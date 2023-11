dm drogerie markt România anunță o creștere a cifrei de afaceri cu peste 58% în anul financiar 2022 - 2023

Compania dm drogerie markt a marcat sfârșitul de an financiar în data de 30 septembrie, cu o creștere importantă în urma implementării strategiei, eforturilor susținute ale întregii echipe dm și a expansiunii continue. Cifra de afaceri a ajuns, astfel, la 1.308.295.008 lei, înregistrând o creștere de peste 58% față de anul anterior. dm drogerie markt, prezent în România de 16 ani, împlinește și un an de la lansarea magazinului online.

„Suntem încântați să anunțăm o creștere semnificativă, datorată eforturilor constante depuse de echipa dm drogerie markt în România. Ne simțim privilegiați să avem susținerea și încrederea clienților noștri, care formează o comunitate solidă, precum și sprijinul partenerilor noștri în procesul de dezvoltare continuă. Valorile pe care le împărtășim ne îndeamnă să aducem în fiecare zi un plus în viețile noastre și să construim, împreună, un viitor sustenabil”, declară Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

Bilanț, planuri de viitor și investiții

Anul financiar, încheiat în 30 septembrie 2023, a adus noi rezultate pentru dm România: 139 de drogherii active în toată țara, în ultimul an fiind inaugurate 14 magazine noi - în Craiova, Alba Iulia, Târgu-Jiu, Galați, Dej, Slobozia, Vaslui, Brașov, Buzău, Călărași, precum și patru filiale noi în București. Procesul de expansiune este în plină desfășurare, însă și drogheriile deja existente au avut parte de renovări, 11 dintre acestea beneficiind de reamenajări, creșterea spațiului și adaptarea acestuia la noile standarde.

„Anul financiar 2022 – 2023 a însemnat dezvoltarea susținută a planului de expansiune la nivel de țară. Pentru crearea unei experiențe de cumpărături cât mai complete, am implementat un nou beneficiu, direct din aplicația dm.ro: emisiunea dmLIVE, difuzată marțea, din două în două săptămâni, la ora 20:00. Această emisiune vine să completeze informațiile și consultanța de care au nevoie clienții noștri și aduce beneficii exclusive pentru utilizatorii înregistrați”, afirmă Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

Cifra de afaceri la finalul anului financiar 2022 - 2023 a fost de 1.308.295.008 lei, compania dm drogerie markt România înregistrând o creștere de 58,12% față de anul anterior.

„Ne bucură interesul arătat pentru omnichannel-ul dm, dovadă și faptul că peste 7 milioane de persoane ne-au vizitat online, iar peste 350 mii de clienți și-au făcut un cont pe site sau în aplicație. Pentru că interesul nostru este să continuăm planurile de expansiune, investițiile în anul financiar 2022-2023 s-au ridicat la peste 70 milioane lei. Mulțumim și colegilor din departamentele care se implică în buna desfășurare a acțiunilor din drogherii, în urma cărora am ajuns deja la 140 de filiale. Planul de extindere continuă și în noul an financiar. Ne propunem deschiderea de noi filiale și modernizarea unora deja existente, dar și o extindere a depozitului central din Timișoara cu 12.000 metri pătrați, investiție necesară datorită acestor creșteri. În acest context, planul de investiții pentru anul financiar 2023-2024 este unul complex, care are în vedere mai multe direcții. La nivel de buget, am alocat peste 100 milioane lei, care ne permite dezvoltarea sustenabilă a rețelei de magazine, dar și a centrului de distribuție și a sediului central”, a declarat Cristian Crișan, administrator dm România.

Magazinul online dm și aplicația „dm-ul meu”

Magazinul online dm și aplicația „dm-ul meu”, lansate în urmă cu aproximativ un an, au adus rezultate pozitive. Clienții pot găsi pe platforma online peste 12.000 de articole care sunt și prezente fizic în drogheriile dm. Mai mult, dm oferă o experiență completă de cumpărare pentru clienți: articole de inspirație, sfaturi și trucuri, dar nu în ultimul rând și produsele cu care iubitorii brandului sunt obișnuiți se găsesc atât în aplicație, cât și pe site. Printre cele mai performante categorii în online shop se numără categoriile de îngrijire pentru față și corp, machiaj și cele destinate bebelușilor și copiilor, dar și produsele de alimentație și detergenți.

