Prime Kapital, dezvoltator și investitor pe piața imobiliară din Europa Centrală și de Est, va deschide pe 25 aprilie Argeș Mall, cel mai mare centru comercial din județ.

Cu o suprafață construită de peste 77.000 mp, desfășurată pe două etaje, și aproximativ 2.000 de locuri de parcare, centrul comercial aduce, pe lângă brandurile fashion, un hipermarket Carrefour, un loc de joacă de peste 600 mp, o sală de sport de aproximativ 1.000 mp, o zonă de luat masa, cu un design de tip grădină interioară, de peste 3.500 mp și cu capacitate de aproximativ 900 de locuri, precum și o terasă exterioară cu peste 250 de locuri cu panoramă către Lacul Prundu.

Centrul comercial va găzdui magazine în premieră pentru județul Argeș, printre care Peek & Cloppenburg, Douglas, JD Sports, Mango, Maxipet, Mohito, Smyk All for Kids, Pepco, Sephora, Splend’or, Sport Vision, Sportissimo, Teilor, Tezyo, Tom Tailor etc.

Zona de food-court și entertainment, situată la etajul centrului comercial, va găzdui operatori noi pentru județul Argeș precum: Burger King, Cartofisserie, Chopstix, Fryday, Juba Café, Popeyes, Puii Mei, Sheriff Real Food, dar și nume cunoscute deja publicului local: Dolcesco, Inmedio, Jerry’s Pizza, KFC, Mayore, McDonald’s, Mesopotamia, Pizza Bonita, Pizzeria Sapori, restaurantul Grota Rece, Spartan, Starbucks, Uncle John, precum și Elite Slots Casino.

De asemenea, Argeș Mall va oferi clienților săi facilități pentru agrement concepute pentru familii și nu numai (zone de relaxare, loc de joacă, parc, sală de fitness, cazino, cafenele, etc.), dar și servicii bancare (Banca Transilvania), amanet și exchange (Avangard, Money Gold), pet shop (Fressnapf și Maxipet), optică (Lensa, Optiblu), curățătorie (Mura my laundry), farmacie (Hiperfarmacia Dr Max și Help Net), plafar (Esența Plant), dar și servicii de telefonie (Orange și Vodafone), precum și multe altele.

Argeș Mall este situat în Pitești, aproape de centrul orașului, pe strada Tudor Vladimirescu nr. 37.

Începând din data de 25 aprilie, programul de funcționare va fi zilnic, în intervalul orar 10:00 – 22:00 și 08:00 – 22:00 pentru clienții hipermarketului Carrefour.

Sursa foto: Arges Mall

