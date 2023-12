Pe Mihai Crăciun l-am cunoscut în februarie 2022, când am urmat cursurile de la dicție.ro, alături de el și de Carmen Ivanov. Ei sunt oamenii care m-au învățat că „șcenă” se pronunță corect „scenă” și tot ei m-au făcut să renunț și la „pișcină”, în detrimentul „piscinei”. De data aceasta, Mihai a trecut la next level, cum s-ar zice, și și-a deschis o academie de comunicare modernă care îi învață pe managerii, antreprenorii și profesioniștii din diferite industrii nu doar cum să vorbească corect, ci și ce să vorbească și pentru cine. Collegio este prima oprire a lui Mihai în antreprenoriat.

Collegio este academia de comunicare modernă, după cum a numit-o Mihai, care introduce un program stufos, dar bine pus la punct de cursuri ce dezvoltă și „lucrează” toate competențele de care are nevoie un vorbitor de excepție, pentru a face față oricărui context. Dincolo de clasicele cursuri de abilități de prezentare și de public speaking, cursanții vor trece printr-un program intensiv de nouă discipline: dicție și public speaking, media intelligence, comunicare avansată în afaceri, retorică, dezbatere și argumentare, design thinking, zona de disconfort, comunicare asertivă, negociere și leadership. Materiile lasă loc de o învățare practică în proporție de 70%.

„Nevoia aceasta a venit și datorită oamenilor ajunși la cursurile mele de până acum. Ei își doreau mai mult, nu voiau să știe doar cum să îi spun eu să pronunțe mai bine, ce accente să pună, ce intonații să schimbe sau ce volum al vocii să folosească. Eu am lucrat cu astfel de persoane care aveau de pregătit discursuri și i-am ajutat și pe partea de conținut. Practic am făcut și un fel de design thinking cu ei și am lucrat și pe componenta de gândire critică, public speaking, dar și comunicare avansată”, a declarat pentru Wall-Street.ro Mihai Crăciun, trainer cu experiență de 10 ani în dicție și public speaking.

Pe lângă Mihai, la Collegio vor preda profesioniști din mass-media, business și mediul academic cu cariere naționale și internaționale, ce acoperă domenii vaste. Aceștia sunt Carmen Ivanov, Fondatoare Dictie.ro, Ion Alexandru, Redactor-șef Eurosport.ro, Sorin Anagnoste, conf. univ. dr. la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, fost manager în Big 4, Cătălina Chinie, lect. univ. dr. la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și project manager într-una din cele mai mari companii de consultanță din România, Andreea Răceanu, lect. univ. dr. la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA, și Bianca Savu, lect. asoc. dr. la Facultatea de Filosofie, Universitatea București și profesor la Școala Europeană.

Cursurile sunt interconectate și practic ce înveți la dicție și la public speaking poți aplica la cursul de retorică, dezbatere şi argumentare sau la cel de media intelligence sau ce înveți la comunicare avansată poți aplica, de asemenea la cursul de retorică, dezbatere și argumentare.

Practic nu e un curs de public speaking în care ți se spune în două zile că nu trebuie să ai emoții și atât. Ne-am săturat de cursurile pe care le fac corporațiile, cursuri de weekend sau de două zile prin care vor să schimbe angajații. Un angajat nu se schimbă și nu se îmbunătățește în două zile. Se îmbunătățește în mai mult timp și nu doar prin teorie, ci și prin practică. Și pe asta ne bazăm noi. Mihai Crăciun, fondator Collegio

În programul Collegio, Mihai Crăciun a investit între 15.000 - 20.000 de euro, fonduri care au fost atribuite pentru deschiderea platformei, dar și pentru campaniile de marketing și de PR. Prima serie de cursuri va avea loc între 3 februarie - 19 mai 2024 și va avea o structură bazată pe trei module, împărțite în câte două weekend-uri pe lună, a câte șase ore pe zi.

„În primele trei ore faci dicție și public speaking, apoi ai pauză de masă, după care în următoarele trei ore faci comunicare avansată în afaceri. Se schimbă profesorul foarte des, astfel încât să nu ai senzația de plictiseală, să ai senzația de `m-am săturat de persoana din fața mea`, completează Mihai.

Conținutul cursului va fi atât online, cât și în format hibrid, iar din când în când vor fi prezenți și invitați speciali (oameni din companii sau experți din diferite domenii de activitate ) care vor împărtăși din experiența lor cu cei veniți la cursuri. Înscrierile au loc până pe 31 ianuarie 2024, pentru cursurile desfășurate în perioada februarie – mai. Costul pentru acestea se ridică la 9.000 de lei (cu reducere de 10% pentru cei care achită integral). Cursul se poate plăti, de asemenea și în rate de câte trei tranșe.

