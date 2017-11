Majorarea accizei la carburanti, cresterea pretului la energia electrica si scumpirea legumelor au dus inflatia anuala la 2,6% in octombrie, in urcare semnificativa de la 1,8% cu doar o luna in urma. Datele publicate de Institutul National de Statistica arata faptul ca, intr-o singura luna, carburantii s-au scumpit cu 3,5%, energia electrica cu aproape 7%, iar legumele si ouale cu peste 6%.

Per total, in ultimul an, cel mai mult s-au scumpit alimentele, cu 3,52%, marfurile nealimentare, cu 3,26% in timp ce serviciile s-au ieftinit usor. In octombrie fata de septembrie, preturile au urcat cu 1,28%, in conditiile in care marfurile alimentare au fost mai scumpe cu 2,3%, cele nealimentare cu 1,74% iar serviciile cu 0,16%. Cresterea preturilor era de asteptat in conditiile majorarii accizei la carburanti, in doua transe, una in septembrie si a doua la 1 octombrie, si cresterii...