Grupul chinez Longi Green Technology Energy Co., cel mai mare producător mondial de panouri fotovoltaice, intenţionează să renunţe la o treime din personal, în încercarea de a-şi reduce costurile într-o industrie care se confruntă cu supracapacităţi de producţie şi o concurenţă intensă, au declarat pentru Bloomberg surse din interiorul companiei.

Longi intenţionează să renunţe la 30% din personalul său, care anul trecut se ridica la aproximativ 80.000 de angajaţi, au precizat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. Potrivit acestora, eforturile anterioare de reducere a costurilor, precum eliminarea ceaiului sau cafelei gratuite, diminuarea bugetelor pentru călătorii de afaceri şi interzicerea printării de documente color, s-au dovedit insuficiente, conform Agerpres.



Disponibilizările de personal reprezintă o accelerare a programelor de restructurări demarate de Longi în luna noiembrie a anului trecut, când firma chineză a început să disponibilizeze mai multe mii de angajaţi, după mai mulţi ani de expansiune accelerată la nivel mondial a industriei de panouri fotovoltaice.



Grupul chinez Longi nu este un caz izolat. Producătorii chinezi de panouri fotovoltaice domină industria globală dar în ultimele luni au suferit de pe urma concedierilor şi suspendării planurilor de investiţii. Producătorii au fost forţaţi să vândă marfa la preţuri sub costurile de producţie, după ce preţurile pentru panourile fotovoltaice au atins anul trecut minime istorice. Rezultatul este acela că o industrie care este vitală pentru tranziţia energetică globală are probleme cu supracapacităţi de producţie, consolidare şi posibilitatea insolvenţelor.



Dincolo de supracapacităţi şi concurenţă, există şi alte probleme pentru Longi şi întreaga industrie. Unii producători chinezi au văzut cum exporturile lor spre SUA sunt blocate pe fondul acuzaţiilor referitoare la utilizarea muncii forţate în regiunea Xinjiang.



Pentru Longi, presiunile financiare au dus la prăbuşirea cu 44% a profitului net în trimestrul al treilea al anului trecut, până la 2,52 miliarde yuani (350 milioane de dolari). Preşedintele companiei, Li Zhenguo, declara în luna octombrie a anului trecut că Longi a făcut o greşeală atunci când nu a fost suficient de agresivă în războiul preţurilor cu competitorii şi, în aceste condiţii, este posibil să nu îşi atingă ţinta de vânzări anuală. În total, cotaţia acţiunilor Longi a scăzut cu aproape 70% comparativ cu maximumul atins în 2021.



Industria panourilor fotovoltaice este obişnuită cu ciclurile de tip "boom and bust", cu perioade de creşteri explozive, urmate de prăbuşiri, în funcţie de evoluţia subvenţiilor guvernamentale. Astfel, producători de top precum Suntech Power Holdings şi Yingli Green Energy Holding Co. au dat faliment sau au fost nevoiţi să se restructureze.



Pe fondul creşterii investiţiilor şi a cererii globale pentru panouri fotovoltaice, personalul Longi a explodat de la 4.068 de angajaţi pe care îi avea în 2012, până la 60.601 de angajaţi la finele lui 2022, iar sursele citate de Bloomberg susţin că firma a continuat să facă angajări şi în 2023.



Situaţia s-a inversat în ultimele luni. Angajaţii care au plecat recent de la Longi au fost concediaţi direct sau au demisionat după ce au fost transferaţi pe alte poziţii pe care nu puteau să le ocupe. Pe fondul înmulţirii îngrijorărilor cu privire la locul de muncă în rândul angajaţilor, la finele anului trecut firma chineză a încetat să mai ofere detalii pe plan intern cu privire la numărul total de angajaţi.



În pofida provocărilor recent, industria chineză a panourilor fotovoltaice ar putea să îşi revină la finele acestui an, iar marjele ar putea să se îmbunătăţească în 2025, plecând de la ipoteza accelerării ritmului de consolidare şi a unui echilibru mai bun între ofertă şi cerere, arată o analiză realizată de Bloomberg Intelligence.

Sursa foto: Pixabay.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: