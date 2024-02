Reguli noi de racordare pregătite de ANRE. Când vor intra modificările în vigoare și pe cine vizează

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei lucrează la o modificare a metodologiei de racordare şi am propus două principii, respectiv instituirea unei garanţii de 5% din valoarea ATR-urilor şi un principiu de acordare a avizelor tehnice de racordare pe bază de licitaţii, a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu.

"Lucrăm într-adevăr la o modificare a metodologiei de racordare. Este vorba despre schimbarea regulilor de racordare, pentru că trebuie să punem în balanţă şi să vedem exact ce ne dorim. Nu vor fi modificări doar pentru producătorii de energie din surse regenerabile, ci pentru toţi producătorii, în general. Ne dorim, din punctul de vedere al Autorităţii de Reglementare, mai mulţi megawaţi instalaţi în reţele, care să producă energie, care să genereze energie ieftină care să pună presiune pe preţ şi nu ne dorim foarte mulţi megawaţi pe hârtie, în proiecte care nu se vor finaliza sau au o rată mică de succes în ceea ce priveşte implementarea”, a spus Niculescu.

„De aceea am venit cu propunerea şi am organizat în cadrul Senatului, săptămâna trecută, o şedinţă de lucru, tocmai pentru că suntem în plin proces de transparenţă la Autoritatea de Reglementare cu această nouă metodologie de racordare. Am propus două principii: instituirea unei garanţii în valoare de 5% din valoarea ATR-urilor (avize tehnice de racordare n.r), lucrărilor din ATR, lucru care, cumva, să probeze bonitatea, interesul investitorului de a realiza acea investiţie, şi un alt principiu de acordare a avizelor tehnice de racordare, după un principiu de licitaţii”, ,a adăugat acesta.

„Deci un cadru concurenţial între doritorii de putere instalată în reţelele de distribuţie şi în reţeaua de transport, care să se facă pe principii de concurenţă, în funcţie de disponibilul care va fi arătat de un studiu de soluţie global pe care noi am propus să-l efectueze colegii de la Transelectrica", a explicat șeful ANRE.

El a adăugat că se derulează discuţii privind modul în care va fi realizat acest studiu global, care să cuprindă fiecare segment de reţea, să se ştie exact disponibilul pe fiecare segment de reţea în aşa fel încât să poate fi "monetizat şi materializat" disponibilul din reţele, în interesul dezvoltatorilor, al producătorilor serioşi de energie din surse regenerabile. Preşedintele ANRE a subliniat că, de la începutul anului, există autorizaţii de înfiinţare acordate pentru o putere de 132 de MW şi licenţă doar de 10 megawaţi.

"Deci vedem că la licenţiere, după ce construcţia este gata, puterea instalată care vine la licenţiat este mult mai mică decât puterea instalată care vine la autorizaţie de înfiinţare", a punctat Niculescu.

Sursa foto: Facebook / e-distribuție

