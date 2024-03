Statul a prezentat o nouă schemă energetică, numită CfD și speră că va aduce scăderea prețurilor

Azi, Ministerul Economiei a prezentat Contractele pentru Diferență (CfD), eveniment care privește, în special, statul si producătorii de energie regenerabilă, dar care poate influența și piața normală prin prisma prețurilor finale ale energiei, care pot scădea.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a spus ca „implementarea CfD-urilor e o realizare, dacă licitatia va ieși bine, iar prețul va fi scăzut”.

„Acest mecanism setează un preț pentru 15 ani și suntem ambițioși. Visăm la 10 GW prin CfD până în 2030, dar operațiunea începe cu 2 GW. Cred că am setat un precedent. Am obținut 3 miliarde de euro de la Fondul de Modernizare și cred că vor fi suficienți pentru acest program”, a continuat acesta.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în România, mai ales că fostul ministrul al Energiei, Răzvan Nicolaescu, a spus anul trecut în Financial Intelligence, „dacă ai multe proiecte în dezvoltare nu te apuci să le perturbi cu scheme de sprijin. Rolul schemelor de sprijin este de a impulsiona proiectele, nu de a le bloca sau opri.” De asemenea, în opinia lui Nicolaescu, „CfD are sens dacă se face după un tip de licitație olandeză, adică de la un maxim spre zero sau minus. Dacă se face din pix este o hoție care va da de lucru la procurori.”

Opinia acestuia nu e susținută de creatorii CfD.

„Sprijinul se manifestă atât financiar, dar și ca expertiză, adaptat nevoilor autorității solicitante. Ministerul Energiei a cerut suport de la noi. Dar munca nu se oprește aici, lucrăm și la strategia pentru hidrogen alături de minister. Direcția Generală pentru Investiții Sustenabile a lucrat cu BERD pentru clarificarea tuturor etapelor proiectului. Prima licitație va urma în curând, iar noi vom susține Ministerul până la finalizare”, susține Amalia Coman de la organismul UE Dg Reform.

Cristina Perez Marques, consilier economic şi comercial în cadrul Ambasadei Spaniei la București a spus că „Spania a condus acest proiect de la început, mai ales că va încuraja noile investiții europene in producția de energie”.

După părerea Elenei Popescu, director adjunct în ministerul Energiei, „scopul a fost atingerea unui preț sustenabil pentru consumatori și tranziția către energii curate. Practic, introducerea CfD-urilor reprezintă un nou mecanism pentru România, inspirat de la alte țări europene, dar adaptat pentru profilul pieței românești”.

Potrivit prezentării din cadrul evenimentului, în prima rundă, care va începe în acest an, vor fi incluși 2GW, unul de eolian și altul de solar, iar în faza a doua din 2025, vor fi luați în calcul 3 GW, 1,5 eolian și 1,5 solar.

Companiile participante vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar. Calendarul include depunerea cererilor în prima săptămănă din aprilie, în săptămâna 13-17 mai se va desfășura conferința cu aplicații, apoi clarificările scrise în săptămâna care începe pe 20 mai 2024, rezultatele se vor anunța după 1 iulie, iar semnarea se va face în august.

Ce sunt CfD-urile pe energie

Schema bidirecțională CfD este un ajutor de stat ce va fi acordat prin proceduri de licitaţie competitivă şi va lua forma unui contract bidirecţional pentru diferenţa între două prețuri: cel al pieței, pentru care se calculează o referință, și cel de exercitare cu care vine fiecare investitor care vrea să participe la licitație pentru a se califica la schemă. Acesta stimulează investițiile în energie regenerabilă, oferind stabilitate veniturilor dezvoltatorilor și consolidând integrarea în piață a surselor regenerabile.

Ce rămâne de văzut este modul în care va funcționa mecanismul, și dacă acesta va reuși să scadă prețul pentru energia regenerabilă, deși momentan se iau în calcul doar 5 GW în 2024 și 2025.