Pentru primul an, online shop-ul dm a înregistrat peste 7 milioane de vizite și peste 350 mii de clienți înregistrați online, cărora le-au fost livrate peste 1.500.000 de articole.

Conceptul MEREUAVANTAJOS

Începând cu 31 martie 2022, cumpărătorii dm drogerie markt beneficiază în mod constant de conceptul MEREUAVANTAJOS. Acest concept de cumpărături permite clienților să achiziționeze produsele lor preferate la prețuri accesibile pe termen lung. Prețurile produselor marcate cu semnul MEREUAVANTAJOAS nu sunt majorate timp de cel puțin patru luni și transmit cumpărătorilor data ultimei actualizări, pentru a-i ajuta să își poată face previziuni de achiziție. Clienții dm se bucură de cumpărături care ajută la economisirea timpului și a bugetului, precum și la planificarea acestora.

Conceptul MEREUAVANTAJOS este semnalat atât pe site, în aplicație, cât și la raft, pe etichetele produselor, având precizată data ultimei majorări. În urma implementării acestui concept, care a fost primit de cumpărători cu entuziasm, numărul de clienți a crescut cu peste 50%, confirmând că stabilitatea prețului, într-o economie în continuă schimbare, este importantă pentru cumpărători și le oferă încredere atât în planificarea bugetului propriu, cât și în promisiunea pe care o face dm prin acest program.

Sustenabilitate socială și ecologică

Înlocuind Black Friday cu o zi a donațiilor, dm drogerie markt organizează anual campania Giving Friday, prin intermediul căreia oferă 5% din încasările ultimei vineri din luna noiembrie copiilor din medii defavorizate. Compania încurajează achizițiile din magazinele fizice sau online în data de 24 noiembrie, implicând în mod direct clienții în faptele bune inițiate de companie. Comunitatea dm contribuie cu drag în aceste inițiative. În 2022, au fost donați către SOS Satele Copiilor peste 140.000 lei, sumă destinată proiectelor sociale adresate copiilor și tinerilor din medii rurale.

SOS Satele Copiilor este un vechi partener al dm drogerie markt, alături de care compania a dezvoltat o serie de proiecte și împreună cu care s-a implicat în mai multe campanii. În 2022, cele două entități au continuat campania: „Ultima zi de vacanță, prima zi de școală”. Acțiunea aflată la a treia ediție în 2023, a creat ocazia de a oferi experiențe de neuitat pentru 100 de copii din toate Satele SOS: Cisnădie, Sibiu, București și Bacău, precum și de la Centrul de Zi din Hemeiuș. Tinerii și copii au avut parte de o zi plină de distracție și aventură la Parc Dino-Zoo, în Râșnov, cu activități distractive și interactive.

Un alt proiect destinat copiilor, „O sală de clasă ca acasă”, desfășurat împreună cu Procter&Gamble, a avut loc pentru a doua oară în anul 2023. Dacă în primul an (2022), cei doi parteneri au renovat o sală de clasă primară din județul Timiș la standarde europene, în 2023 au fost renovate două săli de clasă pentru copii.

Alături de Timișoara, Capitală Culturală a Europei 2023

De 16 ani, dm drogerie markt se implică activ în diverse comunități din țară și din Timișoara, orașul care îi este ”acasă” încă din 2007. În 2023, anul în care Timișoara deține titlul de „Capitală Europeană a Culturii”, compania colaborează cu artiști locali pentru a oferi comunității opere de artă unicat în România, comunică evenimente importante care se desfășoară în Timișoara prin intermediul canalelor proprii și ajută la primirea oaspeților care vizitează capitala culturală.

