noi parteneri de excepție care ne ajută să găsim soluții inovatoare la orice obstacol ne vine în cale”, împărtășește Andrei Pogonaru.

Reflectând angajamentul Veranda Mall pentru excelență și reziliență, cifra de afaceri a mall-ului a crescut cu 20% în primele nouă luni ale anului 2023 comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar traficul în mall a ajuns la 800.000 de vizitatori pe lună, o creștere de 23% față de 2022. Acest succes este o mărturie a încrederii comunității și a dedicării pentru a satisface și depăși așteptările clienților.

Andrei Pogonaru încheie cu un mesaj optimist: „Pentru mine, creșterea cifrei de afaceri și a traficului în mall este o confirmare că răspundem eficient nevoilor comunității oborene. Este o dovadă că locuitorii Oborului apreciază eforturile noastre și aleg Veranda Mall pentru cumpărături, relaxare și distracție. Ne-am asumat rolul de a fi mai mult decât un centru comercial - suntem un centru comunitar, un loc de întâlnire pentru prieteni și familii, și un partener de încredere pentru afacerile locale. Privim cu optimism spre viitor și promitem să continuăm să ne îmbunătățim și să inovăm pentru binele comunității noastre.”

Articol sustinut de Veranda Mall

Sursa foto: Veranda Mall