Vrem să facem cursul de două ori pe an, iar grupa maximă să fie de 15 persoane, astfel încât să ne putem ocupa de fiecare om în parte. În cazul în care se înscriu mai multe persoane, o să facem două grupe simultan. Vreau să fie două programe, unul din februarie până în mai și unul din septembrie până în decembrie 2024. Mihai Crăciun, fondator Collegio

Atenția românilor a scăzut, la fel și dorința lor de a mai face școală după școală

Timpul și modul alert în care se transformă tehnologiile și mediile de lucru nu ne vor îngădui la nesfârșit opțiunea de a nu ne schimba și de a nu învăța constant. De-a lungul ultimilor ani, școala românească nu ne-a ajutat prea mult în acest sens, ba din contra, ne-a făcut să urâm să învățăm și să punem cartea-n cui după cei 12 de școală sau 15 ani, asta dacă mai urmăm și o facultate. Cu toate acestea, românii nu par să „stea la coadă” pentru a urma programe de învățare de lungă durată, motiv pentru care țara noastră se poziționează pe ultimul loc în rândul statelor europene în ceea ce privește rata de participare a adulților la programe de tipul „lifelong learning”, conform datelor de Eurostat.

„Un motiv poate fi și metoda educațională din școli, licee și facultăți. Deja școala a devenit în România ceva de care vrei să scapi, iar de obicei, când vrei să te înscrii la un alt curs, ai deja reminiscențele școlii vechi pe care ai făcut-o deja. Noi am prins generația asta de după `89- `90 cu puțină libertate, dar nu complet așa cum au avut-o alte țări. Problema a fost că profesorii au rămas aceiași, cei din perioada comunistă care au continuat să învețe elevi și studenți după aceleași principii și metode care nu știu dacă erau cele mai ortodoxe sau cele mai bune (...) De aceea cursul nostru e unul prietenos, nu e genul acela de curs la care trebuie să-ți faci tema pentru că o să fii ascultat a doua zi. E un curs bazat pe practică, la care vii cu plăcere. Profesorul care îți predă vrea să-ți facă bine, nu vrea să-ți facă rău, vrea să te îmbunătățească, să te ajute să devii mai bun în ceea ce faci”, a spus fondatorul Collegio.

Realitatea actuală ne arată că atenția unei persoane a scăzut în 2023, de la 12 secunde la 8 secunde, motiv pentru care și cursurile la care participă o persoană trebuie să fie în acord cu vremurile în care trăim. Iar ca să captezi atenția unui om, atunci când susții discurs, o prelegere sau chiar când îți construiești o prezentare în format video, trebuie să te pregătești bine înainte, spune Mihai. Pregătirea temeinică este cea care bate frica de a susține o prezentare și spulberă totodată și teama de părerea celorlalți.

„Un conținut bine pus la punct te va ajuta întotdeauna să îți canalizezi energia și atenția către alte elemente care te fac să fii diferit față de alte persoane. Toată lumea să citească de pe foaie sau să spună un discurs memorat. Eu nu sunt de acord cu a doua variantă, pentru că dacă uiți un cuvânt, se strică totul. De aceea o structură este foarte importantă atunci când vorbești în fața oamenilor. Trebuie să fii atent la ce spui, la cum spui, la pronunție, la gesturile pe care le faci, trebuie să fii atent dacă cei din sală sunt cu tine în acel moment sau nu. Dacă răspunsul este nu, discursul tău trebuie să se poată schimba oricând, trebuie să improvizezi, dacă vezi că cei din sală își pierd atenția. Mihai Crăciun, fondator Collegio

Primul discurs în public, cu pantalonii rupți la spate

Mihai Crăciun spune despre el că este o persoană introvertită și că a urât să vorbească în public, dar secretul care a stat la baza reușitei sale a fost pregătirea și exercițiul „Cu cât vorbești mai mult, cu atât o să vorbești mai bine, apoi și mai bine și tot așa. E ca un șir de mărgele”, explică el. Își amintește cu zâmbetul pe buze de primul moment în care a trebuit să vorbească în fața unor oameni. Avea 20 de ani, lucra la o firmă la care vindea carduri de credit și venise momentul în care trebuia să susțină o prezentare în fața colegilor. În ziua respectivă, în drum spre birou, s-a întâmplat neprevăzutul.

„M-am urcat în troleu să vin spre muncă și când am pășit pe prima treaptă, una foarte înaltă, mi s-au crăpat pantalonii la spate. Problema nu era doar că trebuia să vorbesc în fața mai multor oameni, dar trebuia să și vând ceva, iar la birou erau veniți absolut toți colegii. Și cum am rezolvat problema? Am dat jos sacoul și l-am ținut în permanență în spate, explicând cu cealaltă mână și înlocuind din când în când. Trebuie să înveți să te adaptezi atunci când se întâmplă ceva neprevăzut”, povestește Mihai.

Fondatorul Collegio ne-a dezvăluit și câteva trucuri pe care trebuie să le pui în practică dacă susții un discurs. Înainte de a vorbi în public, ideal ar fi să nu bei cafea pentru că te deshidratează, iar recomandarea lui este să mănânci bine înainte și să bei suc de portocale. De asemenea, indicat este să mergi în sala în care vei susține discursul sau prezentarea cu cel puțin o oră înainte, mai ales dacă audiența e una numeroasă. „Nu ești transpus pur și simplu acolo, nu te teleportezi acolo. Trebuie să mergi înainte, în sală, nu trebuie să te duci exact când a venit toată lumea ca să te ia prin surprindere”, completează Mihai.

Sursa foto: Mihai Craciun