În calitate de partener oficial al Capitalei Culturale, dm drogerie markt susține arta, creativitatea, identitatea distinctivă a Timișoarei și frumusețea pe care cultura o aduce în orașul de pe Bega. La începutul lunii februarie 2023, dm drogerie markt, prin intermediul artistului Flaviu Roua, a realizat cea mai mare pictură pe mesh din România, folosind vopsele ecologice care purifică aerul. Lucrarea este formată din două portrete a câte 19 metri înălțime și este expusă pe clădirea Pasmatex, un loc emblematic pentru arta stradală din Timișoara.

Compania a completat acest an important al orașului și printr-o multitudine de evenimente - întâlniri live alături de creatori de conținut, ambasadori ai brandului, cât și fani ai acestuia, proiecte, concursuri și renovări ale magazinelor dm. Mai mult, folosind canalele proprii de comunicare, a promovat orașul de pe Bega în toată țara, pe de o parte prin intermediul Social Media, pe de cealaltă parte prin newsletterul dm și prin revista dm, distribuită în toate orașele în care sunt prezente magazinele deținute de brand.

Caravana sănătății

dm drogerie markt consideră că abordarea sănătății are nevoie de un mesaj potrivit, adaptat nevoilor și vremurilor noastre. Cu accentul pus pe o nouă conștiință, una holistică, sănătatea devine, astfel, un stil de viață. Compania și-a propus să încurajeze un stil de viață sănătos pentru toți clienții săi și să abordeze teme care pun un accent mai mare pe sănătatea femeii. dm a adus informații, sfaturi și consiliere mai aproape de comunitățile de fani și clienți. Le-a oferit sfaturi venite direct de la specialiști în nutriție, îngrijirea tenului, igienă și îngrijire feminină, inclusiv sub aspect psihologic, prin intermediul campaniei de sănătate, îmbrăcată sub forma unei caravane. În perioada 24 iunie – 12 iulie 2023, Caravana Sănătății a ajuns în șapte orașe importante din România: București, Constanța, Brașov, Timișoara, Cluj, Oradea, Iași, pentru a aduce în prim plan sănătatea și bunăstarea femeilor de pretutindeni.

Sustenabilitatea este în continuare în prim-plan pentru dm România

Una dintre valorile de bază ale dm drogerie markt este, încă de la început, sustenabilitatea. Grija față de mediu, de angajații proprii și de comunitățile în care își desfășoară activitatea rămâne în prim-plan și în 2023, an în care compania a dezvoltat și mai multe proiecte în acest sens.

Prin gama sa de produse, dm le permite clienților săi să ia o decizie conștientă în favoarea produselor durabile. În acest caz, accentul este pus atât pe mărcile proprii dm, cât și în selecția de produse de la partenerii locali și internaționali. Produsele sustenabile sunt semnalizate la raft prin eticheta verde. Anul acesta a fost implementată și „plasa pe viață”. Fabricată din vâscoză, aceasta presupune ca, atunci când ea se deteriorează, să poată fi returnată în drogheriile dm în schimbul unei plase noi, gratuit. Astfel, împreună cu clienții proprii dm drogerie markt protejează mediul înconjurător, încurajează consumul responsabil și ajută clienții să economisească.

Gestionarea corectă a deșeurilor și colectarea separată sunt alte două subiecte de interes când vine vorba despre implicarea în comunitățile locale. În parteneriat cu ADID Timiș (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș), compania desfășoară o campanie de conștientizare în drogheriile din Timiș, dar și în sediul central, cu scopul de a distribui informații atât pentru clienți, cât și pentru comunitatea dm.

Implementarea stațiilor de reumplere a recipientelor pentru detergenții de rufe și vase BIO de la Planet Pure este o altă activitate sustenabilă a brandului, inițiativă premiată în 2023 cu trofeul de excelență de către Piața Trade, în cardul conferinței CSR Excellence: Reset Targets. Produsele Planet Pure au la bază ingrediente și compuși proveniți din extracte de plante, iar ambalajele reutilizabile sunt compuse 100% din trestie de zahăr. Stațiile de reumplere permit reîncărcarea recipientelor cu detergent de haine sau de vase, diminuând achiziția mai multor ambalaje.

