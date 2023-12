TeraPlast a devenit acționar majoritar la Palplast, un important producător de țevi din Moldova

Grupul TeraPlast a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni al Palplast din Republica Moldova, într-o tranzacţie în valoare de 1,8 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al TeraPlast, compania Palplast deţine două linii de producţie pentru ţevi din polietilenă de înaltă densitate, destinate reţelelor de alimentare cu apă şi gaz.



"Părţile au stabilit o valoare a tranzacţiei de 1,8 milioane de euro, compusă din 1 milion de euro ca aport al TeraPlast SA la capitalul Palplast Moldova şi 800 de mii de euro care se vor plăti către acţionarul existent. Astfel, structura acţionariatului va fi compusă din TeraPlast, cu o participaţie de 51% şi Fribourg Capital, acţionarul actual, cu 49%", se precizează în comunicat.



Suma de 1 milion de euro va fi folosită de Palplast Moldova pentru diversificarea capacităţii de producţie şi extinderea platformei logistice existente.



"Extinderea geografică şi creşterea prin fuziuni şi achiziţii sunt obiective strategice ale Grupului TeraPlast. Intrarea cu o unitate de producţie în Republica Moldova reprezintă un alt pas în implementarea acestei strategii. Piaţa are un potenţial imens, iar statutul de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană deschide porţile fondurilor de pre-aderare. Este mult de lucru într-o ţară în care populaţia rurală are o rată de acces de 4% la reţele de canalizare. Fondurile care urmează să vină constituie garanţia unui business solid pentru anii următori", a declarat Dorel Goia, preşedintele Consiliului de Administraţie TeraPlast.



Palplast SRL Republica Moldova este un producător de ţevi din polietilenă, a cărui fabrică este amplasată în centrul Republicii Moldova, în municipiul Călaraşi, la 50 de kilometri de capitala Chişinău.



"Odată cu apropierea de UE, anticipăm o creştere exponenţială a cererii de materiale şi ţevi pentru infrastructură în Republica Moldova. Colaborarea cu TeraPlast ne va permite să menţinem poziţia de lider în piaţa locală", a precizat Ion Sturza, preşedintele Fribourg Capital.



Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de sud-est şi este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack şi Somplast. Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul TRP. Acţiunile companiei sunt incluse în indicele de referinţă BET al Bursei de Valori Bucureşti, în indicii Small Cap şi Global All Cap ai FTSE Russell, în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index) şi în indicii CECE MidCap şi ROTX EUR ai Bursei de Valori de la Viena.

