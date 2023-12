Groupama, liderul pieței de asigurări din România, anunță numirea lui Sebastien Demichelis în poziția de Director General Adjunct, începând cu data de 22 decembrie 2023.

În calitate de Director General Adjunct Groupama, Sebastien va coordona Divizia Financiară, Divizia Asigurări Persoane, Departamentul Persoane Juridice, Departamentul Actuariat, Direcția Planificare Strategică și Proiecte Strategice și îi va raporta Directorului General Groupama, Călin Matei. Sebastien Demichelis va contribui la conceperea și implementarea strategiei companiei, în linie cu valorile și misiunea Groupama, coordonând totodată activitatea financiară și dezvoltarea liniilor de asigurări de viață și sănătate, arii în care deține o experiență relevantă.

”Fac parte din Grupul Groupama de mai bine de 15 ani și mă bucur că am acum ocazia de a mă alătura echipei din România și de a contribui la atingerea obiectivelor unei companii puternice. Am descoperit aici o echipă unită, clienți și parteneri alături de care am dezvoltat relații de lungă durată, bazate pe încredere și un mindset de creștere durabilă și sustenabilă pe care, alături de colegii mei, vom continua să îl consolidăm. Mai mult decât atât, am descoperit o țară pe care am ajuns rapid să o îndrăgesc, și pe care mă bucur zi de zi să o cunosc”, a declarat Sebastien Demichelis, Director General Adjunct Groupama.

”Ne bucurăm cu toții să îl avem alături de noi pe Sebastien, un profesionist cu o experiență bogată în industria asigurărilor pe plan internațional și o contribuție relevantă la reușitele Grupului nostru. Am încredere că Sebastien va coordona cu succes activitatea financiară a companiei și implementarea strategiei noastre, punând mereu pe plan principal responsabilitatea pe care o avem față de clienții, partenerii și echipa noastră”, a declarat Călin Matei, Director General Groupama.

Cine este Sebastien Demichelis, noul Director General Adjunct al Groupama

Sebastien Demichelis lucrează în cadrul Grupului Groupama de mai bine de 15 ani, timp în care a ocupat funcții precum Director Financiar și Director General Adjunct Groupama Turcia, Director General Adjunct Groupama China, Director Tehnic Asigurări Persoane Groupama Gan Vie, Director Organizare și Strategie Groupama Bank. Este absolvent al Ecole Polytechnique din Paris și absolvent de studii actuariale și de agrotech.

Sursa foto: Groupama