„Inițiativele sociale și ecologice ne oferă oportunitatea de a contribui la bunăstarea comunității. Ne străduim să extindem eforturile noastre în fiecare an, astfel încât impactul angajamentului nostru să fie unul durabil. Credem că împreună cu partenerii, clienții și membrii comunităților din care facem parte la nivel de țară, suntem responsabili să avem grijă atât de mediu, cât și de membrii comunității. De aceea, respectând planul de sustenabilitate, ne propunem să creștem impactul pozitiv în mod constant, păstrând mereu în gând viitorul pe care ni-l dorim și pașii pe care trebuie să-i facem pentru a-l obține”, a declarat Daniela Jordanovski, manager marketing & achiziții al dm drogerie markt.

Ivana Martinakova, CEO dm drogherie România

dm drogerie markt investește în continuare în oameni

Cu ajutorul platformei de e-learning dm-lernwelt, compania pune la dispoziția angajaților training-uri, cursuri și conținut educațional, în vederea dezvoltării personale și profesionale. dm a lansat în primăvara anului 2023 cursul online „Cultura organizațională bazată pe dialog” – training care a fost parcurs de colegii din filiale, sediu și centrul de distribuție. Pe lângă cursul online, compania a organizat pentru Middle Management și un seminar fizic, de două zile, pe această temă. Echipa dm este, astfel, pregătită să răspundă tuturor întrebărilor venite de la colegii din subordine și să-și ghideze mai bine echipele. Urmează organizarea seminarelor pentru angajații din filiale, sediu și centrul de distribuție. În această toamnă, dm drogerie markt pregătește noi cursuri online pe platforma dm-Lernwelt pe tema Project Management, AI și dmGPT și multe altele, pe subiecte și tematici cât se poate de actuale.

Seminarul „Dezvoltarea abilităților de conducere” s-a încheiat cu succes în toamna lui 2023 și pentru cea de-a doua serie în cadrul căreia peste 80 de directori de magazin din toată țara au fost prezenți și au parcurs toate cele cinci module. În perioada care urmează, compania își propune să ofere această oportunitate și altor colegi din comunitatea de lucru dm.

Tot în această toamnă, în parteneriat cu AHK România (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană), dm drogerie markt a început implicarea în proiectul „Școala de carte și meserii” - program de formare profesională realizat după o metodă germană, care aduce echilibru între orele de teorie și practică. Programul durează trei ani și este realizat de mai multe companii, cărora li se alătură dm drogerie markt în parteneriat cu diverse licee din țară. La finalizarea cursurilor, elevii primesc o diplomă recunoscută internațional în meseria de comerciant-vânzător, precum și oportunitatea de angajare în compania unde și-au desfășurat programul de practică. Totul se desfășoară sub atentă supraveghere a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România), în baza unui contract între elev, părinte, companie și școală.

„Suntem foarte bucuroși că în primul an de proiect avem 17 elevi de clasa a IX-a din orașele Timișoara, Iași, Oradea și Brașov, care vor face practică în magazinele dm. Elevii primesc atât o bursă lunară, cât și pregătirea necesară pentru a ști totul despre meseria pe care o vor urma la încheierea programului, deoarece directorii de magazin care instruiesc copii, au fost și ei instruiți ca formatori de profesioniștii de la AHK. Ne-ar face mare plăcere ca, în urma încheierii fiecărui an de proiect, să rămânem împreună în comunitatea de lucru dm”, a declarat Anita Pop, HR Manager dm drogerie markt România.

Într-o lume constant distrasă și într-o continuă fugă, poate fi o provocare să găsim timp pentru a ne reconecta cu cei dragi. De aceea, Family Day a devenit o tradiție la dm, fiind deja al doilea an în care s-a organizat. Această oportunitate a oferit comunității de lucru dm timp de calitate alături de familii, a consolidat legăturile dintre colegi și a creat amintiri de durată.

