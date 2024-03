Hornbach extinde HUB-ul IT din România inaugurat în 2023 și vrea să facă noi angajări

Hornbach își va extinde HUB-ul IT din România, pe care l-a deschis anul trecut, anunțând totodată și majorarea echipei de angajați, în centrul care se va ocupa proiecte legate de magazinul online al retailerului de Do-It-Yorself (DIY) și care va deservi întregul grup german.

Această inițiativă reflectă angajamentul companiei de a atrage specialiști talentați pentru a contribui la dezvoltarea și implementarea soluțiilor tehnologice inovatoare în retailul modern, extinzându-și astfel competențele IT pentru toate cele 9 țări în care Hornbach își desfășoară activitatea.

„HUB-ul IT din România reprezintă un pilon esențial în strategia noastră de internaționalizare a aspectelor tehnologice în cadrul companiei. Acesta va juca un rol crucial în dezvoltarea și implementarea proiectelor tehnologice inovatoare pentru întregul Grup”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Andreas Schobert, CTO și membru al Consiliului de Conducere al Hornbach Baumarkt AG.

Potrivit companiei, alegerea României pentru acest proiect se datorează, în primul rând, prezenței unui număr mare de talente cu competențe extinse în domeniul IT.

Abordarea interconectată dintre aspectele tehnice și umane permite echipei să identifice rapid problemele și să ofere soluții pentru a răspunde nevoilor clienților și ale colegilor din diverse departamente, de la magazine și logistică, până la merchandising.

Inițial, HUB-ul IT se va concentra pe proiectele legate de magazinul online, urmând să se extindă ulterior și să abordeze alte aspecte-cheie ale modelului de afaceri interconectat al Hornbach . Echipa HUB-ului IT va fi responsabilă nu doar de dezvoltarea și implementarea proiectelor, dar și de extinderea proactivă a serviciilor și dezvoltarea unor idei inovatoare pentru îmbunătățirea sistemelor existente.

„HUB-ul IT urmează să crească rapid în ceea ce privește numărul de angajați. Astfel, estimăm că până la sfârșitul anului numărul de colegi va ajunge la un nivel cu două cifre, prioritatea fiind acordată mai ales calității și potrivirii culturale”, a declarat și Andrei Arabolea, IT Lead Hornbach IT HUB România.

În prezent, Hornbach România deține 9 magazine fizice, în București Berceni, București Militari, București Balotești, Brașov, Timișoara, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca și Constanța, și magazinul online.