Family Day 2023 s-a desfășurat în data de 03.09.2023, în aer liber, în mijlocul naturii. Peste 1500 participanți au avut ocazia să aleagă din numeroasele activități distractive, precum echitație, plimbări cu trăsura, parc de aventură, fotbal, volei, traseu ciclism, teatru pentru copii, ateliere creative, concert și multe altele. Aceștia au petrecut o întreagă zi alături de cei dragi, creând conexiuni mai puternice între membrii familiei și a comunității de lucru.

dm drogerie markt acordă atenție deosebită sănătății echipei și îi încurajează să adopte obiceiuri benefice în viața de zi cu zi. Prin diverse acțiuni, compania îi sprijină în drumul către un stil de viață mai sănătos. De aceea, la început de an nou financiar, între 9 octombrie și 11 noiembrie, dm organizează Săptămânile Sănătății, o serie de evenimente care oferă colegilor o varietate de webinarii și informații din partea specialiștilor din mai multe domenii. Cele trei teme abordate în această perioadă au fost: sănătatea mintală, sănătatea fizică și sănătatea socială. În această perioadă, colegii din sediul din Timișoara, filiale și centrul de distribuție au avut posibilitatea de a-și consolida bunăstarea și echilibrul interior și de a descoperi noi modalități de îngrijire de sine.

Din punct de vedere al sustenabilității, dm drogerie markt își îndreaptă atenția și asupra echipei, nu doar a mediului înconjurător și a comunităților din care face parte. Acțiunile orientate spre viitor sunt create acolo unde fiecare individ este pregătit să își asume perspective diferite, să absoarbă informație nouă, să își asume responsabilități și să pună în aplicare idei.

În această vară a avut loc cea de-a doua ediție a Săptămânii Impulsurilor pentru Sustenabilitate la dm. Colegi din toate departamentele companiei au avut posibilitatea de a participa la prezentări pe baza temelor abordate în acest an: „Reciclarea/reutilizarea textilelor”, „Un stil de viață mai durabil” și „Nutriția Sustenabilă”. Mai mult decât atât, aceștia au participat la o acțiune de curățenie în jurul sediului, dar și la o degustare de produse bio, menită să le ofere alternative sănătoase pentru gustările zilnice.

„Considerăm că dm este mult mai mult decât un simplu angajator: împreună suntem o comunitate în continuă expansiune. Activitatea tuturor colegilor noștri reflectă un set de valori bine definite și ne încurajează să acționăm ca un colectiv în cadrul comunității din care facem parte. Oferim diverse oportunități de formare și perfecționare pentru dezvoltarea personală și profesională a membrilor echipei, indiferent dacă acestea se desfășoară în sediul central, filialele dm sau centrul de distribuție. Acordăm o atenție deosebită proiectelor interne care își propun să ofere colegilor noștri soluții inovatoare pentru o evoluție armonioasă în cadrul companiei dm și ne străduim să avem împreună cât mai multe obiceiuri sănătoase și un stil de viață care reflectă cultura noastră organizațională, adică sănătos”, a declarat Anita Pop, HR Manager dm drogerie markt România.

Eforturile comune ale echipei dm au oferit companiei rezultate pozitive și în acest an, atât la nivel financiar, cât și din perspectiva satisfacției angajaților. dm drogerie markt România a fost desemnat cel mai bun angajator în 2023, în România, la categoria non-food retail, de platforma de recrutare undelucram.ro, în cadrul unui top realizat anual de aceasta. În același timp, dm se află și pe locul 4 la nivel național în topul general al celor mai apreciați angajatori, distincție oferită de aceeași platformă.

Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973, iar în România, lanțul de magazine este prezent de 16 ani, timp în care a evoluat constant, a creat peste 1600 de locuri de muncă și a deschis 139 de magazine. În 2022, dm a lansat, în România, și magazinul online, expansiunea companiei fiind în continuare una din priorități.

